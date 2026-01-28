Euforie v Lisabonu. Brankář vystřelil Benfice gólem v závěru poslední postupové místo

Real Madrid prohrál v závěrečném 8. kole ligové fáze fotbalové Ligy mistrů na hřišti Benfiky Lisabon 2:4 a nečekaně přišel o přímé osmifinále. Naopak domácí rozhodli o svém postupu do play off gólem brankáře Anatolije Trubina v nastavení druhé půle.
Realu Madrid nepomohly ani dvě branky Mbappého. Hosté v závěrečném nastavení dohrávali bez vyloučených Asencia a Rodryga.
Dva góly Benfiky zaznamenal Schjelderup, postupový gól pak brankář Trubin. Portugalský tým díky překvapivému triumfu obsadil poslední postupové místo.
Pro jeho trenéra Mourinha to bylo o to pikantnější, že to dokázal proti svému bývalému zaměstnavateli.
Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli Bayernu Mnichov 1:2 a vyřazovací fázi si nezahrají. Stejně dopadl i jeho nizozemský rival Ajax Amsterodam v brance s Vítězslavem Jarošem, který rovněž doma utrpěl stejnou porážku s Olympiakosem Pireus.
Na úvodní vyřazovací kolo se může těšit Patrik Schick, český reprezentační útočník se asistencí podílel na vítězství Leverkusenu 3:0 nad Villarrealem.
Arsenal před vlastními diváky zdolal Kajrat Almaty 3:2 a ovládl společnou tabulku 36 týmů. "Kanonýři" jako jediní v osmi zápasech ligové fázi neztratili ani bod.
Naopak obhájce trofeje Paris St. Germain jen remizoval doma s Newcastlem 1:1 a při souhře ostatních výsledků vypadl z elitní osmičky, kvůli čemuž ho čeká úvodní vyřazovací kolo.
PSV byl před dnešním večerem na postupovém místě, které ale neudržel. V 78. minutě vyrovnal na 1:1 Saibari a suverénní lídr Eredivisie se v tu chvíli nacházel mezi nejlepšími 24 celky. Jenže poslední slovo měl kanonýr bavorského týmu Kane.
Bayern obsadil druhé místo, sedm z osmi zápasů ligové fáze vyhrál. Ajax potřeboval zvítězit, zápas s Olympiakosem nabídl přímou bitvu o vyřazovací fázi. Nakonec se však radovalo řecké mužstvo.
Vedle Arsenalu v elitní osmičce skončila i zbývající čtyři anglická mužstva, čímž si zajistila rovnou osmifinále. Liverpool rozstřílel na Anfieldu Karabach 6:0 i díky dvěma trefám Mac Allistera a skončil třetí.
O bod a příčku za ním se překvapivě umístil Tottenham. Úřadující vítěz Evropské ligy zvítězil ve Frankfurtu 2:0, brankář londýnského celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce.
Na šestou pozici se posunula Chelsea, loňský vítěz klubového mistrovství světa uspěl v Neapoli 3:2. Naopak obhájce italského titulu se s Ligou mistrů rozloučil.
Manchester City napravil nečekanou týden starou prohru 1:3 ze hřiště Bodö/Glimt, Galatasaray Istanbul zdolal 2:0 a uzavřel elitní osmičku, k čemuž mu pomohly i výsledky PSG a Realu.
Mezi Tottenham a Chelsea se vměstnala pátá Barcelona po výhře 4:1 nad FC Kodaň. Katalánský celek navázal na týden starou výhrou 4:2 z Edenu proti Slavii. Všechny branky nastřílela Barcelona po změně stran. Sedmá příčka připadla nečekaně Sportingu Lisabon, který zvítězil v Bilbau 3:2.
Bodö/Glimt navázalo na úspěch nad Manchesterem City a díky další šokující výhře 2:1 na stadionu Atlétika Madrid si zahraje vyřazovací část, přestože jeho šance byly ještě po úvodních šesti kolech minimální.
Fotbalová Liga mistrů, 8. kolo:
Ajax Amsterodam - Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)
Branky: 69. Dolberg z pen. - 52. Martins, 79. Hezze. Rozhodčí: Letexier (Fr.).
Arsenal - Kajrat Almaty 3:2 (3:1)
Branky: 2. Gyökeres, 16. Havertz, 37. Martinelli - 7. Jorginho z pen., 90.+3 Ricardinho Rozhodčí: Schnyder (Švýc.).
Bilbao - Sporting Lisabon 2:3 (2:1)
Branky: 3. Sancet, 29. Guruzeta - 12. Diomande, 62. Trincao, 90.+4 Alisson Santos. Rozhodčí: Zwayer (Něm.).
Atlético Madrid - Bodö/Glimt 1:2 (1:1)
Branky: 15. Sörloth - 34. Sjövold, 59. Högh. Rozhodčí: Mariani (It.).
FC Barcelona - FC Kodaň 4:1 (0:1)
Branky: 48. Lewandowski, 60. Yamal, 68. Raphinha z pen., 85. Rashford - 4. Dadason. Rozhodčí: Bastien (Fr.).
Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)
Branky: 36. a 54. Schjelderup, 45.+5 Pavlidis z pen., 90.+8 Trubin - 30. a 58. Mbappé. Rozhodčí: Massa (It.). ČK: 90.+3 Asencio, 90.+7 Rodrygo (oba Real.)
FC Bruggy - Olympique Marseille 3:0 (2:0)
Branky: 4. Diakhon, 12. Vermant, 78. Stankovič. Rozhodčí: Guida (It.).
Borussia Dortmund - Inter Milán 0:2 (0:0)
Branky: 80. Dimarco, 90.+4 Diouf. Rozhodčí: Kovács (Rum.).
Eintracht Frankfurt - Tottenham 0:2 (0:0)
Branky: 47. Kolo Muani, 77. Solanke. Rozhodčí: Manzano (Šp.).
Leverkusen - Villarreal 3:0 (2:0)
Branky: 12. a 35. Tillman, 57. Grimaldo. Rozhodčí: Eskas (Nor.).
Liverpool - Karabach 6:0 (2:0)
Branky: 15. a 62. Mac Allister, 21. Wirtz, 50. Salah, 57. Ekitiké, 90. Chiesa. Rozhodčí: Kružliak (SR).
Manchester City - Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0)
Branky: 11. Haaland, 29. Cherki. Rozhodčí: Hernández (Šp.).
Monako - Juventus Turín 0:0
Rozhodčí: Sánchez (Šp.).
Neapol - Chelsea 2:3 (2:1)
Branky: 33. Vergara, 43. Höjlund - 61. a 83. Pedro, 19. Fernández z pen. Rozhodčí: Turpin (Fr.).
Paris St. Germain - Newcastle 1:1 (1:1)
Branky: 8. Vitinha - 45.+2 Willock. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).
PSV Eindhoven - Bayern Mnichov 1:2 (0:0)
Branky: 78. Sajbárí - 57. Musiala, 84. Kane. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.). ČK: 90.+4 Mauro Júnior (Eindhoven).
Saint-Gilloise - Bergamo 1:0 (0:0)
Branka: 70. Khalaily. Rozhodčí: Oliver (Angl.).
Konečná tabulka:
1.
Arsenal
8
8
0
0
23:4
24
2.
Bayern Mnichov
8
7
0
1
22:8
21
3.
Liverpool
8
6
0
2
20:8
18
4.
Tottenham
8
5
2
1
17:7
17
5.
FC Barcelona
8
5
1
2
22:14
16
6.
Chelsea
8
5
1
2
17:10
16
7.
Sporting Lisabon
8
5
1
2
17:11
16
8.
Manchester City
8
5
1
2
15:9
16
9.
Real Madrid
8
5
0
3
21:12
15
10.
Inter Milán
8
5
0
3
15:7
15
11.
Paris St. Germain
8
4
2
2
21:11
14
12.
Newcastle
8
4
2
2
17:7
14
13.
Juventus Turín
8
3
4
1
14:10
13
14.
Atlético Madrid
8
4
1
3
17:15
13
15.
Bergamo
8
4
1
3
10:10
13
16.
Leverkusen
8
3
3
2
13:14
12
17.
Dortmund
8
3
2
3
19:17
11
18.
Olympiakos Pireus
8
3
2
3
10:14
11
19.
FC Bruggy
8
3
1
4
15:17
10
20.
Galatasaray
8
3
1
4
9:11
10
21.
Monako
8
2
4
2
8:14
10
22.
Karabach
8
3
1
4
13:21
10
23.
Bodö/Glimt
8
2
3
3
14:15
9
24.
Benfica Lisabon
8
3
0
5
10:12
9
25.
Marseille
8
3
0
5
11:14
9
26.
Pafos
8
2
3
3
8:11
9
27.
Saint-Gilloise
8
3
0
5
8:17
9
28.
PSV Eindhoven
8
2
2
4
16:16
8
29.
Bilbao
8
2
2
4
9:14
8
30.
Neapol
8
2
2
4
9:15
8
31.
FC Kodaň
8
2
2
4
12:21
8
32.
Ajax Amsterodam
8
2
0
6
8:21
6
33.
Frankfurt
8
1
1
6
10:21
4
34.
Slavia Praha
8
0
3
5
5:19
3
35.
Villarreal
8
0
1
7
5:18
1
36.
Kajrat Almaty
8
0
1
7
7:22
1
Hrůzný konec Slavie v Lize mistrů. Na Kypru schytala debakl i rychlou červenou kartu
Fotbalisté Slavie se rozloučili s účinkováním v tomto ročníku Ligy mistrů debaklem, v závěrečném 8. kole ligové fáze prohráli v Limassolu v dlouhém oslabení s Pafosem 1:4. Pražané už před zápasem neměli naději na postup do vyřazovací části.
ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.
Ego dám stranou, tvrdí Dostál před OH. Kanada na úvod? Chemii bude hledat, věří
Spoluhráči z Anaheimu Radko Gudas a Lukáš Dostál uvedli během dnešního on-line rozhovoru, že už se jim do hlav vkrádají myšlenky na rychle se blížící olympijský turnaj v Miláně.
ŽIVĚRusko by zaručilo Zelenského bezpečnost v Moskvě, tvrdí Putinův poradce
Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
Galeotti: Měli byste mluvit s Putinem, Evropa svoji příležitost promeškala
Některé evropské země zvažují podle médií možnost obnovení kontaktů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zdůvodňují to obavami, že by Donald Trump mohl s Putinem uzavřít dohodu o Ukrajině za zády Evropy. Podle britského historika Marka Galeottiho udělala Evropa chybu tím, že s Rusy nemluvila už dříve a promeškala tím svoji příležitost.