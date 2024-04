Lásku Fikotové komunisté brali za velezradu. Zátopek se musel přimluvit u Zápotockého

Příběh lásky, která překonala i někdejší železnou oponu - to byl vztah české diskařky Olgy Fikotové a amerického kladiváře Harolda Connollyho. Na svatbě olympijské vítězky, která minulý týden zemřela v 91 letech, měli velkou zásluhu i manželé Zátopkovi.

Mezi největší přátele Olgy Fikotové-Connollyové, olympijské vítězky v hodu diskem z roku 1956, patřili manželé Zátopkovi. K nejzajímavějším vzpomínkám na jejich vzájemný vztah pak patřila velice složitá cesta Olgy s americkým kladivářem Haroldem Connollym ke svatebnímu obřadu.

Legendární oštěpařka Dana Zátopková odešla do atletického nebe před více než čtyřmi lety. V rozhovorech s novináři se ale ke svatbě své kamarádky vždy ráda vracela.

"Na olympiádě v Austrálii se mezi Olgou a Connollym zrodila velká láska. Tehdy byli v naší výpravě lidé, kteří to brali skoro jako velezradu. Převážná většina, samozřejmě i já s Emilem, jsme v tomto vztahu viděli cosi krásného, co patří právě na olympijské hry. Harold požádal Olgu o ruku a za pár měsíců přijel do Prahy," vyprávěla Zátopková.

Jenže vízum měl jen na pět dní, takže plánovanou svatbu stihnout nemohli. "Harold tedy odletěl do Vídně, ale hned se nabídl Polákům, že by přijel na jejich trenérský seminář. Vzal to přes Prahu a na letišti medička Olga zjistila, že pak Connolly má "strašnou horečku" a nemůže dál letět," popisovala Zátopková.

Spolu s manželem jim půjčili klíče od jejich bytu, aby měli pro své schůzky bezpečné místo. Překážky, které před Connollym s Fikotovou ležely, se však zdály nepřekonatelné.

"Connolly tehdy dokonce poslal osobní dopis Antonínu Zápotockému, ale ten mu neodpověděl. A tak to zkusil Emil. Viděl prezidenta na sjezdu ČSTV a požádal ho, aby se svatbou souhlasil. Zápotocký se vymlouval, že to není jeho věc, ale nakonec pozval Olgu na audienci a krátce nato se svatbou souhlasil. Asi pochopil, že by Olina emigrovala při první příležitosti a držet olympijskou vítězku doma také nešlo," vracela se Dana do období těsně před velkolepou svatbou.

"Veselka, na kterou přišly možná desetitisíce Pražanů, se uskutečnila v březnu 1957. S Emilem jsme byli na všech třech obřadech - na Staroměstské radnici, v katolickém i protestanském kostele," uzavřela Dana příhodu, která pro ní i Emila patřila do kategorie nezapomenutelných.

Těžce vybojovaná láska ovšem nakonec nevydržela. S Connollym měla Fikotová čtyři děti, ale později se rozvedli. Fikotová-Connolyová se nakonec usadila v Kalifornii a i v pokročilém věku působila v Las Vegas jako osobní trenérka lidí po úrazech a seniorů.