"Dneska vypiju všechno, zasloužím si to," Bonucci si vychutnal vše, co bylo na stole

Hodnota akcií kolového nápoje i piva může zase strmě růst do svých obvyklých výšin. Italská hvězda finálového zápasu Eura proti Anglii Leonardo Bonucci si totiž na tiskové konferenci vychutnal nejen Coca-Colu, ale i pivo Heineken: "Dneska večer vypiju všechno, zasloužím si to,“ prohlásil italský stoper.

Obránce Itálie, autor vyrovnávací branky a úspěšný střelec penalty tak podpořil sponzory turnaje, na rozdíl od Cristiana Ronalda nebo Paula Pogby, kteří už dříve během tiskových konferencí nápoje sponzorů zavrhli.

"Je to historický úspěch. Od začátku přípravy jsme věřili, že na to máme. Bylo to trochu jiné než dřív. Navzájem jsme si dodávali sebevědomí a byli jsme skutečný tým. Teď si to užíváme. Věděli jsme, že když uděláme, co bude v našich silách, přivezeme trofej domů," sdílel radost Leonardo Bonucci.