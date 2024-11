Nejtišší host formule 1. Také tuňák slavného kuchaře musel mít propustku do paddocku

Slavný kuchař si pro stodvacetikilovou rybu zařídil speciální vstupní pas i s fotkou. Tuňák skončil v suši.

Formule 1 je svět rychlosti, luxusu a nečekaných zážitků. Víkendové Las Vegas vidělo jeden z těch příběhů, které člověk jen tak nevymyslí.

Přímo u trati servíroval prvotřídní delikatesy populární kuchař Gordon Ramsay. Slavný Brit s pořádnou dávkou šarmu, který však nejde daleko pro ostré slovo, zde pracoval se svým týmem.

Ale to, co skutečně upoutalo pozornost, nebyl ani Ramsayho vyhlášený šarm, ani ceny menu. Hlavní hvězdou se stal… tuňák. Ano, správně. A ne jen tak ledajaký!

Tenhle krasavec, vážící 120 kilo, si to zamířil rovnou do paddocku. A teď to nejlepší - aby prošel bezpečnostní kontrolou, dostal vlastní propustku! "Měl svou fotku na propustce a všechno. Jak cool to je?" smál se Ramsay v rozhovoru pro stránky motorsport.com.

Něco takového by nedokázal snad ani James Bond. Ramsay dokonce zažertoval, že jde o jediného tuňáka v Americe, který má vlastní vstupní povolení do světa formule 1. A když už byl jednou uvnitř, jeho osud byl jasný: skončil jako součást prvotřídního suši.

Pro Ramsayho byla celá akce v Las Vegas splněným snem. "Tohle je naše Monako: extravagantní, nablýskané, je to Vegas," vysvětloval nadšeně, zatímco popisoval menu, které kombinovalo vše od smaženého kuřete až po ručně vyráběné suši.

Hosté za tuhle lahůdkovou zkušenost zaplatili 35 tisíc dolarů na osobu (téměř 850 000 Kč) - a podle Ramsayho to stálo za to. "Chci ukázat, že pohostinnost ve světě F1 může být na úplně jiné úrovni," prohlásil sebevědomě.

Ačkoli strávil většinu víkendu v kuchyni, Ramsay vyrazil i na startovní rošt, aby nasál závodní atmosféru. "Nemohl jsem kuchyň dostat blíž k trati," vtipkoval.

Gordon Ramsay a jeho kuchyně při závodech F1 v Las Vegas: