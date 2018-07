Čtveřice sparťanů se vrací domů. V Srbsku nás čeká bouřlivé prostředí, říká záložník Vukadinovič

před 2 hodinami

Sedmadvacetiletý rodák z Bělehradu Vukadin Vukadinovič je přesvědčen, že kvalita je jasně na straně Sparty.

Praha - Pokud ve čtvrtečním úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica v Novém Sadu nastoupí, bude mít sparťanský fotbalista Vukadin Vukadinovič o motivaci navíc. Spolu s dalšími třemi hráči letenského klubu se totiž vrací do své srbské domoviny a na utkání za ním přijedou známí a rodina.

"Domů se těším hodně. Jsem rád, že nám zase po roce vytáhli tým ze Srbska. Jsem rád, že zase po nějaké době uvidím rodinu, kamarády. Už mám domluvené, že přijdou za námi na hotel. Půjdou i na zápas, bude jich dost, určitě dvacet," řekl novinářům před odletem do Srbska Vukadinovič.

Spolu s ním se v Srbsku narodili obránce Uroš Radakovič a další dva záložníci Mihailo Ristič a Srdjan Plavšič. Poslední jmenovaný dokonce v sezoně 2014/15 oblékal dres Subotice a navíc je rodákem z Nového Sadu, kde se zápas kvůli nevyhovujícímu stadionu Spartaku bude hrát.

"Burcujeme se s klukama hodně, jsme samozřejmě všichni šťastní, že jedeme domů. O tom, jestli vypíšeme nějaké prémie, jsme se zatím nebavili, ale určitě něco bude. Srdjan tam hrál, takže určitě něco bude muset vypsat," uvedl Vukadinovič s úsměvem.

V Česku začal hrát v roce 2009. "Jsem tady vlastně už desátým rokem, takže jestli se dostanu na hřiště, bude pro mě velká motivace se ukázat doma," řekl bývalý hráč Hajduku Bělehrad, Sezimova Ústí, Jablonce, Žižkova, Slavie Praha a Zlína. "Domů se vracím dvakrát v roce, když je volno v létě a v zimě. Zápas jsem tam od té doby, co jsem v Česku, ještě nehrál. Minulý rok v Bělehradě jsem nehrál," dodal ofenzivní záložník.

Sparta je proti čtvrtému týmu minulé sezony srbské ligy favoritem. "Sleduju srbskou ligu hodně a vím, co je to za soupeře. Jsou to takoví nevyzpytatelní kluci. Protože budou hrát proti Spartě, budou se chtít proti velkému klubu ukázat. Je tam většina mladých kluků, mají málo zkušeností s poháry. Takže věřím, že to zvládneme. Kvalita je určitě na naší straně," uvedl Vukadinovič.

"Tenkrát, když jsem ještě byl v Srbsku, tuším, že ještě Subotica ani nehrála nejvyšší soutěž. Takže hrála druhou ligu. Není to malé město, vždy tam byl fotbal dobrý. Skončili čtvrtí minulou sezonu, takže určitě kvalitu mít budou," řekl Vukadinovič, jehož bratr Miljan rovněž působil v Česku.

Je přesvědčen, že Sparta se nemusí bát žádné bouřlivé kulisy. "Tím, že se nehraje v Subotici, ale o sto kilometrů dál v Novém Sadu, myslím, že bude málo lidí. Stadion je tam docela veliký, bude to podobné, jako když jsme hráli minule se severoirským týmem. Čekám pár tisíc lidí," mínil Vukadinovič.

Před rokem Sparta po porážkách 0:2 venku a 0:1 doma vypadla ve 3. předkole s jiným srbským klubem Crvenou zvezdou Bělehrad. "Nechceme nic podcenit, víme, jak to v Srbsku dopadlo minule. Na druhou stranu Crvena zvezda je úplně někde jinde, tohle bude úplně o jiné kvalitě. Ale takhle už nepřemýšlíme. Je nová sezona, spousta kluků se tu změnila, je tu nový trenér," dodal Vukadinovič.