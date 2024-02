Aleksander Čeferin v roce 2027 skončí ve funkci prezidenta evropské fotbalové unie UEFA. Slovinský funkcionář, jenž šéfuje evropskému fotbalu od roku 2016, to nečekaně oznámil na kongresu UEFA v Paříži.

Čeferinův ohlášený odchod po vypršení současného funkčního období je o to překvapivější, že krátce předtím UEFA schválila úpravu stanov, podle níž se mohl slovinský funkcionář ucházet o zvolení i na období 2027-2031. Do maximálních 12 let, jímž je mandát prezidenta UEFA omezen, by se mu totiž nepočítaly první tři roky 2016-2019, kdy se do čela kontinentální federace posunul po suspendaci tehdejšího šéfa Michela Platiniho.