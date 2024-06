"Tohle jsem nezažil." Po postupu je zpražili vlastní fanoušci, Belgičané nechápou

Bizarní scény. Belgičtí fotbalisté prošli do osmifinále Eura, ale byli hodně rozladění. Od vlastních fanoušků si totiž vysloužili hlasitý pískot.

Byli hlavním favoritem "éčka", ale ze zamotané skupiny, kde všichni skončili na čtyřech bodech, nakonec Belgičané postoupili z druhého místa jen díky přívětivému skóre.

Porazili pouze Rumunsko - 2:0. Slovensku podlehli 0:1 a s Ukrajinou ve středu na závěr skupiny bezbrankově remizovali.

O výsledek se navíc strachovali do poslední chvíle. V nastaveném čase je vyděsil ukrajinský středopolař Georgij Sudakov, který proběhl až do pokutového území a měl na kopačce postupový gól. Střele ale nedal dostatečnou razanci a přesnost.

Mohli tedy slavit Belgičané. Ve skutečnosti ale následné chvíle protrpěli.

Od vlastních fanoušků, kterých do stuttgartské arény dorazilo kolem 15 tisíc, si vysloužili pískot a bučení. Negativní reakce ještě zesílily, když pořadatelé vyhlásili belgického kapitána Kevina De Bruyneho nejlepším hráčem zápasu.

"Abych byl upřímný, tohle jsem nečekal," kroutil hlavou trenér Belgie Domenico Tedesco.

"Postup je přece to jediné, na čem záleží. Moji hráči nechápou, proč se na ně pískalo. I pro mě to bylo velké překvapení. My naše fanoušky potřebujeme, potřebujeme se navzájem. Ukrajina byla těžkým protivníkem. Ze všech sil jsme se snažili dát gól," komentoval zápas, v němž favorit prohrál na střely 12:14.

Reakce fanoušků byla tak šokující a bouřlivá, že nedošlo na tradiční děkovačku.

Když De Bruyne viděl a slyšel, co se na tribunách děje, zařadil v půli cesty zpátečku a odvedl mužstvo do kabiny. Odtud už se na trávník nikdo nevrátil.

"Na tom, že nikdo z nás nepůjde zpátky, jsme se dohodli společně. Takovou reakci publika nepovažujeme za přijatelnou. Osobně ji nechápu, jsem hrozně zklamaný," trousil křídelník Yannick Carrasco.

"Musela to být emocionální reakce na to, že jsme nevyhráli skupinu," pomyslel si po utkání reprezentační obránce Jan Vertonghen, který ve 37 letech prožil ve fotbale leccos, ale tohle ne.

"Každý má samozřejmě právo cítit zklamání. I my jsme zklamaní, protože jsme nevyhráli skupinu, nedali 20 gólů a neukázali lepší fotbal. Tohle jsem ale nezažil, zvlášť po postupu," nechápal.

O tom, co si o nestandardní reakci belgického publika myslí hvězdný De Bruyne, lze jen spekulovat.

Když po zápase dostal otázku, proč místo děkovačky odvedl spoluhráče ze hřiště, odpověděl co nejobecněji. "Fanoušky zkrátka potřebujeme. Nevím, co jiného říct. Prostě to tak je. Potřebovali jsme je v posledních třech zápasech a budeme je potřebovat proti Francii. Tečka," poznamenal s odkazem na pondělní osmifinále proti stříbrnému týmu z posledního mistrovství světa.

Belgie poprvé na Euru nebude v roli favorita.

Papírově silní Francouzi však ve skupině také nepřesvědčili. Sice neprohráli, ale skončili druzí za Rakouskem a při skóre 2:1 vlastně nevstřelili gól ze hry. Poprvé jim pomohl vlastňák, ve druhém případě se radovali z proměněné penalty.

Pískot na belgické fotbalisty po jejich remíze proti Ukrajině a postupu do osmifinále Eura: