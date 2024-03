Sainz výrazně zvýšil sázky. Zájem o čerstvého vítěze v Melbourne stoupá

Po vítězství v nedělní Velké ceně Austrálie výrazně rostou šance Carlose Sainze juniora získat příští rok lukrativní kontrakt ve špičkové stáji F1.

Tablo vítězů závodů formule 1 je od loňské úvodní Velké ceny Bahrajnu hodně jednotvárné.

Najdete na něm prakticky jen portréty Maxe Verstappena, dominanci Red Bullu podtrhuje dvěma výhrami Sergio Pérez.

V modrém moři svítí jen dva červené ostrůvky. Postaral se o ně Carlos Sainz junior, který pro Ferrari vyhrál loni závod v Singapuru a v neděli Grand Prix Austrálie. Přitom v Melbourne jel pouhé dva týdny po operaci slepého střeva.

Přesto se Scuderia rozhodla nechat si Charlese Leclerca a Španěl musí příští rok uvolnit místo Lewisi Hamiltonovi.

Před rodákem z Madridu se proto naskýtá kardinální otázka: Co bude dál?

Nedávný smolař, který na svoji první trofej pro vítěze závodu F1 čekal 150 startů, se rázem zařadil mezi "horké přestupové zboží".

Možností má hned několik. Uvolní se volant po Hamiltonovi v Mercedesu. Pozice Sergia Péreze v Red Bullu je vratká, mohl by po něm sáhnout i ambiciózní Aston Martin. A v neposlední řadě je tu Sauber, z něhož za dva roky bude tovární tým Audi.

Sainz by spolu s neoddiskutovatelnou rychlostí přinesl i hodně zkušeností. Je mu sice teprve 29 let, ale už stačil projít čtyřmi týmy (Toro Rosso, Renault, McLaren a Ferrari).

Po výborném výkonu v Melbourne jako první nahodil udičku boss Red Bullu Christian Horner. Sainze zařadil mezi horké kandidáty, mezi nimiž bude vybírat příštího Verstappenova parťáka.

Pokud tedy Nizozemec nevyužije nějaké právnické kličky a z výbušného prostředí v Milton Keynes se nevyvleče ještě před koncem své smlouvy platné do konce roku 2028.

Každopádně Pérezovi smlouva skončí už letos, takže Red Bull chystá malý konkurz. A jedním z "přizvaných" je právě španělský jezdec.

Red Bull má samozřejmě svůj druhý tým. V barvách stáje pod krkolomným názvem Visa Cash App RB F1 Team bojují druhým rokem Juki Cunoda a Daniel Ricciardo.

Především zkušený Australan má velkou motivaci se do Red Bullu vrátit a dokázat, že si místo v prestižních boxech zaslouží.

"V Red Bullu chceme mít tu nejlepší možnou dvojici a někdy se musíte podívat i mimo vlastní zdroje," prohlásil tajemně šéf Red Bullu Christian Horner.

"Dnes jste viděli velmi rychlého nezaměstnaného jezdce, který vyhrál," naznačil manažer svůj zájem o Španěla po jeho australském úspěchu. "Trh s určitými piloty je velmi proměnlivý. Carlos je jediný jezdec, který porazil Red Bull."

Sainz by se případným angažmá v Red Bullu vrátil po pomyslné křivce zpátky, protože před devíti lety debutoval v jeho "béčku", tehdy pod jménem Toro Rosso. Jenže pak se do elitní stáje místo něj prosadil Verstappen a jezdec odešel hledat štěstí do Renaultu.

Horner však stále nechává otevřená zadní vrátka i pro Sergia Péreze. "Na základě jeho výkonů ze začátku letošní sezony nemůžete vyloučit žádnou možnost. Nijak zoufale nespěcháme," dodal.