Nevídané. Djokovič poprvé od roku 2006 neprošel do osmifinále US Open

Srbský tenista Novak Djokovič pátý titul na tenisovém US Open a rekordní pětadvacátý na grandslamech nezíská. Úřadující šampion prohrál dnes ve 3. kole s Australanem Alexeiem Popyrinem za tři hodiny a dvacet minut 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Sestřih zápasu mezi Novakem Djokovičem a Alexeiem Popyrinem na US Open. | Video: Associated Press

Poprvé od roku 2017 tak zakončí sezonu bez jediného titulu z turnajů "velké čtyřky".

Sedmatřicetiletý Djokovič, který před US Open vyhrál olympijské hry v Paříži a zkompletoval takzvaný Golden Slam, zaznamenal nejhorší výsledek od Australian Open 2017. Na US Open nepostoupil do osmifinále poprvé od roku 2006, kdy skončil rovněž ve 3. kole.

Djokovič mohl získat na betonových kurtech v New Yorku 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před Australankou Margaret Courtovou. V utkání s nasazenou osmadvacítkou Popyrinem ale doplatil na 49 nevynucených chyb či 14 dvojchyb.

Rodák z Bělehradu vypadl na letošním US Open jako druhý hráč ze světové trojky. Den před ním dohrál ve 2. kole vítěz letošního Roland Garros a WImbledonu Španěl Carlos Alcaraz, který nestačil na Nizozemce Botica van de Zandschulpa.

O 12 let mladší Popyrin porazil Djokoviče poprvé v kariéře a na čtvrtý pokus. Premiérově je v osmifinále grandslamu a narazí v něm na domácího Američana Francese Tiafoea.

Osmadvacátý hráč světa Popyrin, který s Djokovičem prohrál letos na Australian Open a ve Wimbledonu ve čtyřech setech, předvedl koncentrovaný výkon. První set získal díky brejku v deváté hře, druhou sadu vybojoval poté, co vzal Djokovičovi servis v pátém gamu.

Druhý nasazený hráč Djokovič, který usiloval o 91. vítězství na US Open, reagoval a třetí set získal díky třem brejkům. Ve čtvrté sadě ale přišel dvakrát o podání, Popyrin utekl do vedení 5:2 a na druhý pokus dopodával duel k vítězství.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Popyrin (28-Austr.) - Djokovič (2-Srb.) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, Ruud (8-Nor.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1, Fritz (12-USA) - Comesana (Arg.) 6:3, 6:4, 6:2, Nakashima (USA) - Musetti (18-It.) 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), Tiafoe (20-USA) - Shelton (13-USA) 4:6, 7:5, 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Mertensová (33-Belg.) - Keysová (14-USA) 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.