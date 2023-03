Čech přemýšlí nad trenérskou kariérou. Přicházím tomu na chuť, říká bývalý brankář

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech by se brzy mohl stát trenérem. Naznačil to dnes v sídle FAČR na pražském Strahově po slavnostním odhalení hvězdy v Síni slávy, která byla udělena týmu mistrů Evropy do 21 let z roku 2002.

Rekordman v počtu reprezentačních startů naposledy působil jako poradce sportovního a technického úseku v Chelsea, kde v létě skončil.

"Do konce června nemůžu pracovat jinde ve stejné funkci, tak to stanovila smlouva v Chelsea," upozornil Čech.

"Takže teď se věnuji rodině, studiu a trenérskému vzdělávání. Uvidíme, co přijde v létě, nechávám si otevřené dveře," doplnil.

Čtyřicetiletý Čech se do managementu Chelsea, kde jako hráč získal během jedenácti let 13 trofejí včetně čtyř anglických titulů a triumfů v Lize mistrů a Evropské lize, přesunul krátce po ukončení profesionální kariéry v konkurenčním londýnském celku Arsenalu.

Po konci dlouholetého majitele Romana Abramoviče a převzetí klubu konsorciem amerického investora Todda Boehlyho se plzeňský rodák rozhodl odstoupit.

Jeho další fotbalová kariéra by už nemusela být v roli funkcionáře, ale v trenérské pozici. "Abych se přiznal, tak trénování mě baví stále víc a víc. Přicházím tomu na chuť," uvedl brankář se 124 reprezentačními starty.

"Je to jedna z variant, kterou mám v hlavě. Možností mám spoustu, budu se rozhodovat i s ohledem na rodinu. Výhoda je, že bude záležet čistě na mně, jakým směrem se budu chtít ubírat," podotkl.

Dlouhodobé angažmá v Česku je podle něj ovšem spíš nepravděpodobné, protože žije s rodinou v Anglii.

Čech ve finále Eura do 21 let v roce 2002 vychytal památný penaltový rozstřel proti Francii, za svá záda pustil jediný ze čtyř pokusů. Evropský šampionát se uskuteční i letos v létě, "Lvíčata" mají ve skupině za soupeře Německo, Anglii a Izrael.

"My měli výhodu v tom, že i předchozí jednadvacítka byla v roce 2000 ve finále. Sice prohráli, ale měli jsme v týmu hráče, kteří to zažili, takže i jejich zkušenost nám pak pomohla. V současném výběru je spousta hráčů, kteří nastupují pravidelně v lize. To je klíčové, i oni tím pádem mají už dost zkušeností na to, aby se jim zadařilo. I když takové turnaje jsou někdy i o štěstí, třeba jestli hráči vydrží zdraví," řekl Čech.

Bývalý brankář pražské Sparty vyhlíží i závěr nejvyšší soutěže. "Letos to není jen boj o titul, ale i v sestupovém pásmu. Tři týmy mohou být první a šest jich může sestoupit. Pro fanoušky je to skvělé, na obou koncích tabulky se bude hrát o všechno až do konce," podotkl plzeňský rodák, jenž si myslí, že velkou šanci v boji o titul má i jeho bývalý tým. Sparta vyhrála v lize sedmkrát v řadě a je pouze o skóre druhá za Slavií.

"Sparta byla pod tlakem, pro všechny v klubu je dobře, že tým chytil lauf. Brian Priske měl možná na začátku trochu potíže se adaptovat, výsledky také nebyly podle jeho představ. Ale je vidět, že je to kvalitní trenér. Otočilo se to a myslím si, že mají opravdu velkou šanci na titul. Pořád jsou tam ale celkem tři týmy, které do toho mohou promluvit," dodal Čech.