Rivalové stíhají Red Bull, suverén formule 1 si titul nechce nechat vzít

Ke konci letošní sezony monoposty Ferrari a McLaren výrazně zrychlily, čímž narušily dominanci Red Bullu. Max Verstappen si ale drží v čele slibný náskok.

Zlepšení rivalů vítěze Poháru konstruktérů uplynulých tří let lze přičíst několika klíčovým faktorům.

Inženýři McLarenu a Ferrari letos připravili významná technická vylepšení, která se projevila na výkonnosti jejich formulí. McLaren se soustředil na inovativní změny aerodynamiky a postavil také nový větrný tunel, což umožnilo efektivnější simulace skutečných podmínek na trati.

Díky tomu mohli konstruktéři lépe interpretovat získaná data a přizpůsobit své vozy jednotlivým okruhům.

"Návrh a vylepšení aerodynamiky přináší zisk, který se odráží v reálných výkonech na trati," liboval si technický šéf McLarenu Andrea Stella.

Oba pronásledovatelé Red Bullu těží z technické spolupráce svých jezdců, což pomáhá rozkládat tlak na oba členy týmu.

McLaren například dokáže optimalizovat výkon tím, že Lando Norris a Oscar Piastri navzájem sdílejí data a informace o své technice řízení. To pak zlepšuje výkon celé stáje, z čehož následně profitují Brit i Australan.

Týmové pojetí McLarenu v boxech je významným aspektem, jak podpořit rozvoj a efektivní implementaci strategie na trati. To, že si oba piloti na trati nic nedarují, je jiná věc…

Dalším důležitým faktorem je schopnost Ferrari a McLarenu lépe pracovat s opotřebením pneumatik Pirelli.

Zatímco Red Bull musel na okruzích s vysokou degradací k jízdě přistupovat opatrněji, Ferrari a McLaren zde mohly nasadit agresivnější strategie. To jejich závodníkům přineslo výhodu na trati a zisk potřebných bodů.

Strategické čáry

Zvolená strategie umožnila jezdcům v oranžových i rudých monopostech bojovat s Red Bullem jako rovný s rovným.

Ba co víc, v pozdějších fázích závodů - kde efektivnější správa pneumatik hraje významnou roli - byli rychlejší. Red Bull tak po závodě v Mexiku rázem v Poháru konstruktérů klesl až na třetí místo.

"Na tvrdých pneumatikách jsme prostě v Mexiku neměli takové tempo. Max neměl žádnou přilnavost. To je naše největší výzva, pochopit, co to způsobilo," přiznal v neděli šéf Red Bullu Christian Horner.

Red Bull v průběhu sezony udělal několik strategických chyb. I když nebyly tak fatální, jako některé minely jeho rivalů, v kombinaci s menší výkonností motorů se staly klíčovým prvkem v závodech, v nichž konkurence podává srovnatelné výkony.

Max Verstappen si několikrát postěžoval na pozdní rozhodnutí týmu zajet do depa pro nové gumy, což pak ohrozilo jeho náskok v čele Velké ceny. Extrémně nespokojený s načasováním strategie byl třeba v Rakousku a Maďarsku.

"Přesto Red Bull stále zůstává zkušenou stájí, která se nezalekne občasných nezdarů a dokáže se efektivně přizpůsobit nastalé situaci," míní Scott Mitchell-Malm z magazínu The Race.

Red Bull v současné době rozděluje síly v týmu na strategii pro sezonu 2025 a hlavně 2026, kdy přijdou zcela nová technická pravidla.

To může znamenat, že se v Milton Keynes primárně zaměřují na dlouhodobé plánování, čímž se zmenšil prostor pro letošní inovace. Navíc jako trest za překročení výdajového limitu má Red Bull letos omezený čas v aerodynamickém tunelu.

"Je to zkušený vítězný tým."

Ferrari a McLaren jsou tak schopné v aktuální sezoně těžit z mírného přerozdělení priorit jejich hlavního soka. McLaren například investoval do technologického rozvoje už koncem sezony 2023, což posílilo vývoj vozů a vylepšilo jejich postavení na startovním roštu.

Přestože u Ferrari i McLarenu dosáhli významného pokroku, Verstappenův náskok v čele seriálu je velký. V kombinaci s Nizozemcovou vyrovnaností a zkušenostmi jeho týmu se nezdá, že by byla jeho čtvrtá korunovace po sobě vážně ohrožena.

Red Bull sice nyní čelí větší konkurenci, ale i při některých strategických chybách a těsnějších výsledcích si udržuje schopnost efektivně dokončit závody s optimálními výsledky.

Jak poznamenal bývalý manažer Williamsu Peter Windsor: "Red Bull je zkušený vítězný tým, který zná své limity a dokáže se přizpůsobit situacím, kde ztrácí.

Navzdory zlepšení Ferrari a McLarenu tedy Verstappen pravděpodobně svůj titul obhájí, i když za cenu vyrovnanějších bojů v závěru sezony.

