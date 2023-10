Anglická fotbalová hvězda jen o vlásek unikla smrti. Luxusní auto těsně minul sloup

Anglický fotbalista Trent Alexander-Arnold unikl smrti o vlásek. V zákeřném větru o rychlosti přes 110 km/h spadl těsně před jeho autem čtyřicetimetrový sloup elektrického vedení.

Asi půl tuny vážící vedení vysokého napětí trefilo auto jedoucím přímo před fotbalistovým Range Roverem v ceně dva a půl milionu korun. O havárii informoval britský The Sun.

Pětadvacetiletý reprezentant Anglie Alexander-Arnold před BMW prudce zabrzdil a prokličkoval kolem havarovaného vozu. Očitý svědek pak uvedl, že otřesená hvězda Liverpoolu vystoupila z auta a mluvila s druhým řidičem. Oba jako zázrakem z nehody na mokré venkovské silnici poblíž Knutsfordu v hrabství Cheshire vyvázli bez zranění.

"Vítr byl tak silný, že sloup šel náhle k zemi. Bylo to opravdu děsivé. Je zázrak, že se nikomu nic nestalo. Někoho to mohlo snadno zabít. Jaká je pravděpodobnost, že se to stane? Alexander-Arnold se musí cítit, jako by právě přelstil smrt. Stačilo pár vteřin a mohlo mu to proletět předním sklem. Je to tam velmi zrádné," uvedl zdroj novinářům The Sun.

Na místo nehody byla přivolána policie a v inkriminovaném vedení okamžitě vypnuli proud.

Fotografie ukazují Alexandra-Arnolda, jak stojí u svého auta kousek od sloupu, který leží na silnici a visí z něj dráty. Přední část jeho černého Range Roveru byla poškozena, zatímco bílé BMW najelo do živého plotu a přišlo o světlomet.

Alexander-Arnold, který bydlí nedaleko místa havárie, zřejmě mířil na trénink Liverpoolu před dnešním střetnutím s Evertonem na stadionu Anfield.

Bouře Babet způsobila v celé Británii chaos a zanechala za sebou tři oběti. Na východě Skotska zemřela 57letá žena, kterou smetla voda a její tělo bylo později nalezeno v řece. Druhou obětí byl řidič ve Skotsku, na jehož auto spadl strom. Probíhá intenzivní pátrání po třetí oběti.