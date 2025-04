Colorado vstoupilo do play off NHL vítězně, Nečas asistoval u jedné branky

Hokejisté Colorada vyhráli v úvodním utkání 1. kola play off NHL i díky asistenci Martina Nečase 5:1 v Dallasu. Nejlepším hráčem zápasu se stal Nathan MacKinnon, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Vítězně začal sérii také Winnipeg. Vítěz základní části zdolal St. Louis 5:3. Duel rozhodl Kyle Connor trefou z předposlední minuty.

Colorado otevřelo skóre v polovině zápasu, kdy se prosadil z dorážky své střely Artturi Lehkonen. U gólu si připsal druhou asistenci Nečas. Ještě ve druhé třetině zvýšil MacKinnon z přesilové hry.

Hostující gólman Mackenzie Blackwood inkasoval jen ve 47. minutě, ve které jej překonal Roope Hintz tečí v početní výhodě. Avalanche poté stvrdili vítězný vstup do série třemi brankami. Vedení zvýraznili Devon Toews, MacKinnon, který se trefil při risku domácích bez gólmana, a Charlie Coyle.

"Měli jsme dobré šance. Buď ale zasáhl gólman, anebo jsme minuli, zatímco soupeř byl efektivní. Dva góly dal od nohy, další padl po odrazu od našeho hráče. Ale tak to v play off chodí. Colorado si chodilo pro dorážky, my musíme příště taky," uvedl trenér Dallasu Pete DeBoer.

Popsal tím úvodní gól zápasu, kdy se Lehkonen tlačil k dorážce své střely a puk se po zásahu chrániče holeně přenesl obloučkem do branky. "Někdy musíte hrát i fotbal a umístit (nohou) puk do růžku," řekl Coyle s úsměvem k úvodní brance. "Občas vám padne takový gól, když děláte věci správně. Důležité bylo, že šel tvrdě k brance," podotkl.

Celá série je speciální pro útočníka Dallasu Mikka Rantanena, jehož Colorado po deseti letech služeb vytrejdovalo letos v lednu. Finský hráč si připsal tři střely a dva záporné body.

Winnipeg prohrával ve 22. minutě 2:3. Vítěz základní části odpověděl v divokém úvodu na gól Roberta Thomase a rychle překlopil skóre na svou stranu. O obrat se postarali Mark Scheifele a Jaret Anderson-Dolan. Na přelomu první a druhé třetiny ale vrátili St. Louis vedení Oskar Sundqvist a Jordan Kyrou.

Další gól padl až 50. minutě, ve které vyrovnal Alex Iafallo. Zápas rozhodl v čase 58:24 Connor, který si připsal v utkání tři body (1+2). Stejné bilance dosáhl i Scheifele, který je novým lídrem historické klubové produktivity v play off. Na kontě má 41 bodů (22+19), vedoucí příčku mu přepustil Blake Wheeler. Vítězství zpečetil Adam Lowry. Na straně poražených vyhrál Radek Faksa 11 z 16 vhazování a rozdal čtyři hity.

"V první třetině jsme vypadali nervózně, ospale. Nemohli jsme se rozjet, nedrželi jsme se své hry," kritizoval trenér Winnipeg Scott Arniel. "Až od druhé třetiny jsme začali hrát, co jsme si řekli. Udrželi jsme se v útočném pásmu, vytvářeli si šance. Zlepšovali jsme se a třetí třetinu jsme už zvládli opravdu dobře," popsal kouč.

Na konci druhé třetiny podržel Winnipeg brankář Connor Hellebyuck, který zastavil únik Kyroua. Poté dominovali domácí. "Třetí třetina nám nevyšla," uznal trenér St. Louis Jim Montgomery. "Nezdobila nás dnes disciplína, hra s pukem. Ani v obraně jsme nebyli dobří. Zlepšíme se," shrnul kouč.

V závěrečných dvaceti sekundách rozhodčí udělili na obou stranách pět osobních trestů za hromadné strkanice. První odstartovalo pošťuchování mezi hostujícím kapitánem Braydenem Schennem a domácím lídrem Scheifelem.

1. kolo play off NHL:

Západní konference - 1. zápasy:

Winnipeg - St. Louis 5:3 (2:2, 0:1, 3:0)

Branky: 14. Scheifele, 16. Anderson-Dolan, 50. Iafallo, 59. Connor, 60. Lowry - 10. Thomas, 19. Sundqvist, 22. Kyrou. Střely na branku: 26:17. Diváci: 15.255. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Scheifele (oba Winnipeg), 3. Kyrou (St. Louis).

Dallas - Colorado 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Branky: 47. Hintz - 37. a 57. MacKinnon, 30. Lehkonen (Nečas), 53. Toews, 58. Coyle. Střely na branku: 24:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Blackwood, 3. O'Connor (všichni Colorado).