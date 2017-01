Sparta zvažuje Košťálovo vzkříšení. Do fotbalové vlády se hlásí Paclík, nově i Kula. Tvrdík nemá čas

před 24 minutami

Nové volby do výkonného výboru Fotbalové asociace ČR za šest měsíců překreslí mapu hlavních center fotbalové moci. Kdo se chystá kandidovat?

Praha - Blíží se chvíle návratu "frontmana" Vlastimila Košťála z alpského "exilu" do centra českého fotbalového dění? Který ze tří nejsilnějších klubů, tedy z trojlístku Plzeň, Slavia, Sparta, zůstane bez zástupce v nové fotbalové "vládě"? Ovládne Berbrova mocenská klika znovu komisi rozhodčích?

Zdá se to daleko, ale 2. červen a s ním volební valná hromada Fotbalové asociace ČR, která tyhle otázky zodpoví, přijde dřív, než si možná někteří zainteresovaní stihnou přečíst volební řád.

S myšlenkou, že by nominantem Sparty do nového výkonného výboru mohl být její někdejší prezident Vlastimil Košťál, přišel Dušan Svoboda, současný viceprezident Sparty a šéf Ligové fotbalové asociace. Podle zpráv ze zákulisí se ale jeho nápad zatím nesetkal se zrovna jednoznačnou podporou, a tak je možné, že od své ideje ještě upustí.

O obhajobu místa ve výkonném výboru se každopádně hlásí majitel plzeňského klubu Tomáš Paclík. "Ano, budu na tu pozici znovu kandidovat," netají se svými plány.

Slavia zatím zvažuje, zda se do volebního boje vůbec vydá. Jednoznačně odmítla, že by o nějakou pozici ve VV FAČR usiloval předseda představenstva červenobílého klubu Jaroslav Tvrdík. Z časových důvodů to považuje za nemožné. Pokud by Slavia do voleb někoho přeci jen vyslala, byl by to člen jejího vedení Tomáš Bůzek.

Na jednu stranu platí, že nenastane-li v příštích měsících nějaké nečekané drama, příkladně vypuknutí další obří korupční aféry, pak se na předpokladu, že vládu nad asociací bude i nadále vyvažovat rozdělení moci mezi současným předsedou Miroslavem Peltou a jeho českým místopředsedou Romanem Berbrem, patrně nic zásadního nezmění.

Zároveň nutno důrazně zmínit, že velká část rozhodovacích pravomocí o světě profesionálního fotbalu už se přesunula z FAČR na Ligovou fotbalovou asociaci, tvořenou kluby I. a II. ligy.

Na druhou stranu ovšem té moci na FAČR zbylo pořád ještě dost a dost. A platí, že i malý posun ve zmíněné balanci Pelta vs. Berbr může změnit mnohé. V první řadě kontrolu nad klíčovou komisí rozhodčích, která lize, ať už je sebesamostatnější, dodává a bude dodávat sudí i nadále. Navíc se na FAČR rozhoduje o rozdělování stamilionových státních dotací, asociace řídí také reprezentační týmy, samozřejmě včetně jejich trenérského obsazení. A FAČR kontroluje i obchodní firmu STES, přes kterou nejméně do léta 2018 potečou vedle sponzorských příspěvků na reprezentaci i všechny příjmy za centrální prodej komerčních a televizních práv ligových soutěží.

Liga oslabí. Čechy Berbr kontroluje, vzroste role Moravy

Vzhledem k tomu, že v souladu s dohodami, na jejichž základě se profi-fotbal na FAČR "osamostatnil", počet zástupců ligových klubů ve výkonném výboru FAČR výrazně klesne, a to ze čtyř na dva, měly by Berbrovy akcie logicky výrazně stoupnout. Výkonnostní fotbal v Čechách má na povel, důležité tedy bude, zda se mu podaří rozdrolit Moravu a získat část podpory pro uskutečňování svých cílů i tam.

Připomeňme si, jak vypadá vedení FAČR nyní. Předsedu Miroslava Peltu zastupují český místopředseda Roman Berbr a místopředseda volený na Moravě Zdeněk Zlámal.

Mandát za I. a II. v současném třináctičleném VV drží Dušan Svoboda (Sparta), Tomáš Paclík (Plzeň), Josef Lébr (Olomouc) a Michal Prokeš (ex-Dukla, nyní šéf projektu regionálních akademií).

Za český výkonnostní či regionální fotbal jsou ve VV Dagmar Damková, Rostislav Votík a Josef Tancoš, za moravský Pavel Blaha, Vlastimír Hrubčík a Miroslav Vrzáček.

Přestože se před nějakým časem vynořila spousta spekulací, že Miroslav Pelta bude mít v létě protikandidáta, přičemž padala jména jako Berbr, Košťál, Paclík, Tvrdík či dokonce Chládek (ex-ministr školství), zdá se, že nakonec se proti Miroslavu Peltovi ve volbě předsedy nikdo s reálnou fotbalově-politickou podporou patrně nepostaví.

Pelta už se opakovaně nechal slyšet, že s opětovnou kandidaturou do čela českého fotbalu počítá. S tím, že by mu v ní mohly zabránit leda zdravotní problémy.

Berbr se ke svým volebním plánům odmítl pro Aktuálně.cz jakkoli vyjádřit, předpokládá se ale obecně, že rozhodně nemíní opustit vydobyté pozice, naopak se pokusí je posílit, aby už třeba příště neprohrál hlasování, kdo obsadí komisi rozhodčích, jako se mu to stalo loni v létě. V Čechách dosud platilo, že měl víceméně pod kontrolou všechny kraje kromě Prahy (předseda Dušan Svoboda) a Libereckého KFS (Miroslav Pelta).

Právě teď se rozeběhla série valných hromad okresních fotbalových svazů, na něž posléze naváží krajské konference. A podle průběžných zpráv tady "berbrovci", zhusta bývalí rozhodčí, své pozice na regionální úrovni neztrácejí. Roman Berbr si je letos dokonce natolik jistý situací, že okresy ani neobjíždí, jak bývalo jeho zvykem, ale v klidu se nyní opaluje na Havajských ostrovech.

Asi nejvýstižnějšícharakteristikou moravského místopředsedy Zdeňka Zlámala je fakt, že se o něj Pelta může obvykle spolehnout v otázce plně loajální podpory. To Berbrovi úplně nevyhovuje, a tak se předpokládá, že se Zlámal dočká svého protikandáta, patrně ze severní Moravy.

Z ní se o místo v novém výkonném výboru přihlásí také bývalý reprezentant Karel Kula. Nepůjde však po místopředsednické funkci. Jakožto předseda Moravskoslezského KFS bude kandidovat za moravské kraje a okresy. "Ano, do voleb o tuto pozici půjdu," potvrdila legenda ostravského Baníku, která nyní řídí management třineckého fotbalového klubu.

U osazenstva VV FAČR za Řídící komisi Čechy a české okresy a kraje jde obvykle jen o to, které figurky ze své stáje zrovna Roman Berbr vysází na šachovnici.

Pelta myslel na Otavu, ten už ale ze Sparty odešel

Zajímavá je ovšem situace kolem zástupců I. a II. ligy. Jak už bylo řečeno, smlouva mezi FAČR a Ligovou fotbalovou asociací (LFA) zmiňuje, že ze 4 dosavadních členů volených 32 kluby dvou nejvyšších soutěží, zbudou jen dva. Navíc už nyní platí, že Dušan Svoboda není místopředsedou FAČR za ligu, ale jen řadovým členem VV.

K dispozici tedy budou dvě židle, a to v situaci, kdy českému fotbalu dominují tři silné kluby (podle pořadí v aktuální tabulce Plzeň, Slavia a Sparta). Přinejmenším na jednoho z nich se tedy nedostane.

Jak už jsme zmínili, paralelně vedle FAČR začala fungovat nová struktura, kdy prof-soutěže řídí Ligová fotbalová asociace.

V jejím čele stojí jako předseda Dušan Svoboda (Sparta), místopředsedy jsou Adolf Šádek (Plzeň) a Petr Heidenreich (Ústí nad Labem). Dalšími členy ligového výboru jsou pak Václav Bartoněk (Brno), Jan Nezmar (Liberec), Michal Šrámek (Dukla) a Tomáš Provazník (Sokolov).

V kontrolním výboru LFA zasedají Tomáš Bůzek (Slavia), Dariusz Jakubowicz (Bohemians) a Tomáš Samec (Táborsko).

Zajímavé je, že některé prvo-či druholigové kluby, s jejichž zástupci reportér Aktuálně.cz v posledních týdnech hovořil, žijí v domnění, že platí pravidlo upravující, že osoby z vedení LFA nesmí kandidovat do VV FAČR.

Ale není tomu tak. "Smlouva mezi LFA a FAČR nic takového neobsahuje, do vedení FAČR může zcela volně kandidovat kdokoli, nejsou tam žádná omezení," reaguje Dušan Svoboda.

Ten se podle všeho myšlenkou, že by se jednotlivé konkrétní osoby ve vedení obou institucí nemusely "dublovat", opravdu zabýval, ale i vzhledem k vývoji od ní nejspíš pomalu ustupuje.

S patřičným nadšením uvnitř profesionálního fotbalu se totiž nesetkala jeho představa vrátit do hry Vlastimila Košťála, bývalého prezidenta Sparty a v letech 2005-2008 místopředsedu asociace, tehdy ještě Českomoravského fotbalového svazu.

Sám Košťál před časem přiznal, že byl osloven, aby kandidoval dokonce na předsedu, což odmítl. Připustil ale, že ještě zvažuje možný pokus o návrat na jinou pozici. A tou mohl být návrat do výkonného výboru v pozici muže navrženého právě Spartou.

Její maijtel Daniel Křetínský se přinejmenším z časových důvodů do exekutivního vedení českého fotbalu podobně jako šéf Slavie, tedy Jaroslav Tvrdík, nežene. Miroslavu Peltovi se prý líbila varianta vzít za Spartu do výkonného výboru Jakuba Otavu, jenže ten z letenského klubu nedávno odešel.

Dalšími osobnostmi současná Sparta zrovna nepřekypuje, a tak možná Dušanu Svobodovi nezbude, než kandidovat do VV FAČR znovu sám, byť to jako šéf LFA neměl původně v úmyslu.

"Těžiště zájmu profesionálního fotbalu by mělo spočívat na bázi LFA, směrem k FAČR by patrně bylo ideální, kdyby majitelé klubů nalezli nějaký společný konsenzus, jak zájmy ligového fotbalu na půdě FAČR nadále zastávat," říká Dušan Svoboda. "Ty volby jsou každopádně až za půl roku, to je ještě velmi daleko, teď nemá smysl to do detailu řešit," míní sparťanský viceprezident.

V Plzni rozdělili funkcionářské síly, Slavia zatím podporu neshání

Jeho obvyklý oponent v rámci stávajících asociačních struktur Tomáš Paclík má na rozdíl od něj zcela jasno: "Já do výkonného výboru FAČR opět kandidovat budu. Rozdělili jsme si role s Adolfem Šádkem, ředitelem našeho klubu - on se bude angažovat ve strukturách LFA, já bych nadále rád pracoval ve vedení asociace, kde se intenzivně věnuji mimo jiné záležitostem kolem reprezentace do 21 let."

Spolupracoval by Paclík v novém VV FAČR raději s někým ze Slavie, nebo ze Sparty? Jak bylo řečeno, místa jsou jen dvě, na jednoho se nedostane. "Možná máme ke Slavii, jakožto přirozenému oponentovi Sparty kapku blíž, na principu arabského přísloví, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, na druhou stranu ani tohle rčení nemusí zdaleka platit bezvýhradně. Navíc na půdě LFA funguje zatím všechno harmonicky a bez problémů. Takže počítám s tím, že nebudeme ani jednu vámi zmíněnou variantu, tedy ani případného zástupce Sparty, ani Slavie, ve volbách kvůli jeho klubové příslušnosit nijak preferovat, či naopak," dodává Paclík.

Co se týče Slavie, tam ještě nemají zcela jasno. Její nové vedení se přeci jen ve spletité džungli funkcionářských vztahů českého fotbalu teprve rozkoukává a prioritně se koncentruje spíše na posilování kádru či jednání o stadionu.

"Vedení Slavie sleduje zájmy klubu, ale i českého fotbalu jako celku. Nicméně obecně platí, že případná naše kandidatura na některou z volených funkcí by musela být na základě širší shody vícero klubů. A takováto jednání v tuto chvíli vedení Slavie nevede," konstatuje Michal Býček, mluvčí klubu, že do vyjednávání případné "politické" podpory uvnitř fotbalu se Slavia zatím nepustila.

Vedení klubu prostřednictvím mluvčího Michala Býčka odmítlo i variantu, že by na vstup do asociačních struktur aspiroval Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie. "Vzhledem k jeho mimořádnému pracovnímu vytížení a častému pobytu v zahraničí je jeho kandidatura na jakoukoli pozici ve vedení FAČR naprosto vyloučena."

Pokud by slávisté do volebního boje přeci jen někoho vyslali, šlo by o Tvrdíkova kolegu z českého zastoupení čínské firmy CEFC, jež Slavii vlastní, tedy Tomáše Bůzka.

"Vedení Slavie má své kompetence pevně rozdělené a vnější vztahy má v rámci SK Slavia Praha, ale i v CEFC Europe na starosti Tomáš Bůzek. Ten je také mimo jiné odpovědný za marketingové projekty CEFC Europe, tedy i realizaci marketingového partnerství CEFC s FAČR. Zároveň je předsedou kontrolního výboru LFA. Proto by byl případným kandidátem pro volbu do VV FAČR člen představenstva Slavie a viceprezident CEFC Europe Tomáš Bůzek," vysvětlil slávistický mluvčí Michal Býček.

