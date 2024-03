Z nemocničního lůžka pro vítězství. Sainz dva týdny po operaci vyhrál v Austrálii

Carlos Sainz junior ve Ferrari vyhrál Velkou cenu Austrálie formule 1. Obhájce titulu Max Verstappen musel odstoupit kvůli technickým problémům svého Red Bullu.

Španělský jezdec se do kokpitu závodního vozu vrátil jen 16 dní po operaci akutního zánětu slepého střeva, která mu zabránila startovat v předchozím závodě v Saúdské Arábii.

"Byl to úžasný závod. Cítil jsem se dobře. Po operaci to sice nebylo nejjednodušší, ale musím poděkovat týmu za to, jaký skvělý vůz mi připravil. Letos je to jako na horské dráze, ovšem teď jsem šťastný," řekl 29letý vítěz třetí Grand Prix v kariéře.

Druhý za Sainzem dnes dojel jeho týmový kolega Charles Leclerc. Třetí pozice vybojoval Lando Norris v McLarenu.

Verstappen na rozdíl od loňského roku udržel v první zatáčce vedení a hned se začal soupeřům vzdalovat.

Bylo jich jen 18, protože Logan Sargeant musel už po pátečním první tréninku přenechat svůj Williams Alexanderu Albonovi. Thajský jezdec totiž svůj vůz rozbil a podle mínění týmu měl v dnešní Grand Prix mnohem větší šanci uspět než Američan.

Albonova havárie v pátečním tréninku:

Jenže už ve druhém kole využil Sainz pomoc DRS a drobné soupeřovy chyby, díky čemuž se prohnal kolem vedoucího Red Bullu.

A pro Verstappena to bylo ještě horší. Z vozu se začalo kouřit, jezdec hlásil požár zadních pravých brzd a Nizozemec tak musel svůj stroj pomalu dovézt do boxů

Verstappenovy problémy s brzdami:

Stalo se tak poprvé od předloňské Grand Prix Austrálie, od té doby suverén aktuální formule 1 pokaždé bodoval.

"Pravá zadní brzda se prostě zasekla. Ještě se musíme podívat pořádně data, ale jednoduše řečeno, když se zadře brda, tak je po závodě," prohodil smutně Verstappen.

Sainz si držel vedení před Norrisem a Leclercem. Po prvních zastávkách v boxech se před Norrise dostal Oscar Piastri v druhém McLarenu.

V 17. kole odpadl další šampiona F1. Hamiltonovu Mercedesu vypověděl poslušnost motor, a tak Brit zůstal stát mimo trať. Tím pádem byla vyvolána procedura virtuální safety car (VSC).

To pomohlo Fernandovi Alonsovi, který na zastávce v boxech ušetřil dobrých sedm sekund a posunul se na pátou pozici. V té chvíli bylo pořadí Sainz, Leclerc, Piastri, Norris, Alonso.

V polovině závodu dostal Piastri příkaz z boxů, aby před sebe pustil Norrise. Šéfům McLarenu se zdálo, že Brit se čerstvějšími pneumatikami má větší šanci zaútočit na vedoucí duo Ferrari.

Ani druhá výměna gum nezměnila nic na dnešní vládě rudých vozů z Maranella. V posledním kole George Russell v plné rychlosti vrazil do svodidel a závod tak byl dojet pod (VSC).

Za oběma Ferrari se v cíli seřadily oba McLareny, Sergio Pérez v Red Bullu a Alonso.