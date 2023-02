Arsenal zabral v nastavení a zase vede. V Německu zaváhal Bayern

Fotbalisté Arsenalu otočili v úplném závěru zápas 24. kola anglické ligy s Aston Villou a po výhře 4:2 znovu vedou tabulku.

Arsenal se v posledních zápasech trápil. Po porážce s Evertonem a remíze s Brentfordem prohrál s Manchesterem City, který jej vystřídal na prvním místě.

"Kanonýři" začali špatně i v Birminghamu. V 5. minutě po Zinčenkově chybě vybojoval míč Cash a poslal do protiútoku Watkinse, který skóroval ve čtvrtém ligovém zápase za sebou.

Hosté vyrovnali po čtvrthodině hry: ve vápně se míč odrazil k Sakovi, který překonal Martíneze. Aston Villa se po 15 minutách dostala znovu do vedení, když Moreno našel přihrávkou do vápna Coutinha, jenž skóroval přízemní střelou.

Ve druhém poločase se po rohu odhodlal ke střele Zinčenko a prvním gólem v Premier League vyrovnal. Na branku v anglické lize čekal bývalý hráč Manchesteru City 92 zápasů.

Obrat dokonal Arsenal ve 3. minutě nastavení, kdy Jorginho střelou z voleje sice trefil břevno, míč se však odrazil do ležícího argentinského mistra světa Martíneze a dostal se do branky.

Martínez se o pár minut později objevil na druhé straně hřiště při rohovém kopu, který však hosté odvrátili a Martinelli po protiútoku zpečetil vítězství Arsenalu střelou do prázdné branky.

Manchester City nenavázal na poslední setkání s Nottinghamem, ve kterém vyhrál vysoko 6:0, a po remíze 1:1 je na druhém místě Premier League. Převahu využili hosté jen ve 41. minutě, kdy se po střele zpoza vápna prosadil Silva.

Ve druhém poločase mohlo City zvýšit vedení, proti byl však skvěle chytající Navas. V závěru zápasu se dostal do šance Wood a zimní posila zařídila domácím bodový zisk, který Nottingham posunul na třináctou pozici.

Newcastle prohrál teprve druhý zápas v tomto ročníku Premier League, paradoxně opět s Liverpoolem. Ten rozhodl zápas již v úvodních dvaceti minutách. Nejprve se po centru Alexandera-Arnolda prosadil v 10. minutě Núňez a o sedm minut později zvýšil Gakpo.

Ve 22. minutě se do šance dostal Salah, domácí brankář Pope ve snaze zamezit protiútoku odehrál míč rukou, a jelikož byl daleko od vápna, dostal červenou kartu, a přijde tak o finále Ligového poháru.

Newcastle byl i v početní nevýhodě nebezpečný a nezdramatizoval utkání pouze díky skvěle chytajícímu Alissonovi. "Reds" jsou po výhře v tabulce na osmém místě, Newcastle je čtvrtý.

Chelsea po úterní prohře s Dortmundem v Lize mistrů podlehla 0:1 i poslednímu celku Premier League Southamptonu. "Svatí" získali důležité body do boje o záchranu díky Wardu-Prowseovi, který skóroval v nastavení prvního poločasu.

Anglický záložník vstřelil sedmnáctý gól z přímého kopu v Premier League, více má pouze jeho krajan Beckham, který se tak trefil při 18 gólech. Hráčům Chelsea se přes velké šance nepodařilo prosadit. V posledních deseti soutěžních zápasech vstřelili "Blues" pouze čtyři branky a jsou na desátém místě Premier League.

Fulham dokázal zvítězit na hřišti Brightonu a posunul se před svého soupeře na šesté místo. Zápas rozhodl v 88. minutě Salomon po šesti minutách na hřišti. Posila ze Šachtaru se trefila podruhé za sebou, opět jako střídající hráč.

Anglická fotbalová liga - 24. kolo:

Aston Villa - Arsenal 2:4 (5. Watkins, 31. Coutinho - 16. Saka, 61. Zinčenko, 90.+3 vlastní Martínez, 90.+8 Martinelli), Brentford - Crystal Palace 1:1 (90.+6 Janelt - 69. Eze), Brighton - Fulham 0:1 (88. Solomon), Chelsea - Southampton 0:1 (45.+1 Ward-Prowse), Everton - Leeds 1:0 (64. Coleman), Nottingham - Manchester City 1:1 (84. Wood - 41. Silva), Wolverhampton - Bournemouth 0:1 (49. Tavernier), Newcastle - Liverpool 0:2 (10. Núňez, 17. Gakpo).

1. Arsenal 23 17 3 3 51:23 54 2. Manchester City 24 16 4 4 60:24 52 3. Manchester United 23 14 4 5 38:28 46 4. Newcastle 23 10 11 2 35:15 41 5. Tottenham 23 12 3 8 42:35 39 6. Fulham 24 11 5 8 35:30 38 7. Brighton 22 10 5 7 39:29 35 8. Liverpool 22 10 5 7 38:28 35 9. Brentford 23 8 11 4 37:30 35 10. Chelsea 23 8 7 8 23:23 31 11. Aston Villa 23 8 4 11 28:38 28 12. Crystal Palace 23 6 8 9 21:31 26 13. Nottingham 23 6 7 10 18:38 25 14. Leicester 22 7 3 12 36:38 24 15. Wolverhampton 23 6 5 12 17:32 23 16. Everton 23 5 6 12 17:30 21 17. Bournemouth 23 5 6 12 21:44 21 18. West Ham United 22 5 5 12 19:27 20 19. Leeds 23 4 7 12 28:39 19 20. Southampton 23 5 3 15 19:40 18

Bayern prohrál v Mönchengladbachu

Fotbalisté Bayernu Mnichov podlehli v německé lize 2:3 v Mönchengladbachu, kde hráli od 8. minuty bez vyloučeného Upamecana, a mohou přijít o první místo. V čele tabulky je může po 21. kole vystřídat Union Berlín, který hraje v neděli se Schalke.

Bayern prohrál teprve podruhé v tomto bundesligovém ročníku a potvrdil, že se mu proti Mönchengladbachu nedaří. Nedokázal ho porazit v posledních pěti zápasech, z nichž čtyřikrát nebodoval.

Upamecano v úvodu zápasu nedovoleně zastavil v úniku Pléu, za což obdržel červenou kartu. Oslabení hosté zanedlouho inkasovali po Stindlově přesné střele z hranice vápna.

Bayernu se podařilo vyrovnat ještě v prvním poločase: Davies našel ve vápně Choupo-Motinga, který střelou z první překonal Omlina. Domácí šli opět do vedení v 55. minutě zásluhou Hofmanna. V závěru inkasoval Sommer potřetí. Švýcarský gólman, který v lednu přišel do Bayernu právě z Mönchengladbachu, nestačil na Thuramovu střelu. Mönchengladbach od sezony 2017/18 porazil Bayern již pošesté, což se žádnému jinému týmu nepodařilo.

Početní výhodu měl také Freiburg, který vyhrál v Bochumi 2:0 a zůstává na čtvrtém místě. Na konci prvního poločasu se po rohovém kopu prosadil Gregoritsch. Po pauze zvýšil přesnou hlavičkou Höler. Bochum hrála od 64. minuty v deseti po Losillově červené kartě.

Lipsko napravilo prohru s Unionem Berlín z minulého kola jasným vítězstvím 3:0 nad Wolfsburgem. V 74. minutě přišel na hřiště český záložník Lukáš Ambros a připsal si první bundesligový start od přestupu ze Slavie Praha v roce 2020.

Frankfurt napravil prohru s Kolínem nad Rýnem a po vítězství 2:0 nad Brémami se drží v boji o pohárové pozice. Český gólman Jiří Pavlenka inkasoval první branku v 8. minutě. Ze standardní situace se míč dostal k Jakičovi, který jej vracel na malé vápno a Friedl si srazil míč do vlastní sítě.

V úvodu druhého dějství kapituloval český reprezentant podruhé: hlavičku Kolo Muaniho sice vyrazil, k míči se však po Knauffově sklepnutí dostal francouzský útočník znovu a vstřelil desátý ligový gól v sezoně.

Stuttgart zvítězil po šesti zápasech. S Kolínem nad Rýnem si poradil jednoznačně 3:0 i díky gólu Gila Diase, který skóroval poprvé po nedávném příchodu z Benfiky Lisabon.

Německá fotbalová liga - 21. kolo:

Mönchengladbach - Bayern Mnichov 3:2 (13. Stindl, 55. Hofmann, 84. Thuram - 35. Choupo-Moting, 90.+3 Tel), Bochum - Freiburg 0:2 (39. Gregoritsch, 51. Höler), Stuttgart - Kolín nad Rýnem 3:0 (9. Gil Dias, 59. Sosa, 74. Coulibaly), Wolfsburg - Lipsko 0:3 (14. Forsberg, 85. Laimer, 90.+2 Szoboszlai), Eintracht Frankfurt - Brémy 2:0 (8. vlastní Friedl, 52. Kolo Muani).

1. Bayern Mnichov 21 12 7 2 60:21 43 2. Union Berlín 20 13 3 4 35:24 42 3. Dortmund 20 13 1 6 40:26 40 4. Freiburg 21 12 4 5 34:31 40 5. Lipsko 21 11 6 4 43:26 39 6. Eintracht Frankfurt 21 11 5 5 42:29 38 7. Wolfsburg 21 8 6 7 38:29 30 8. Mönchengladbach 21 8 5 8 38:35 29 9. Leverkusen 20 8 3 9 33:31 27 10. Brémy 21 8 3 10 31:41 27 11. Kolín nad Rýnem 21 6 8 7 32:34 26 12. Mohuč 20 7 5 8 30:32 26 13. Augsburg 21 7 3 11 26:36 24 14. Stuttgart 21 4 7 10 26:36 19 15. Hoffenheim 21 5 4 12 29:40 19 16. Bochum 21 6 1 14 24:51 19 17. Hertha Berlín 20 4 5 11 24:36 17 18. Schalke 20 2 6 12 14:41 12

Real se prosadil až v závěru

Fotbalisté Realu Madrid zlomili ve 22. kole španělské ligy odpor domácí Pamplony až na konci druhého poločasu a po výhře 2:0 snížili v neúplné tabulce náskok vedoucí Barcelony na pět bodů.

"Bílý balet" mohl jít do vedení v 10. minutě, únik a následnou střelu Viníciuse Júniora však vytěsnil Herrera nohou na roh. Na začátku druhého dějství byl brazilský útočník úspěšnější, jeho pokusu však předcházelo ofsajdové postavení. Po hodině hry mohla vést Osasuna, Gómez ale střílel pouze do tyče.

Absence Benzemy byla na produktivitě Realu velmi znát, hosté dokázali přetavit šanci v gól až v 78. minutě. Vinícius zpětnou přihrávkou oslovil ve vápně Valverdeho, který ve skluzu zakončil přesně.

V závěru otevřeli domácí hru a Madrid se dostával do rychlých brejků. Jeden z nich proměnil Vinícius, jeho gól ale opět nebyl uznán kvůli ofsajdu. Zápas tak definitivně rozhodl až Asensio ve druhé minutě nastavení.

Vlastní gól v nastavení připravil fotbalisty San Sebastianu o vítězství nad oslabenou Celtou Vigo. Zápas skončil 1:1.

První gól zápasu padl v 5. minutě. Kubo v protiútoku vysunul Oyarzabala, který v pádu propálil brankáře Villara na přední tyči. V 75. minutě byl po pouhých sedmi minutách na hřišti vyloučen Tapia. Po žluté kartě za faul se ohradil, za což od rozhodčího obdržel druhou žlutou kartu. Hosté i v oslabení vyrovnali, ve třetí minutě nastavení si po Aspasově centru srazil do vlastní sítě míč Le Normand.

Fotbalisté Mallorky nedali v zápase s Villarrealem znát, že jsou třetím nejhorším týmem La Ligy v produktivitě, a soupeři nastříleli čtyři branky. K vysoké výhře domácím pomohla i Triguerosova červená karta z 21. minuty. Na vítězství se podílel dvěma góly Rodríguez, první gól za Mallorku vstřelil po přestupu z Lyonu Kadewere.

Po pěti domácích výhrách za sebou v úvodu sezony se stejný počet zápasů nepodařilo Betisu na svém hřišti zvítězit, až dnes tým ze Sevilly tuto negativní sérii ukončil. Domácí šli do vedení již ve 2. minutě, kdy Canales přihrávkou z půlky hřiště vybídl ke skórování Juanmiho.

Valladolid po půlhodině hry vyrovnal, zasloužil se o to Larin. Kanadský útočník zažívá skvělé období, po přestupu z Brugg se prosadil třikrát ve čtyřech utkáních, žádný jiný hráč Valladolidu navíc v těchto zápasech neskóroval. Poslední gól padl v nastavení první půle, kdy se Canales prosadil z pokutového kopu.

Španělská fotbalová liga - 22. kolo:

Pamplona - Real Madrid 0:2 (78. Valverde, 90.+2 Asensio), San Sebastian - Celta Vigo 1:1 (5. Oyarzabal - 90.+3 vlastní Le Normand), Betis Sevilla - Valladolid 2:1 (2. Juanmi, 45.+4 Canales z pen. - 30. Larin), Mallorca - Villarreal 4:2 (45. a 56. Rodríguez, 20. Kadewere, 63. Muriqi - 43. Morales, 50. Chukwueze).

1. FC Barcelona 21 18 2 1 43:7 56 2. Real Madrid 22 16 3 3 46:17 51 3. San Sebastian 22 13 4 5 32:22 43 4. Atlético Madrid 21 11 5 5 30:17 38 5. Betis Sevilla 22 11 4 7 29:23 37 6. Vallecano 21 9 6 6 28:23 33 7. Bilbao 21 9 5 7 31:22 32 8. Villarreal 22 9 4 9 24:22 31 9. Mallorca 22 9 4 9 20:22 31 10. Pamplona 22 8 6 8 19:21 30 11. Girona 22 7 6 9 33:33 27 12. FC Sevilla 21 6 6 9 23:29 24 13. Celta Vigo 22 6 6 10 23:34 24 14. Valladolid 22 7 3 12 16:30 24 15. Almería 22 6 4 12 27:40 22 16. Cádiz 21 5 7 9 17:33 22 17. Espaňol Barcelona 21 4 9 8 26:33 21 18. Valencie 21 5 5 11 26:26 20 19. Getafe 21 4 7 10 18:28 19 20. Elche 21 1 6 14 15:44 9

Lukaku dal gól po dlouhé době

Romelu Lukaku se střelecky prosadil poprvé po zranění a pomohl fotbalistům Interu Milán upevnit si druhé místo v tabulce italské ligy po výhře 3:1 nad Udine.

Inter vykročil za výhrou v 17. minutě, kdy byl v pokutovém území faulován Dumfries. K penaltě se postavil Lukaku, jeho pokus gólman vyrazil. Penalta se však opakovala a napodruhé belgický útočník skóroval. Byl to jeho první ligový gól od srpna.

Udine se podařilo vyrovnat v závěru prvního poločasu, ve druhém dokonce mohlo stav otočit. V 72. minutě postupovali čtyři hráči Udine na dva obránce Interu, nigerijský útočník Success však vyřešil situaci špatně a jeho následná střela nebyla úspěšná. Z následného protiútoku domácích pak skóroval Mchitarjan. V závěru utkání přidal pojistku Martínez.

AC Milán se po špatných výsledcích vrací do formy. Na výhru 1:0 nad Turínem v lize navázali "Rossoneri" vítězstvím 1:0 v Lize mistrů nad Tottenhamem a dnes stejným výsledkem porazili i Monzu.

Hosté si vypracovali první šanci v 19. minutě, Leao ale trefil pouze pravou tyč. O dvanáct minut později už AC otevřelo skóre. Messias se dostal na kraji vápna k odraženému míči a razantní střelou překonal brankáře.

Ve druhé půli mohla Monza vyrovnat. Ciurria mířil do tyče, od které se odrazil míč do brankáře a od něj opět do tyče. V závěru mohl Milán navýšit skóre, čemuž ale zabránil dobře chytající Di Gregorio.

Sampdoria si připsala již 16. prohru v této sezoně, tentokrát přišla o bodový zisk v závěru. Do vedení šla Boloňa, v první půli se prudkou střelou z dálky prosadil Soriano. Ve druhém poločase kopali domácí hned dvě penalty během čtyř minut: první Sábírí proměnil, druhou mu polský brankář Skorupski nadvakrát zneškodnil. Všechny tři body brali nakonec hosté, Orsolini individuální akci zakončil střelou do šibenice.

Italská fotbalová liga - 23. kolo:

Sampdoria Janov - Boloňa 1:2 (68. Sabiri z pen. - 27. Soriano, 90. Orsolini), Monza - AC Milán 0:1 (31. Messias), Inter Milán - Udine 3:1 (20. Lukaku z pen., 73. Mchitarjan, 89. Martínez - 43. Lovrič).

1. Neapol 23 20 2 1 56:15 62 2. Inter Milán 23 15 2 6 44:27 47 3. AC Milán 23 13 5 5 39:30 44 4. Bergamo 22 12 5 5 41:24 41 5. AS Řím 22 12 5 5 29:19 41 6. Lazio Řím 22 11 6 5 37:19 39 7. Boloňa 23 9 5 9 30:33 32 8. Udine 23 7 9 7 31:28 30 9. FC Turín 22 8 6 8 22:23 30 10. Juventus Turín 22 13 5 4 34:17 29 11. Monza 23 8 5 10 28:31 29 12. Empoli 22 6 9 7 21:28 27 13. Lecce 22 5 9 8 22:25 24 14. Fiorentina 22 6 6 10 23:29 24 15. Sassuolo 23 6 6 11 26:35 24 16. Salernitana 22 5 6 11 25:42 21 17. Spezia 22 4 7 11 19:37 19 18. Hellas Verona 22 4 5 13 20:33 17 19. Sampdoria Janov 23 2 5 16 11:38 11 20. Cremona 22 0 8 14 15:40 8

Poznámka: Juventusu bylo odečteno 15 bodů kvůli finančním podvodům.