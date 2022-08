Benzema je nejlepším fotbalistou Evropy, mezi trenéry vyhrál Ancelotti

Nejlepším fotbalistou Evropy za minulou sezonu byl v anketě UEFA vyhlášen francouzský útočník Karim Benzema. Mezi trenéry vyhrál Carlo Ancelotti rovněž z Realu Madrid, který na jaře ovládl Ligu mistrů i španělskou nejvyšší soutěž.

Benzema dostal přednost před svým spoluhráčem brankářem Thibautem Courtoisem a dalším belgickým reprezentantem záložníkem Kevinem De Bruynem z Manchesteru City, kteří s ním byli ve finálové trojici.

Čtyřiatřicetiletý kanonýr byl s 15 góly nejlepším střelcem uplynulého ročníku Ligy mistrů, deset jich dal ve vyřazovací části. Ve španělské lize dovedl Real k titulu 27 brankami. S reprezentací navíc loni na podzim ovládl Ligu národů.

Pro Benzemu je to první velké individuální ocenění. Brzy může získat další, neboť je považován za favorita v anketě Zlatý míč, která bude vyhlášena v říjnu.

"Mám velkou radost. Je to poprvé, co jsem tuhle cenu získal, ale důležitější je pro mě vyhrávat s týmem," uvedl Benzema. "Pan Ancelotti je nejlepší trenér na světě. Umí to se všemi hráči, dodává nám sebedůvěru a před každým zápasem nám řekne, co máme dělat."

Fotbalistkou sezony byla stejně jako loni vyhlášena Španělka Alexia Putellasová. Hvězda Barcelony vládla střelkyním v Lize mistryň. Těsně před letním mistrovstvím Evropy si vážně poranila koleno a je zhruba na rok mimo hru.

Ancelotti jako trenér získal čtvrtý triumf v Lize mistrů a navíc se stal prvním koučem, který si připsal titul ve všech pěti elitních evropských soutěžích. V anketě za ním skončili zástupci anglické ligy Jürgen Klopp z Liverpoolu, který podlehl Realu ve finále Ligy mistrů, a Pep Guardiola z Manchesteru City.

V anketě hlasovali zástupci klubů, které se dostaly do hlavní fáze evropských pohárů, a vybraní novináři.

Cenu prezidenta UEFA obdržel legendární italský trenér Arrigo Sacchi. Šestasedmdesátiletý kouč v 80. letech vyhrál s AC Milán italskou ligu a dvakrát Pohár mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů). S italskou reprezentací získal stříbrné medaile na mistrovství světa v roce 1994.