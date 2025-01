Potápějící se budějovické Dynamo znovu vlastní Koubek. Potvrdil to soud

Majitelem fotbalového Dynama České Budějovice se dnes opět stal Vladimír Koubek. Do posledního klubu první ligy se vrací po necelém roce. Loni v létě prodal Dynamo Daliboru Jirkovi, jenž ale nyní pozici předsedy představenstva opouští. Potvrdila to pracovnice z českobudějovického krajského soudu, který změnu v obchodním rejstříku zaznamenal

"Dnešním dnem rozhodnutí nabylo právní moci," uvedla pracovnice soudu. Dodala, že Jirka byl jediným členem představenstva.

Koubek už před časem avizoval, že Jirka nedodržel podmínky smlouvy o převodu klubu, protože zaplatil jen část peněz. Kvůli tomu Koubek usiloval o to, aby Dynamo opět patřilo jemu. Na změnu majitele upozornil web Budějcká drbna.

Českobudějovičtí fotbalisté jsou na posledním místě tabulky. V 19. kolech získali pouhé tři body, ani jednou nevyhráli a mají skóre 7:56. Na domácím hřišti za celý podzim vstřelili jediný gól.

Sezonu zahájil jako trenér Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským, kteří ale byli po druhém kole odvoláni. Tým následně přebral František Straka.

Klub se postupně zbavuje zkušených hráčů. V úvodu sezony odešli například Jan Suchan do Jablonce, Lukáš Havel do Teplic, následně vedení přeřadilo Jiřího Skaláka do rezervního týmu, kam nyní zamířil i další bývalý reprezentant Zdeněk Ondrášek.