Evropa mi sedí víc než česká liga, přiznal Jurásek. Trpišovskému skvěle vyšly tahy

Vypadalo to na velkou přetahovanou než zápas Slavie v úvodním kole hlavní fáze fotbalové Evropské ligy na půdě Razgradu rozčísl Matěj Jurásek. Osm minut před koncem prvního poločasu zvolil po chybě obrany bulharského celku trochu nečekané řešení v koncovce a úvodním gólem střetnutí nasměroval Pražany k vítězství 2:0.

"Nejprve jsem myslel, že vystřelím pravačkou, ale pak jsem si dal míč na levačku a propálil brankáře," líčil slávistický hrdina v rozhovoru pro stanici Nova Sport 5 klíčový okamžik duelu, který nejprve vypadal, že ideální chvíli k zakončení už prováhal a dostal se příliš blízko k brance.

Střelec úvodní trefy hrál od první minuty, přitom v tomto ročníku nepatří mezi stálé členy zahajovací jedenáctky.

"Jsem moc rád, že jsem nastoupil v základní sestavě, doufal jsem v to," svěřil se Jurásek.

Za svůj tah s jeho zařazením od začátku se mohl pochválit i kouč červenobílého souboru Jindřich Trpišovský.

"Věděli jsme, že otevřený zápas bude Matějovi vyhovovat, jeho nasazení nám vyšlo. Uvedl se nejen gólem, ale také pracovitým výkonem," lebedil si trenér vítězů.

"Evropská liga mi sedí víc než česká, soubojová," přitakal Jurásek.

Dobrou trenérskou ruku osvědčil Trpišovský i při střídání. Po hodině hry poslal na trávník Mojmíra Chytila, který se po pouhých pěti minutách odvděčil po rohovém kopu pojišťovací trefou na 2:0.

""Myslím, že jsem to tam hezky uklidil," smál se druhý střelec Slavie v rozhovoru pro klubovou televizi. "Šel jsem přesně do prostoru, kde jsem měl být. Takže to bylo správně sehrané," doplnil Chytil.

O vítězi od té chvíle nebylo pochyb. "Gól nám pomohl uklidnit i celkovou hru a díky tomu jsme pak dohráli bez problémů," potvrzoval Chytil.

Slavia tak skvěle vstoupila do soutěže, která se hraje novým formátem. Všichni účastníci vytvoří jednu tabulku, sehrají osm střetnutí s různými soupeři.

"Myslím, že jak je tabulka teď nově složená z 36 týmů, tak se bude hodně rychle měnit. Bude záležet na každém utkání," odhadoval Chytil. "Výhrou nad Ludogorcem jsme si postavili dobrý základ," radoval se.

V příštím kole přivítá Slavia v Edenu Ajax Amsterdam.