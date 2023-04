Coufal pokryl "nejděsivější" eso, pak padl k zemi. Destrukce jim sedí, chválí Čechy

Po jednom z nejlepších výkonů sezony jsou fotbalisté West Hamu zase o krok blíž k záchraně v Premier League. Hammers doma v londýnském derby vydřeli remízu 2:2 proti vedoucímu Arsenalu, Vladimír Coufal a Tomáš Souček znovu odehráli celý zápas.

Po úvodní desetiminutovce to v neděli vypadalo na pořádné fiasko Kladivářů. V sedmé minutě Coufal pouze stínoval při první trefě Gabriela Jesuse a jen o tři minuty později z jeho strany odcentroval Gabriel Martinelli přesně na nohu skórujícího kapitána Gunners Martina Odegaarda.

Představit si v tu chvíli, že bude český krajní obránce po utkání veleben fanoušky a oceňován odborníky, chtělo pořádnou dávku imaginace. Přesto se tak stalo, přišel totiž heroický návrat do zápasu.

Kouč David Moyes znovu jasně demonstroval, že chce v těžkých časech spoléhat na bojovnost a obětavost českých reprezentantů, navzdory dlouhodobé kritice jejich výkonů zejména ze strany náročných fans.

Coufal se Součkem podruhé za sebou odehráli celý zápas a přispěli poctivým výkonem k remíze 2:2, kterou nakonec Kladiváři dokázali vydřít.

Ještě v první půli snížil z penalty Said Benrahma a po obrátce vyrovnal Jarrod Bowen krátce poté, co Bukayo Saka z pokutového kopu netrefil branku West Hamu.

"Zkusili jsme dostat Arsenal pod tlak, což je v současné době nesmírně těžké. Ale hráči se zakousli a ukázali charakter, odolnost a tvrdost," rozlýval se skotský kouč po závěrečném hvizdu.

West Hamu se znovu dýchá o něco líp, v tabulce je patnáctý se čtyřbodovým polštářem nad zónou sestupu.

Oba Češi sklidili slova uznání, více ale Coufal, kterému musel okamžitě po utkání pomáhat s křečemi spoluhráč Kurt Zouma. Český reprezentant odehrál během sedmi dnů třetí kompletní duel, přesto si zdatně poradil s ofenzivními esy Gunners a na hřišti nechal ve svém jubilejním 100. zápasu v dresu Claret and Blue všechno.

Vlad hits 100 appearances in Claret & Blue ⚒️ pic.twitter.com/OzyzK4539s — West Ham United (@WestHam) April 17, 2023

"Coufal byl naprosto senzační. Klíčový hráč, který hrál obrovsky důležitou roli. Oprávněná kritika je nyní zapomenuta, Coufal byl brilantní a znovu vypadal jako za starých časů," chválily ho Hammers News.

Coufala označily za jednoho z nejlepších hráčů zápasu a vyzdvihly jeho defenzivní statistiky. Podle analytického serveru WhoScored.com třicetiletý bek zaznamenal hned deset zásadních obranných zákroků.

"Coufal udržel na uzdě Gabriela Martinelliho, jednoho z nejděsivějších křídelníků současného fotbalu," uvedl web k souboji Čecha proti brazilskému mladíkovi, autorovi 14 gólů a 5 asistencí.

"Dostal složitý úkol a Martinelliho tempo na něj zpočátku bylo moc. Pak se ale chytil několika souboji a ve druhé půli byl excelentní. Martinelli už si přes něj ani nečuchl," napsal magazín Football.London a Coufalovi dal nadstandardní známku 7 z 10.

Ještě o jeden stupeň vyšší hodnocení vytáhl fanouškovský blog Claret and Hugh. "Coufalův nepropustný výkon. Zvládl vynikajícího Martinelliho a jeho dlouhé auty dělaly obraně Arsenalu velké potíže."

Bowen volleys in the equaliser 👊 pic.twitter.com/XrYMdMsoIE — West Ham United (@WestHam) April 16, 2023

Zatímco na podzim už mnozí fanoušci West Hamu Coufala odepisovali a hovořilo se o jeho odchodu, nyní jej zase vidí jako nepostradatelného.

"Udržet Coufala zdravého může být naprosto klíčové pro záchranu Kladivářů. Proti Arsenalu ukázal, že toho má v sobě ještě spoustu a může být klíčovým hráčem dalších několik sezon," pokračovaly Hammers News.

Když klub nechal fanoušky na Twitteru volit nejlepšího hráče zápasu, dostal Coufal 30 procent hlasů a skončil druhý za autorem vyrovnávací trefy Bowenem.

Sám český reprezentant nicméně své zásluhy bagatelizoval. "Není to jen o mně, je to o týmu a je jedno, kdo nastoupí. Když jsem na trávníku, musím hrát přesně takhle. Užívám si to, protože mám konečně klid od zdravotních problémů," uvedl pro oficiální klubové stránky.

Sto zápasů za Hammers komentoval s nadšením: "Snil jsem o tom, že budu hrát Premier League, ale tohle je neuvěřitelné. Nikdy bych si to nedokázal představit."

Anglická média se shodují, že současnému West Hamu více sedí duely se silnějšími soupeři, ve kterých mohou spoléhat spíš na destrukci než na kreativitu. Byl to přesně případ nedělního derby. Večerník Evening Standard v tomto směru dokonce tuto charakteristiku vypíchl u českých fotbalistů.

"Destruktivní hra pomohla Hammers dostat Arsenal do úzkých. Další, pro kterého to platí zcela, je Tomáš Souček. Tento druh výzev z něj dostává to nejlepší," uvedl list.

Součka jmenovitě zmínil i Moyes. "Naši tři střední záložníci odvedli fantastickou práci. Museli hrát většinu času bez míče a nahánět soupeře, zvládali to ale výborně a připravovali nám cestu k protiútokům," prohlásil zkušený kouč.

Bez míče hrál ze středové trojice zejména kapitán české reprezentace. Souček zaznamenal v první půli pouze neuvěřitelné dvě přihrávky. "Ve druhé půli byl ale výrazně lepší a udělal několik nesmírně důležitých bloků," chválil Football.London.