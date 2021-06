To tedy vymýšlela hlava, nechápe Schick. Nasupený Velšan má formát Eura za vtip

Češi díky skolení Nizozemska senzačně proklouzli mezi nejlepší osmičku Eura. Špatnou zprávou je, že čtvrtfinále odehrají v dalekém Baku. Formát turnaje už rozohnil nejednoho fotbalistu.

"Co k tomu říct… Asi to vymýšlela nějaká hlava. Je to tragédie. Tyhle přelety jsou šílené," řekl k cestě do Ázerbájdžánu nejlepší český střelec Patrik Schick.

Češi dosud měli vcelku štěstí. Skupinu sice odehráli v nehostinném prostředí v Londýně a Glasgow, ale alespoň se moc nenalétali. V budapešťském osmifinále zase těžili z obří podpory vlastních fanoušků a domácích Maďarů.

Jenže teď relativní idylka končí. Žádná z hostitelských měst Eura neleží od Prahy tak daleko jako Baku. Ázerbájdžán je navíc vedle Rumunska jedinou zemí, která letošní šampionát pořádá, aniž by na něm měla svoji reprezentaci, což leckomu nedává smysl. Stejně jako celý formát Eura.

Baku si "užil" také Wales, který tam odehrál první dva zápasy ve skupině. Nejdřív čelil Švýcarsku, pak Turecku, které mělo v ázerbájdžánské metropoli v podstatě domácí prostředí.

Následně hráli Velšané v Římě s domácí Itálií a v Amsterdamu s Dánskem, kde opět narazili na nehostinné prostředí.

Zatímco dánští fanoušci mohli na osmifinále do Nizozemska přijet, čehož také v hojném počtu využili, velšští nadšenci dostali stopku, protože nejsou součástí Evropské unie a platí pro ně jiná pravidla.

Wales nakonec vypadl po debaklu 0:4. A někteří hráči jako třeba obránce Chris Gunter odšpuntovali své emoce.

"Na rozdíl od všech ostatních národů jsme nikde neměli fanoušky. Zasloužili jsme si víc, stejně jako naši podporovatelé, ale život holt není fér," postěžoval si Gunter. Formát šampionátu označil za vtip.

Wales chtěl část letošního Eura pořádat v Cardiffu, ale s kandidaturou neuspěl. Šéfové evropského fotbalu nakonec vybrali jedenáct hostitelských měst. V minulosti přitom turnaj pořádala jedna, maximálně dvě země.

Nový formát, který má být oslavou 60 let od založení Eura, vyvolává rozpaky, neboť vytváří nerovné podmínky ohledně fanoušků a cestování.

Zatímco šest mužstev odehrálo skupinovou fázi doma, zbylých 18 účastníků muselo cestovat. Nejhůř dopadli Švýcaři, kteří jen ve skupině nalétali přes deset tisíc kilometrů. Čechům stačila zhruba půlka, ale cesta do Maďarska a hlavně do Baku jim celkové skóre dost navýší.

"Formát, kde se hraje v jedenácti zemích, se mi nelíbí, a to nehledě na současnou situaci kolem pandemie," řekl už před startem Eura legendární brankář Petr Čech.

"Kouzlo turnajů bylo vždycky v tom, že se konaly v jednom, maximálně dvou státech, vznikla skvělá atmosféra. Ale teď? Zejména pro fanoušky je to noční můra," dodal.