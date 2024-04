Misson Impossible, nebo Nic není nemožné? Bossové týmů F1 se přetahují o Verstappena

I když má trojnásobný světový šampion formule 1 Max Verstappen u Red Bullu kontrakt až do konce roku 2028, šéf konkurenčního Mercedesu by ho rád ulovil pro sebe.

Toto Wolff a Christian Horner se před fotoaparáty usmívají, ale jinak to jsou velcí rivalové | Foto: Red Bull Content Pool/Mark Thompson/Getty Images

Ve světě formule 1 se hraje o hodně. Vyhrocená rivalita mezi týmy Red Bull a Mercedes sahá i mimo závodní dráhu.

Jejich šéfové, Christian Horner a Toto Wolff, si často vyměňují názory prostřednictvím médií.

Nejnovější konflikt vypukl kvůli superstar dnešní F1, trojnásobnému mistru světa Verstappenovi

Šéf Nizozemcova zaměstnavatele Horner ostře reagoval na konkurenčního bosse Wolffa, který nadhodil možnost šampionova přestupu do Mercedesu.

Prohlásil totiž, že má o Verstappena zájem jako o potenciálního nástupce Lewise Hamiltona. Brit na konci roku po dvanácti sezonách opustí Stříbrné šípy a zamíří do Ferrari.

Prohlášení manažera Mercedesu rázem podnítilo spekulace o Verstappenově budoucnosti navzdory platné dlouhodobé smlouvě s Red Bullem.

Nasupený Horner opáčil, že Wolff by se měl spíš soustředit na vylepšení svého monopostu než na namlouvání jezdce, který je podle jeho slov "nedostupný".

"Mluvili jste o tom s Maxem? Protože když si s Maxem promluvíte, tak to nakonec není jen o nějakém papíru. Je to o tom, jak se cítí v týmu, jaké má s jeho členy vztahy a jak se mu daří. A nemyslím si, že Toto má problémy se svými jezdci. Myslím, že má pravděpodobně důležitější věci, na které by se měl zaměřit, než se soustředit na nedostupné jezdce."

Sám Wolff během víkendové Velké ceny Číny připustil, že současný Mercedes W15 není tak dobrý, jak by si přál. Zároveň ale naznačil, že Verstappenovo rozhodnutí mohou ovlivnit i jiné okolnosti než pouhý výkon vozu.

"Je tolik faktorů, které hrají roli pro přestup pilota F1… Je jasné, že když se na to podíváte z toho nejracionálnějšího hlediska, můžete říct, že nejrychlejší jezdec chce mít v rukou to nejrychlejší auto. Ale nemyslím si, že je to jediný důvod, proč zůstáváte tam, kde jste," řekl Wolff.

"Pro, řekněme, jednoduché mozky to může být jediný důvod, proč zůstat v autě. Ale možná, že někteří lidé myslí víc do hloubky. A podle mě Max mezi ně patří," dodal 52letý Rakušan.

Wolff také připomněl, že se hodně může změnit s radikálně novými pravidly, která formuli 1 čekají od roku 2026. Tím by se Stříbrné šípy mohly stát velmi atraktivním týmem pro špičkového jezdce, jako je právě 26letý Nizozemec.

Probíhající diskuse o Verstappenově budoucnosti přicházejí v době, kdy Red Bull čelil velkým interním problémům. Uvnitř týmu probíhá skrytý boj o moc. Sám Horner navíc stále nemá vyhráno ohledně obvinění z nevhodného chování vůči jedné ze zaměstnankyň stáje.

Šéf nejúspěšnější ekipy současnosti však tyto spekulace považuje spíš za snahu o odvedení pozornosti od vlastních problémů ze strany Mercedesu.

"Nenechám se do toho zatáhnout," řekl Horner. "Myslím si, že někdy je to jen účelové, aby se vytvořil šum. Jsme ve výborné formě, tak proč byste proboha chtěli takový tým opustit? Mercedes je v Poháru konstruktérů až za McLarenem, který má jeho zákaznické motory. Takže bych si myslel, že by měl (Wolff) svůj čas raději strávit soustředěním se na tým než na trh s jezdci."