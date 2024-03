Horner si jen hraje na oběť. Verstappenův otec vyzval šéfa Red Bullu k rezignaci

Ani očištění Christiana Hornera od nařčení z nevhodného chování a double v sobotní VC Bahrajnu nepřineslo do týmu formule 1 Red Bull klid. Jos Verstappen, otec trojnásobného šampiona Maxe, v Sáchiru vyzval bosse stáje k rezignaci.

Horner před začátkem nové sezony čelil obvinění, že se nevhodně choval k jedné zaměstnankyni Red Bullu. Interní vyšetřování nápojového giganta, který stojí za úspěšnou stájí formule 1, jej ještě před závodech v Sáchiru očistilo.

Krátce na to, se v e-mailových schránkách řady vlivných lidí včetně Jose Verstappena objevily sexuálně vyzývavé textové zprávy z údajné konverzace Hornera a dotyčné osoby z aplikace WhatsApp,

Britský manažer se k obsahu kontroverzního e-mailu odmítl vyjádřit. S Hornerem do Bahrajnu přitom přiletěla i jeho manželka, bývalá úspěšná zpěvačka Geri Halliwellová, aby demonstrovala idyličnost jejich vztahu,

Verstappena seniora však podrobnosti o údajném obtěžování zatím neznámé ženy ze strany prvního muže týmu F1 zjevně hodně pobouřily. Ten totiž ještě v sobotu během první letošní Grand Prix veřejně prohlásil, že tým může kvůli napětí "explodovat". Zároveň obvinil Hornera, že je hlavní příčinou těchto problémů.

Bývalý pilot formule 1 prohlásil, že v týmu je hluboce zakořeněné napětí. "Je tu napětí, zatímco on zůstává na své pozici… Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Dojde k jeho explozi. Hraje si na oběť, přitom je to on, kdo způsobuje problémy."

Sám Jos Verstappen byl přitom interními zdroji označen za jednoho z těch, kteří po Hornerovi chtěli odstoupení ještě před startem nového ročníku šampionátu. Nizozemec to však popírá a zpochybňuje logiku takového jednání vzhledem k úspěchům svého syna v týmu.

Max Verstappen uprostřed všech sporů Hornera podpořil. "Je to neuvěřitelný šéf týmu. My se navzdory dění klem soustředím na výsledky," řekl jezdec.