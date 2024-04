Velký sen fanoušků mohou zhatit hrboly. Motocyklistům se společné tratě s F1 nelíbí

Tím, že formule 1 a MotoGP získají stejného vlastníka, se přibližuje den, kdy se oba prestižní seriál potkají na tom samém okruhu. Ale nebude to jednoduchá akce.

Chybí jen razítko od antimonopolních úřadů a v rukou Američanů se ocitnou dva nejprestižnější světové motoristické seriály - F1 a MotoGP.

Společnosti Liberty Media patří od roku 2017 formule 1. Za 86procentní podíl v MS silničních motocyklů, které se pod značkou MotoGP skrývá, zaplatí španělské firmě Dorna 4,2 miliardy eur (více než 106 miliard korun).

F1 získala v posledních letech díky silnému marketingu a dokudramatu Drive to survive miliony fanoušků hlavně v USA. A právě na trh ve Spojených státech se Liberty Media v příštích letech zaměří i se svým jednostopým MS.

Světový šampionát má, na rozdíl od F1, ve Státech jediný podnik, a to na trati v Austinu. Zatímco do kalifornské Laguna Secy se motocykly kvůli pokročilým požadavkům na bezpečnost už jen těžko vrátí, zopakování závodů v Indianapolisu není nic nereálného.

Synergii obou šampionátů by nejvíc podpořil společný závodní víkend. Vidět Maxe Verstappena a Marca Marqueze v jeden den, to by byl pro fanoušky opravdu velký zážitek.

"Myšlenkou uspořádat společný závod formule 1 a MotoGP se v současné době aktivně nezabýváme, ale není vyloučena ani ve střednědobém horizontu," uvedl šéf Dorny Carmelo Ezpeleta.

Španěl si totiž uvědomuje, že uskutečnit takovou show není jen tak. Aktuální kalendáře nabízejí pět tratí, které jsou společné pro formule i motorky: Barcelonu (Španělsko), Losail (Katar), Red Bull Ring (Rakousko), Silverstone (Británie) a již zmiňovaný Austin.

"Existuje několik okruhů, které mohou vyhovovat oběma sériím, ale není jich mnoho," prohlásil tajemně Ezpeleta.

Liberty Media tlačí stále více podniků F1 do měst, to ale pro motorky nepřipadá v úvahu. Jistě, jsou tu například závody superbiků v ulicích Macaa, ale těžko by se hvězdy MotoGP nechaly přemluvit k podobným dobrodružstvím pár centimetrů od bariér.

Jenže ani na supermoderním okruhu by nebylo vyhráno. Motorkáři si pravidelně stěžují na stav tratí sdílených s formulí 1.

"Problém je v tom, že všude, kde sdílíme trať s F1, jsou tratě do roka po položení nového povrchu hrbolaté. Nikdy nevíte, jak dlouho ten asfalt vydrží," uvedl motocyklový jezdec Cal Crutchlow už před sedmi lety o stavu okruhu v Silverstonu.

"Na hrbolech potřebujete mít lehkou motorku, ale zároveň potřebujete na rovince velký přítlak. Najít takovou rovnováhu není jednoduché," vysvětlil Brit rozpaky jezdců MotoGP nad závoděním na společných okruzích s F1.

Dalším problémem by byl kluzký asfalt trati poté, co by ho "pogumovaly" monoposty F1. Na kluzkém okruhu by měli závodních MotoGP, Moto2 i Moto3 velké problémy a hrozily by časté pády.