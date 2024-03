Třinec začal obhajobu titulu výhrou, rozhodl sváteční střelec

Třinečtí hokejisté vykročili v úvodním čtvrtfinále za obhajobou titulu výhrou 2:0 nad Českými Budějovicemi. První gól zápasu vstřelil ve 44. minutě obránce Richard Nedomlel, který skóroval poprvé v sezoně.

Pojistku přidal Andrej Nestrašil při risku hostů bez gólmana. Čisté konto vychytal Marek Mazanec, jenž dostal přednost před Ondřejem Kacetlem, jedním ze strůjců posledních tří titulů Ocelářů. Série pokračuje v pondělí od 17 hodin opět v Třinci.

"Typický první zápas play off. Soupeř byl aktivnější, lepší. Nás podržel Dominik Hrachovina. Bohužel jsme to nezvládli," řekl trenér Českých Budějovic Ladislav Čihák. "Hráli jsme dobrý, zodpovědný hokej, týmový. Zatím je to ale jen jedna výhra, nic to neznamená," řekl Nestrašil.

Autor druhé branky také ocenil, že Oceláři po čtrnácti dnech pauzy dobře začali. Více práce měl už v úvodní třetině Hrachovina. Vytáhl se zejména při úniku Voženílka, nejlepšího hráče loňského play off. Domácí útočník se snažil rozhýbat brankáře, který ale zneškodnil šanci lapačkou. Hosté v závěru třetiny ustáli i několik závarů.

V prostřední části přibylo na obou stranách gólových příležitostí, ale brankáři kralovali. Hrachovina zastavil Romanův únik, utěsnil betony před osamoceným Helewkou a v přečíslení na něj nevyzrál Nestrašil. Při pohledné kombinaci Ocelářů měl gólman hostů i štěstí, že Čacho nedosáhl na puk před prázdnou brankou. Mazanec vychytal zblízka Ordoše i Harrise a v přečíslení jej nepřekonal ani Kubík.

Skóre se změnilo až ve 44. minutě, kdy se trefil zpoza pravého kruhu Nedomlel k bližší tyči. Hrachovinovi clonil ve výhledu Voženílek. "O tom play off je," řekl Hrachovina, který upřesnil, že střelu moc dobře neviděl. "Padají hnusné góly, nebo nahození. Oni všechno zblokovali, my jednu ne a já tu střelu nechytil," doplnil. Domácí mohli vzápětí zvýšit. Volný Smith z mezikruží minul branku a Cienciala neuspěl s bekhendovým blafákem.

České Budějovice se tlačily dopředu, ale narážely na dobře bránícího soupeře. Ke hře bez gólmana se odhodlaly minutu před koncem a vytvořily si obrovský závar, kdy se všichni hráči na ledě shlukli do brankoviště a na jeho hranici. Puk za brankovou čáru nepřešel, ale nebylo jasné, zda kotouč nezalehl některý z bránících hráčů. Situaci ještě prověřovali rozhodčí u videa po konci akce, kterou byl na druhé straně Nestrašilův gól do prázdné branky. Gól domácích platil.

Zápas nenabídl ani jednu přesilovou hru. Vylučovalo se jen v závěru druhé třetiny, po vzájemné potyčce usedli na trestnou lavici Daňo s Vráblíkem. "Byl bych rád, kdyby fér play hra v sérii pokračovala. Oproti zápasům, které jsem viděl, tam nejsou žádné údery na hlavu, žádné zákroky, které by hraničily s prokurátorem," pochvaloval si trenér Třince Zdeněk Moták, zatímco jeho protějšek Ladislav Čihák přikyvoval.

Také Nestrašil si pochvaloval, jak disciplinovaně obě strany hrály. "Na české poměry, kdy tam je hodně držení a hákování, držení hokejek, to bylo z obou stran velmi kvalitní utkání," řekl Nestrašil. "Doufám, že to vydrží, protože ten hokej je takhle mnohem lepší. Je to světový trend, kdy takové fauly z hokeje mizí, a tady by to mělo také vymizet," dodal.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 44. Nedomlel (M. Růžička), 60. A. Nestrašil (D. Voženílek). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Blažek, Lederer. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, Polášek - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Helewka, P. Vrána, M. Roman - Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

České Budějovice: Hrachovina - Pýcha, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Vráblík, Štencel - M. Beránek, Harris, Ordoš - Gulaš, Kondelík, F. Přikryl - Kubík, Pech, D. Simon - Vopelka, Koláček, M. Toman. Trenér: Čihák.