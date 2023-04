Necítím vinu, prohlásil Berbr před soudem. S obžalobou nesouhlasí

Čtením obsáhlé obžaloby začalo dnes u okresního soudu Plzeň-město hlavní líčení s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romanem Berbrem, který s dalšími 20 lidmi čelí obžalobě za korupci při ovlivňování fotbalových zápasů v letech 2019 a 2020.

Berbr soudu řekl, že necítí vinu. Nesouhlasí s obžalobou, podle níž ovlivňoval výběr sudích pro utkání nižší ligy.

Kromě Berbra stojí před soudem například někdejší sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grimm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři, obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad.

Berbra a další lidi viní státní zástupce rovněž ze zpronevěry. Podle něj připravili Plzeňský krajský fotbalový svaz o víc než 2,32 milionu korun. Obžalovaní jednali podle státního zástupce jako členové organizované zločinecké skupiny.

Čtení obžaloby zabralo státnímu zástupci Janu Schollemu tři čtvrtě hodiny.

Kvůli mimořádnému zájmu médií a kapacitě jednací síně rozdával soud už hodinu před začátkem jednání místenky, nakonec se ale do jednací síně dostali všichni zájemci.

Z hlavního líčení se už od začátku omluvili dva obžalovaní, ostatní jsou osobně přítomni. Soudní líčení je rozepsáno na 45 dní do 7. prosince. Výslechy obžalovaných potrvají několik dní.

Čtyři obžalovaní uzavřeli podle Scholleho dohodu o vině a trestu, jedním z nich je Grimm, který v případu vystupuje jako spolupracující obžalovaný.

Státní zástupce viní Berbra, Rogoze a další z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění zápasu.

V jednom případě podle obžaloby přijal úplatek i fotbalista týmu, který hrál proti Vyšehradu. Jindy vzal úplatek funkcionář klubu za nasazení slabších hráčů do utkání proti Vyšehradu, stojí ve spisu.

Jeden z obviněných rozhodčích podle obžaloby dostal za ovlivnění zápasu příslib kariérního postupu mezi hlavní rozhodčí v profesionálních soutěžích.

Cílem jednání bylo dosáhnout postupu Vyšehradu ze třetí ligy do druhé a jeho udržení ve druhé lize, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů, uvádí státní zástupce v obžalobě.

Úplatky se podle něj týkaly například v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a v poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži a dalších zápasů Vyšehradu v druhé lize v květnu a červnu 2020, ale i přátelského utkání s Motorletem Praha v únoru 2020 kvůli sázkám.

Berbrovi hrozí za činnost v organizované zločinecké skupině až 12 let vězení, Rogozovi, Grimmovi a Káníkovi až deset let, většině obžalovaných hrozí za uplácení nebo přijímání úplatku tresty do dvou či do čtyř let vězení.

Berbra platil za kontroverzní osobu s velkým vlivem na fotbalové sudí. Rogoz v minulosti čelil obvinění, že se coby funkcionář příbramského klubu pokusil uplatit hráče Českých Budějovic a ovlivnit tím utkání v dubnu 2013. Soud ho však zprostil obžaloby. Káník zase figuroval v jiné kauze ovlivňování výsledků. Vyšehrad byl kvůli úplatkářské aféře vyloučen z třetí ligy.