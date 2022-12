Brazilský fotbalový superzázrak už patří Realu. Takhle sází góly v šestnácti letech

Čeští hokejisté vstoupili do Švýcarských her výhrou v Helsinkách nad Finskem 3:2. Ve čtvrtém utkání série Euro Hockey Tour tak dosáhli na druhou výhru a opět to bylo v domácím prostředí úřadujících olympijských vítězů a mistrů světa. V listopadu na turnaji Karjala svěřenci finského kouče Kariho Jalonena porazili Suomi v Turku 5:2.

O vedení českého týmu 2:0 se postarali v úvodní třetině v přesilové hře Matěj Stránský a v oslabení Ondřej Beránek. Šimon Hrubec, který se vrátil do branky národního týmu poprvé od únorových olympijských her v Pekingu, inkasoval v polovině třetí třetiny po střele Elmeriho Eronena. V 58. minutě vrátil Česku náskok tečí David Tomášek a 89 vteřin před koncem zkorigoval výsledek Joonas Kemppainen.

Švýcarské hokejové hry v Helsinkách, součást Euro Hockey Tour:

Finsko - Česko 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 50. Eronen (Koivisto, Ruotsalainen), 59. Kemppainen (Lepistö, Hartikainen) - 4. M. Stránský (Chlapík, M. Špaček), 6. O. Beránek (Černoch, M. Jandus), 58. Tomášek (Košťálek, M. Špaček). Rozhodčí: Björk, Holm (oba Švéd.) - Mäkinen, Nikulainen (oba Fin.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4358.

Finsko: Larmi - Lepistö, Niku, Niemelä, Ohtamaa, Eronen, M. Koivisto, Vainio, Parikka - Hartikainen, Ruohomaa, Markus Granlund - Pakarinen, M. Aaltonen, H. Pesonen - Ruotsalainen, Kemppainen, Rajala - Ikonen, Tyrväinen, Suomi. Trenér: Jukka Jalonen.

Česko: Hrubec - Košťálek, T. Dvořák, Sklenička, Zámorský, M. Jandus, Němeček, Kučeřík - Tomášek, Špaček, Chlapík - M. Stránský, Radil, T. Zohorna - Hrabík, Kodýtek, Smejkal - Flek, Černoch, O. Beránek. Trenér: Kari Jalonen.

Tabulka EHT: