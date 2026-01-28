Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Euforie v Lisabonu. Brankář vystřelil Benfice gólem v závěru poslední postupové místo

ČTK,Sport

Real Madrid prohrál v závěrečném 8. kole ligové fáze fotbalové Ligy mistrů na hřišti Benfiky Lisabon 2:4 a nečekaně přišel o přímé osmifinále. Naopak domácí rozhodli o svém postupu do play off gólem brankáře Anatolije Trubina v nastavení druhé půle.

Anatolij Trubin slaví gól Benfiky proti Realu v Lize mistrů.
Anatolij Trubin slaví gól Benfiky proti Realu v Lize mistrů.Foto: Reuters
Reklama

Realu Madrid nepomohly ani dvě branky Mbappého. Hosté v závěrečném nastavení dohrávali bez vyloučených Asencia a Rodryga.

Dva góly Benfiky zaznamenal Schjelderup, postupový gól pak brankář Trubin. Portugalský tým díky překvapivému triumfu obsadil poslední postupové místo.

Pro jeho trenéra Mourinha to bylo o to pikantnější, že to dokázal proti svému bývalému zaměstnavateli.

Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli Bayernu Mnichov 1:2 a vyřazovací fázi si nezahrají. Stejně dopadl i jeho nizozemský rival Ajax Amsterodam v brance s Vítězslavem Jarošem, který rovněž doma utrpěl stejnou porážku s Olympiakosem Pireus.

Reklama
Reklama

Na úvodní vyřazovací kolo se může těšit Patrik Schick, český reprezentační útočník se asistencí podílel na vítězství Leverkusenu 3:0 nad Villarrealem.

Arsenal před vlastními diváky zdolal Kajrat Almaty 3:2 a ovládl společnou tabulku 36 týmů. "Kanonýři" jako jediní v osmi zápasech ligové fázi neztratili ani bod.

Související

Naopak obhájce trofeje Paris St. Germain jen remizoval doma s Newcastlem 1:1 a při souhře ostatních výsledků vypadl z elitní osmičky, kvůli čemuž ho čeká úvodní vyřazovací kolo.

PSV byl před dnešním večerem na postupovém místě, které ale neudržel. V 78. minutě vyrovnal na 1:1 Saibari a suverénní lídr Eredivisie se v tu chvíli nacházel mezi nejlepšími 24 celky. Jenže poslední slovo měl kanonýr bavorského týmu Kane.

Reklama
Reklama

Bayern obsadil druhé místo, sedm z osmi zápasů ligové fáze vyhrál. Ajax potřeboval zvítězit, zápas s Olympiakosem nabídl přímou bitvu o vyřazovací fázi. Nakonec se však radovalo řecké mužstvo.

Vedle Arsenalu v elitní osmičce skončila i zbývající čtyři anglická mužstva, čímž si zajistila rovnou osmifinále. Liverpool rozstřílel na Anfieldu Karabach 6:0 i díky dvěma trefám Mac Allistera a skončil třetí.

O bod a příčku za ním se překvapivě umístil Tottenham. Úřadující vítěz Evropské ligy zvítězil ve Frankfurtu 2:0, brankář londýnského celku Antonín Kinský byl opět jen na lavičce.

Na šestou pozici se posunula Chelsea, loňský vítěz klubového mistrovství světa uspěl v Neapoli 3:2. Naopak obhájce italského titulu se s Ligou mistrů rozloučil.

Reklama
Reklama

Manchester City napravil nečekanou týden starou prohru 1:3 ze hřiště Bodö/Glimt, Galatasaray Istanbul zdolal 2:0 a uzavřel elitní osmičku, k čemuž mu pomohly i výsledky PSG a Realu.

Mezi Tottenham a Chelsea se vměstnala pátá Barcelona po výhře 4:1 nad FC Kodaň. Katalánský celek navázal na týden starou výhrou 4:2 z Edenu proti Slavii. Všechny branky nastřílela Barcelona po změně stran. Sedmá příčka připadla nečekaně Sportingu Lisabon, který zvítězil v Bilbau 3:2.

Bodö/Glimt navázalo na úspěch nad Manchesterem City a díky další šokující výhře 2:1 na stadionu Atlétika Madrid si zahraje vyřazovací část, přestože jeho šance byly ještě po úvodních šesti kolech minimální.

Fotbalová Liga mistrů, 8. kolo:

Reklama
Reklama

Ajax Amsterodam - Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)

Branky: 69. Dolberg z pen. - 52. Martins, 79. Hezze. Rozhodčí: Letexier (Fr.).

Arsenal - Kajrat Almaty 3:2 (3:1)

Branky: 2. Gyökeres, 16. Havertz, 37. Martinelli - 7. Jorginho z pen., 90.+3 Ricardinho Rozhodčí: Schnyder (Švýc.).

Reklama
Reklama

Bilbao - Sporting Lisabon 2:3 (2:1)

Branky: 3. Sancet, 29. Guruzeta - 12. Diomande, 62. Trincao, 90.+4 Alisson Santos. Rozhodčí: Zwayer (Něm.).

Atlético Madrid - Bodö/Glimt 1:2 (1:1)

Branky: 15. Sörloth - 34. Sjövold, 59. Högh. Rozhodčí: Mariani (It.).

Reklama
Reklama

FC Barcelona - FC Kodaň 4:1 (0:1)

Branky: 48. Lewandowski, 60. Yamal, 68. Raphinha z pen., 85. Rashford - 4. Dadason. Rozhodčí: Bastien (Fr.).

Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)

Branky: 36. a 54. Schjelderup, 45.+5 Pavlidis z pen., 90.+8 Trubin - 30. a 58. Mbappé. Rozhodčí: Massa (It.). ČK: 90.+3 Asencio, 90.+7 Rodrygo (oba Real.)

Reklama
Reklama

FC Bruggy - Olympique Marseille 3:0 (2:0)

Branky: 4. Diakhon, 12. Vermant, 78. Stankovič. Rozhodčí: Guida (It.).

Borussia Dortmund - Inter Milán 0:2 (0:0)

Branky: 80. Dimarco, 90.+4 Diouf. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

Reklama
Reklama

Eintracht Frankfurt - Tottenham 0:2 (0:0)

Branky: 47. Kolo Muani, 77. Solanke. Rozhodčí: Manzano (Šp.).

Leverkusen - Villarreal 3:0 (2:0)

Branky: 12. a 35. Tillman, 57. Grimaldo. Rozhodčí: Eskas (Nor.).

Reklama
Reklama

Liverpool - Karabach 6:0 (2:0)

Branky: 15. a 62. Mac Allister, 21. Wirtz, 50. Salah, 57. Ekitiké, 90. Chiesa. Rozhodčí: Kružliak (SR).

Manchester City - Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0)

Branky: 11. Haaland, 29. Cherki. Rozhodčí: Hernández (Šp.).

Reklama
Reklama

Monako - Juventus Turín 0:0

Rozhodčí: Sánchez (Šp.).

Neapol - Chelsea 2:3 (2:1)

Branky: 33. Vergara, 43. Höjlund - 61. a 83. Pedro, 19. Fernández z pen. Rozhodčí: Turpin (Fr.).

Reklama
Reklama

Paris St. Germain - Newcastle 1:1 (1:1)

Branky: 8. Vitinha - 45.+2 Willock. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).

PSV Eindhoven - Bayern Mnichov 1:2 (0:0)

Branky: 78. Sajbárí - 57. Musiala, 84. Kane. Rozhodčí: Pinheiro (Portug.). ČK: 90.+4 Mauro Júnior (Eindhoven).

Reklama
Reklama

Saint-Gilloise - Bergamo 1:0 (0:0)

Branka: 70. Khalaily. Rozhodčí: Oliver (Angl.).

Konečná tabulka:

1.

Arsenal

8

8

0

0

23:4

24

2.

Bayern Mnichov

8

7

0

1

22:8

21

3.

Liverpool

8

6

0

2

20:8

18

4.

Tottenham

8

5

2

1

17:7

17

5.

FC Barcelona

8

5

1

2

22:14

16

6.

Chelsea

8

5

1

2

17:10

16

7.

Sporting Lisabon

8

5

1

2

17:11

16

8.

Manchester City

8

5

1

2

15:9

16

9.

Real Madrid

8

5

0

3

21:12

15

10.

Inter Milán

8

5

0

3

15:7

15

11.

Paris St. Germain

8

4

2

2

21:11

14

12.

Newcastle

8

4

2

2

17:7

14

13.

Juventus Turín

8

3

4

1

14:10

13

14.

Atlético Madrid

8

4

1

3

17:15

13

15.

Bergamo

8

4

1

3

10:10

13

16.

Leverkusen

8

3

3

2

13:14

12

17.

Dortmund

8

3

2

3

19:17

11

18.

Olympiakos Pireus

8

3

2

3

10:14

11

19.

FC Bruggy

8

3

1

4

15:17

10

20.

Galatasaray

8

3

1

4

9:11

10

21.

Monako

8

2

4

2

8:14

10

22.

Karabach

8

3

1

4

13:21

10

23.

Bodö/Glimt

8

2

3

3

14:15

9

24.

Benfica Lisabon

8

3

0

5

10:12

9

25.

Marseille

8

3

0

5

11:14

9

26.

Pafos

8

2

3

3

8:11

9

27.

Saint-Gilloise

8

3

0

5

8:17

9

28.

PSV Eindhoven

8

2

2

4

16:16

8

29.

Bilbao

8

2

2

4

9:14

8

30.

Neapol

8

2

2

4

9:15

8

31.

FC Kodaň

8

2

2

4

12:21

8

32.

Ajax Amsterodam

8

2

0

6

8:21

6

33.

Frankfurt

8

1

1

6

10:21

4

34.

Slavia Praha

8

0

3

5

5:19

3

35.

Villarreal

8

0

1

7

5:18

1

36.

Kajrat Almaty

8

0

1

7

7:22

1

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi
Smrt Alexe Prettiho šokuje Ameriku: tragédie, která ukazuje rozdělenou zemi

ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti

V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.

koláž - Zelenskyj, Trump, Putin
koláž - Zelenskyj, Trump, Putin
koláž - Zelenskyj, Trump, Putin

ŽIVĚRusko by zaručilo Zelenského bezpečnost v Moskvě, tvrdí Putinův poradce

Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.

Reklama
Rusko Putin
Rusko Putin
Rusko Putin

Galeotti: Měli byste mluvit s Putinem, Evropa svoji příležitost promeškala

Některé evropské země zvažují podle médií možnost obnovení kontaktů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zdůvodňují to obavami, že by Donald Trump mohl s Putinem uzavřít dohodu o Ukrajině za zády Evropy. Podle britského historika Marka Galeottiho udělala Evropa chybu tím, že s Rusy nemluvila už dříve a promeškala tím svoji příležitost.

Reklama
Reklama
Reklama