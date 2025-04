Sparťan Friis otevřeně o střelci Kuchtovi: Po návratu z Dánska se totálně změnil

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis si pochvaluje formu útočníka Jana Kuchty. Český reprezentant v závěrečném 30. ligovém kole základní části dvěma góly zařídil výhru Pražanů 2:1 v Pardubicích. Dánský kouč na tiskové konferenci uvedl, že Kuchta je po lednovém návratu z Midtjyllandu úplně jiný a fotbalový bůh mu to za jeho přístup vrací.

Osmadvacetiletý Kuchta na konci loňského srpna přestoupil do dánského klubu, kde se ale příliš neprosadil a v lednu se vrátil na hostování do Sparty. Od té doby dal sedm soutěžních branek a čtyři z nich v posledních třech utkáních.

"Říkám to v podstatě každý týden - základem každého výkonu je práce v tréninku. Není náhoda, že Honza střílí góly. Po návratu z Dánska je úplně jiný. Maká naplno, je konzistentní. Když nedá gól, tak na dalším tréninku se může přetrhnout. Fotbalový bůh to vidí a vrací mu to. V létě, než odešel, takový přístup neměl. Teď je to top hráč a pro nás obrovský přínos," řekl Friis.

Letenští v Pardubicích vedli o dvě branky, jenže v 79. minutě inkasovali a na konci se obávali o výsledek. "Nemuseli bychom se o nervózním závěru bavit, kdybychom dali třetí gól. Aspoň že jsme přidali ten druhý. Po inkasované brance ve druhé půli to bylo nervóznější, ale to k fotbalu patří. Podobná utkání jsme zažili i loni, kdy jsme získali titul. Když soupeř sníží na rozdíl jediné branky, především doma, chytí momentum a vrátí se do zápasu. Pro mě je klíčové, že jsme získali tři body. Teď už nejde o krásu, ale o výsledky," uvedl Friis.

Sparta minulé dvě sezony nejvyšší soutěž ovládla, dnes ale přišla o teoretickou naději na obhajobu titulu. Po základní části je až čtvrtá se ztrátou tří bodů na druhou Plzeň a dvou na třetí Ostravu. Oba soupeře vyzve v nadstavbě na jejich hřišti stejně jako suverénně vedoucí Slavii.

"Samozřejmě by bylo lepší hrát s těmito soupeři doma, to nebudu zastírat. Ale co se týče tabulky, pořád máme dost zápasů na to, abychom šli nahoru. Musíme jít krok za krokem, zápas od zápasu," prohlásil osmačtyřicetiletý Friis.

Tlakem na svou pozici se nezabývá. "Teď není čas nad tím přemýšlet. Největší důraz musíme klást na následujících sedm zápasů - pokud postoupíme přes Plzeň do finále poháru. Co bude potom, to už není otázka na mě. Tím se musí zabývat vedení. Chci ale zopakovat: není prostor se tím teď zaobírat. Kdybych to dělal, nedával bych týmu sto procent," mínil bývalý trenér Viborgu a Aalborgu.

"Když to tak počítám, vracejí se nám někteří hráči, z čehož mám obrovskou radost. Uvidíme staronové tváře. Co se týče herní formy, jsme čtvrtí, ale nejde jen o tabulku. Rozhoduje i mentální nastavení a fyzická připravenost. Teď není prostor řešit, co bude v létě. Musíme mít nastavené hlavy na každý zápas. V nadstavbě dostanou prostor ti, kteří budou týmu odevzdávat sto procent," řekl Friis.

Ve středu Spartu čeká semifinále domácího poháru s Plzní, na jejímž stadionu o čtyři dny později začne ligovou nadstavbu. "Pohár je teď absolutní priorita, pak se budeme soustředit na ligu. Pokud chceme do finále, musíme porážet silné týmy - to platí i pro ligu. Musíme zapomenout na duel s Pardubicemi a znovu si správně nastavit hlavy," uvedl Friis.