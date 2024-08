Dostál zmizí na ryby, ale už myslí na MS. Pojede tam závod se snoubenkou

Kajakář Josef Dostál má za sebou dva hektické dny, které následovaly po jeho triumfu na olympijských hrách v Paříži. Jeden z trojice zlatých českých sportovců na vrcholné akci roku stihl již ve Francii lehce oslavit sobotní životní úspěch.

V rozhovoru s novináři po dnešním příletu do Prahy ale přiznal, že se těší na úterní rybaření, které si už s kamarády naplánoval. Pak se začne chystat na mistrovství světa v neolympijských disciplínách, které ho příští týden čeká v Uzbekistánu.

"Co mě teď čeká? Zítra jedu na ryby. To je věc, kterou si nemohu odpustit, potřebuji si odpočinout, na chvilku se zabrodit do řeky a vypnout," řekl Dostál. Přestože si v Paříži užíval pozornost, teď touží i po klidu.

"Moc se těším, až budu daleko od všech. Vjemů a nervů bylo hodně, teď potřebuji klid. Balzám na duši," podotkl s úsměvem jedenatřicetiletý kajakář, který v Paříži ovládl závod na 1000 metrů.

Úplně sám u vody nebude, ale to podle něj nebude problém. "Trošku si popovídáme, ale když budu potřebovat klid, tak si vlezu do hlubší vody a tam za mnou nikdo nemůže," řekl více než dvoumetrový sportovec.

Ještě předtím jej ale v Praze čeká setkání s částí rodiny, která za ním nemohla přicestovat do Paříže. Maminka Eva Emingerová i sestry Anna a Magdaléna byly přímo ve Francii.

"Po závodě, když skončil největší humbuk, tak jsme se na pár hodin schovali zpět do domečku, kde jsme bydleli, a tam jsme měli tři čtyři hodinky, abych si vydechl a chvíle štěstí i odpočinku trávil s nejbližšími," řekl nyní už pětinásobný olympijský medailista.

V Česku se Dostál zdrží jen několik dní. Již v neděli totiž odletí do Uzbekistánu. "Jestli jsem uvažoval, že bych ho vynechal? Ne," řekl jasně. "Samozřejmě, že vrchol sezony byl těžší, ale já jsem se v posledních pár letech naučil mít kanoistiku rád a vůbec mi nevadí, že teď půjdu na tréninky. Využiju formu, kterou mám, a budu ji moct prodat na mistrovství světa. Na normální šampionát se trénuje rok, tady mi snad bude stačit deset dní," konstatoval.

Dostál se na MS těší i proto, že v Uzbekistánu ještě nikdy nebyl a tamní nový vodácký areál má být skvělý. Navíc se představí na deblkajaku společně se snoubenkou Anežkou Paloudovou.

"Navíc se tam po šampionátu s kamarády a Anežkou chystáme pár dní podívat i po okolí," řekl pětinásobný mistr světa.

Zda mají se snoubenkou šanci na soutěžní úspěch, to netuší. "Těším se, že budeme spolu v lodi a budeme to společně sdílet. Do závodu vstupujeme jako outsideři, protože deblkajak jsme společně nikdy nejeli. Netuším, co by se od nás dalo očekávat," přiznal Dostál.

Pár závodu spíše exhibičního charakteru ale už s Paloudovou absolvoval. "Výrazně jsme vyhráli například Velkou cenu Sparty v Praze. Dvakrát jsme jako mixová posádka vyhráli Krumlovský maraton, kde ale Anežka byla na háčku, protože zná divokou vodu," dodal Dostál.

Podívejte se na návrat českých hrdinů z olympiády: