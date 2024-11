Verstappen dohnal Vettela. Získal čtvrtý titul šampiona F1 po sobě

Max Verstappen v Red Bullu obsadil páté místo v dnešní Velké ceně Las Vegas, čímž si pojistil čtvrtý titul mistra světa formule 1 po sobě.

Závod v ulicích "Města hříchu" sice vyhrál George Russell v Mercedesu, před týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem a Carlosem Sainzem juniorem ve Ferrari ale Verstappen si před závěrečnými dvěma podniky letošní sezony vytvořil dostatečný náskok před Landem Norrisem.

Poslední reálný uchazeč o titul dojel ve svém McLarenu šestý. Před závody v Kataru a Abú Zabí je dělí 63 bodů, které Brit už nemůže získat.

Verstappen dnes vyrovnal výkon svého předchůdce v Red Bullu Sebastiana Vettela, který také vyhrál ve čtyřech po sobě následujících sezonách. Stalo se tak v letech 2010 až 2013.

"Můj bože! To byla ale sezona. Čtvrtý titul. Nikdy jsem si nepomyslel, že to bude možné. Díky moc, kluci. Dali jsme do toho všechno," řekl ještě v kokpitu dojatý čerstvý čtyřnásobný světový šampion.

V Poháru konstruktérů je situace dramatičtější. McLaren vede o 24 bodů před Ferrari. Red Bull, převážně vinou matných výkonů Sergia Péreze, ztrácí na první pozici už 53 bodů.

Start vyšel nejlépe Russellovi z pole position, za něhož se zavěsili Charles Leclerc ve Ferrari a Sainz. Verstappen si udržel páté místo před Norrisem.

Ve čtvrtém kole Nizozemec dokázal předjet Pierra Gaslyho v Alpine, čímž mezi sebe a svého pronásledovatele v McLarenu dostal ještě jeden vůz.

O pouhé čtyři okruhy později se Verstappen dostal na virtuální stupně vítězů, když předjel Leclerca. Ten předtím ztratil tempo a byl překonán týmovým kolegou Sainzem. Pomohl si i Norris, který konečně pokořil Gaslyho.

Pilotům jedoucím před ním se dříve opotřebovaly střední směsi pneumatik, které nasadili na startu, takže Verstappen byl rázem druhý.

To mu však vydrželo jen chvíli. Také jezdec Red Bullu si dojel pro novou sadu gum, což ho na trati posunulo na pátou pozici.

Po skončení první série zastávek v depu se Verstappen udržel na druhé pozici za Russellem. Za nimi jela obě Ferrari, Norris byl až šestý.

Druhá sada zastávek v boxech přišla už krátce po polovině Grand Prix. S novými pneumatikami Hamilton brzy předjel Verstappena, takže Mercedes v té chvíli ovládl první dvě pozice v závodě.

Hamilton zajížděl jedno rychlejší kolo než jeho týmový kolega za druhým. Zrychlila se také Ferrari, takže devět kole před koncem Verstappena předjel Sainz a jezdec Red Bullu klesl na čtvrtou pozici.

Snaha sedminásobného mistra světa vyhrát na území USA poosmé byla marná a Russell si pod umělým světly v Las Vegas dojel pro třetí vítězenou Grand Prix v kariéře.

Za ním se Leclerc dočkal předjížděcího manévru a posunul Verstappena na konečnou pátou pozici. I tak všem mohl Nizozemec slavit další titul. Norris si spravil náladu aspoň ziskem bodu navíc za nejrychlejší kolo v závodě.