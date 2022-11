Barák dal gól AC Milán, Fiorentina ale o remízu přišla vlastním gólem v nastavení

Antonín Barák dal v italské fotbalové lize první gól za Fiorentinu, která podlehla na hřišti AC Milán 1:2. O vítězství mistra rozhodl vlastní gól v nastavení.

Antonín Barák slaví gól, který dal v dresu Fiorentiny v italské lize do sítě AC Milán | Foto: Reuters

Český reprezentační záložník měl původně utkání začít na lavičce, ale při rozcvičce se zranil Bonaventura, a tak Barák naskočil do základní sestavy.

Trenér Italiano této změny nemusel litovat, protože právě Barák po necelé půlhodině hry vyrovnal na 1:1. Úvodní trefu zápasu obstaral svým typickým zakončením na zadní tyč nejlepší střelec domácích Leao.

Barák ze hřiště odešel v 75. minutě a nebyl u centru střídajícího Vranckxe, který obránce Milenkovič smolně tečoval do vlastní branky. Fotbalisté Fiorentiny se u rozhodčího dožadovali odpískání nedovoleného zákroku na brankáře Terracciana, ale VAR vítěznou trefu "rossoneri" potvrdil.

Inter Milán zvítězil 3:2 na hřišti Bergama a po šesté výhře z posledních sedmi zápasů se dostal na čtvrté místo. Ve svém jubilejním 250. utkání v Serii A se dvakrát prosadil Džeko.

Ve 23. minutě obránce Interu De Vrij podrazil v pokutovém území domácího Zapatu a sudí Chiffi nařídil penaltu, kterou proměnil nejlepší střelec Bergama Lookman. Ještě do poločasu vyrovnal Džeko.

Do druhého poločasu nastoupili mnohem lépe hosté. V 56. minutě otočil průběh utkání Džeko a o šest minut později zvýšil náskok Interu vlastním gólem Palomino. Domácí obránce svou chybu alespoň částečně odčinil v 77. minutě, když snížil na 2:3.

Kromě Džeka oslavil 250. zápas v italské lize i trenér Interu Milán Simone Inzaghi. Bylo to pro něj 143. vítězství v této roli.

AS Řím remizoval s FC Turín 1:1 díky gólu Matiče ze čtvrté minuty nastavení. První trefu utkání vstřelil v 55. minutě hlavou záložník Linetty. Minutu před koncem byl za protesty vyloučen trenér AS Mourinho.

V nastavení následně po faulu Djidjiho kopal Belotti penaltu, ale poslal ji do tyče. Přesto se "giallorossi" povedlo vyrovnat, když Dybala střelou zpoza vápna trefil břevno a Matič odražený míč dorazil do branky.

V nominaci Římanů chyběl obránce Karsdorp. Trenér Mourinho ho po remíze se Sassuolem v minulém kole nepřímo označil za zrádce a řekl, že si má hledat nové angažmá. Spekuluje se o zájmu Juventusu Turín.

Poslední Verona utrpěla desátou ligovou prohru v řadě, když na domácím hřišti podlehla Spezii 1:2. Domácí šli sice do vedení zásluhou Verdiho, ale Spezia utkání otočila v druhém poločase díky dvěma brankám svého nejlepšího střelce Nzoly.

Hellasu se navíc zranil brankář Dragowski, který kvůli tomu vypadl z polské nominace na mistrovství světa. S poraněním kotníku opustil hřiště na nosítkách.

Italská fotbalová liga - 15. kolo:

Bergamo - Inter Milán 2:3 (25. Lookman z pen., 77. Palomino - 36. a 56. Džeko, 62. vlastní Palomino), AS Řím - FC Turín 1:1 (90.+4 Matič - 55. Linetty), Hellas Verona - Spezia 1:2 (30. Verdi - 53. a 69. Nzola), Monza - Salernitana 3:0 (24. Carlos Augusto, 35. Dany Mota, 74. Pessina z pen.), AC Milán - Fiorentina 2:1 (2. Leao, 90.+2 vlastní Milenkovič - 28. Barák).

1. Neapol 15 13 2 0 37:12 41 2. AC Milán 15 10 3 2 29:15 33 3. Lazio Řím 14 9 3 2 26:8 30 4. Inter Milán 15 10 0 5 34:22 30 5. Juventus Turín 14 8 4 2 21:7 28 6. Bergamo 15 8 3 4 22:15 27 7. AS Řím 15 8 3 4 18:14 27 8. Udine 15 6 6 3 24:17 24 9. FC Turín 15 6 3 6 16:17 21 10. Fiorentina 15 5 4 6 18:20 19 11. Boloňa 15 5 4 6 20:25 19 12. Salernitana 15 4 5 6 19:24 17 13. Empoli 15 4 5 6 12:19 17 14. Monza 15 5 1 9 16:22 16 15. Sassuolo 15 4 4 7 15:22 16 16. Lecce 15 3 6 6 14:17 15 17. Spezia 15 3 4 8 14:26 13 18. Cremona 15 0 7 8 11:26 7 19. Sampdoria Janov 15 1 3 11 6:27 6 20. Hellas Verona 15 1 2 12 12:29 5

I Manchester United udeřil v nastavení

Fotbalisté Manchesteru United v 16. kole anglické Premier League zvítězili na hřišti Fulhamu 2:1. Vítěznou trefu obstaral v nastavení Garnacho.

Svůj první gól v dresu Manchesteru United vstřelil ve 14. minutě Eriksen a stal se prvním Dánem, který za "Rudé ďábly" skóroval od 26. září 1995. Tehdy se trefil gólman Schmeichel hlavou po rohovém kopu do sítě Rotoru Volgograd.

V 59. minutě přišel do hry James, který se o dvě minuty později postaral o vyrovnání. Trefil se do sítě svého bývalého klubu, odkud loni v létě přestoupil do Leedsu United, z něho nyní hostuje ve Fulhamu. Eriksen se pak ještě v nastavení podílel asistencí na vítězném gólu mladíka Garnacha.

Aston Villa vyhrála v Brightonu 2:1. Nový trenér Unai Emery s týmem uspěl i ve druhém utkání v soutěži. Dvěma góly se o první venkovní vítězství Aston Villy v sezoně zasloužil Danny Ings.

Jako první přitom skórovali domácí, a to již po 49 vteřinách hry. Mac Allister využil chyby v rozehrávce hostů a propálil brankáře Martíneze. Postaral se o nejrychlejší gól svého klubu v historii Premier League.

Ve 20. minutě však Ings z penalty potrestal Dunkův faul na McGinna. Třicetiletý útočník krátce po poločasové přestávce dal také vítězný gól a s pěti brankami je nejlepším střelcem Aston Villy.

Anglická fotbalová liga - 16. kolo:

Brighton - Aston Villa 1:2 (2. Mac Allister - 19. z pen. a 54. Ings), Fulham - Manchester United 1:2 (61. James - 14. Eriksen, 90.+3 Garnacho).

1. Arsenal 14 12 1 1 33:11 37 2. Manchester City 14 10 2 2 40:14 32 3. Newcastle 15 8 6 1 29:11 30 4. Tottenham 15 9 2 4 31:21 29 5. Manchester United 14 8 2 4 20:20 26 6. Liverpool 14 6 4 4 28:17 22 7. Brighton 14 6 3 5 23:19 21 8. Chelsea 14 6 3 5 17:17 21 9. Fulham 15 5 4 6 24:26 19 10. Brentford 15 4 7 4 23:25 19 11. Crystal Palace 14 5 4 5 15:18 19 12. Aston Villa 15 5 3 7 16:22 18 13. Leicester 15 5 2 8 25:25 17 14. Bournemouth 15 4 4 7 18:32 16 15. Leeds 14 4 3 7 22:26 15 16. West Ham United 15 4 2 9 12:17 14 17. Everton 15 3 5 7 11:17 14 18. Nottingham 15 3 4 8 11:30 13 19. Southampton 15 3 3 9 13:27 12 20. Wolverhampton 15 2 4 9 8:24 10

Čtyři penalty ve Freiburgu

Fotbalisté Freiburgu zvítězili v 15. kole německé ligy doma nad Unionem Berlín 4:1. Rozhodčí Aytekin odpískal v prvním poločase tři penalty, což bylo nejrychleji v historii soutěže.

Union prožil hororový první poločas. Už ve 4. minutě šel Freiburg do vedení po Grifově penaltě. Stejný hráč se prosadil o dvě minuty později. V 10. minutě naopak neproměnil pokutový kop hostující Knoche.

V 19. minutě jeho spoluhráč Leite v pokutovém území stáhl Doana, který běžel sám na branku. Viník dostal červenou kartu a další pokutový kop pro Freiburg znovu proměnil Grifo, po 20 minutách tak završil hattrick. Snový poločas klubu z Černého lesa vyšperkoval čtvrtým gólem v nastavení Gregoritsch.

Ve druhém dějství se hosté dočkali alespoň čestného úspěchu. Po držení Keitela sudí Aytekin odpískal už čtvrtý pokutový kop v utkání a Michel se na rozdíl od spoluhráče Knocheho nemýlil.

Union potřetí za sebou nevyhrál a je pátý. Freiburg se oklepal z porážky 1:3 v Lipsku a je druhý se ztrátou čtyř bodů na Bayern Mnichov.

Frankfurt remizoval 1:1 na hřišti Mohuče, která bodovala po třech porážkách. Domácí poslal ve 40. minutě do vedení svým prvním gólem v sezoně útočník Burkardt, který byl v minulém ročníku s 11 brankami nejlepším střelcem týmu.

Frankfurt vyrovnal v 67. minutě zásluhou svého nejproduktivnějšího hráče Kola Muaniho, jenž má na kontě pět gólů a devět asistencí.

Německá fotbalová liga - 15. kolo:

Mohuč - Eintracht Frankfurt 1:1 (40. Burkardt - 67. Kolo Muani), Freiburg - Union Berlín 4:1 (4. z pen., 6., 19. z pen. Grifo, 45.+1 Gregoritsch - 84. Michel z pen.).

Tabulka: