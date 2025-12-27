Divoký vstup do MS. Dvacítka proti Kanadě vedla, přestřelku ale nakonec nezvládla

Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání na mistrovství světa juniorů ve skupině B v Minneapolisu Kanadě 5:7, přestože po 37 minutách vedli 3:2 a ještě ve třetí třetině drželi vyrovnaný stav 4:4.
Dva góly obhájců bronzu vstřelil Tomáš Poletín, tři body za gól a dvě nahrávky si připsal Vojtěch Čihař, shodně branku a asistenci zaznamenali kapitán Petr Sikora a obránce Tomáš Galvas.
Za vítěze se dvakrát prosadil Zayne Parekh, jenž se postaral o obrat z 2:3 na 4:3, tři body (shodně 1+2) měli na kontě Michael Hage a Ethan MacKenzie.
Druhé utkání čeká výběr kouče Patrika Augusty v noci z dneška na neděli, od 2:30 SEČ nastoupí proti Dánsku. Nováček elitní skupiny podlehl ve svém prvním vystoupení Finsku 2:6.
V souboji s týmem, který česká dvacítka vyřadila na předchozích dvou šampionátech ve čtvrtfinále, měl první obrovskou šanci Nestrašil. V šesté minutě jel sám po návratu z trestné lavice, forhendový blafák však do zakončení nedotáhl. Vzápětí se do stejné situace dostal O'Reilly, brankáře Oršuláka však nepřekonal.
Ve 14. minutě neuspěl v obrovské šanci Benák, vzápětí na druhé straně našel McKenna geniální nahrávkou z otočky na chviličku osamoceného Martina, jenž nedal Oršulákovi šanci. Po chvilce mohl vyrovnat Titlbach, jeho bekhend však kryl gólman George. V začínající 18. minutě už se Augustův výběr dočkal, když clonící Poletín ze vzduchu přesměroval Benákův pokus. Vzápětí měl další šanci Galvas.
Výstavní ranou pod horní tyčku ale namísto obratu už po 37 sekundách od vyrovnání odpověděl Hage. Oršulák se pak vyznamenal, když se před něho dostal osamocený Brunicke, a v posledních sekundách za něho ještě na brankové čáře zaskočil Curran, jenž schoval do rukavice Iginlovo efektní zakončení při dorážce s hokejkou mezi nohama. Jak překontrolovali sudí na videu, zvládl to před brankovou čárou.
Ve druhé části měli Češi díky zvýšenému důrazu navrch. Na začátku 25. minuty našel Benák v signalizované početní výhodě skvělou nahrávkou před brankovištěm číhajícího Čihaře, který znovu vyrovnal. Další možnost měl Žemlička, vzápětí na druhé straně zakončil Iginla přečíslení dvou na jednoho, ale Oršulák zasáhl.
Ve 33. minutě Nestrašil vybojoval puk za kanadskou brankou, našel Čihaře, ten dokonalou fotbalovou placírkou nabil Sikorovi a český kapitán z první zakončil - 3:2. Ve 36. minutě byl po rychlé souhře v dobré palebné pozici Čihař, George se však překvapit nenechal. Jen chvilku poté zkusil štěstí Parekh a Oršulák, jenž měl zakrytý výhled, máchl lapačkou do prázdna.
V úvodu třetího dějství se proti pravidlům provinil Jiříček a Parekh při početní výhodě trefil horní roh branky nad Oršulákovu vyrážečku. Pak ale předvedl výbornou práci v útočném pásmu Galvas, po jeho manévrech pálil Sikora, George sice puk vytěsnil, ale po odrazu od zadního hrazení si ho našel Poletín a v čase 45:21 opět vyrovnal.
Rovnovážný stav však vydržel jen 71 sekund, než vrátil zámořský tým do vedení Iginla. Jen o chvilku později navíc z ideální pozice těsně za kruhy pálil MacKenzie a ranou k tyčce zvýšil na 6:4.
V 52. minutě si čeští mladíci zahráli přesilovku, když fauloval Martone. Měli v ní několik možností dostat se na kontakt, jenže skórem nepohnuli. V polovině 56. minuty se to sice podařilo Galvasovi, ale závěrečný risk s hrou bez gólmana se minul účinkem, výhru Kanady naopak pojistil Martone.
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolisu:
Skupina B:
Česko - Kanada 5:7 (1:2, 2:1, 2:4)
Branky a nahrávky: 18. T. Poletín (Benák, M. Pšenička), 25. Čihař (Benák, Man), 33. Sikora (Čihař, V. Nestrašil), 46. T. Poletín (Sikora, T. Galvas), 56. T. Galvas (V. Nestrašil, Čihař) - 14. Martin (McKenna, Hage), 18. Hage (Martin, Danford), 38. Parekh (Cameron Reid, Desnoyers), 44. Parekh (McKenna, Reschny), 47. Iginla (Misa, MacKenzie), 50. MacKenzie (Hage), 59. Martone (Beaudoin, MacKenzie). Rozhodčí: Österberg (Švéd.), Tobias - Allan (oba USA), Mäkinen (Fin.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 5502.
Česko: Oršulák - A. Jiříček, Fibigr, M. Pšenička, T. Galvas, Dravecký, Man - V. Nestrašil, Sikora, Čihař - Benák, Curran, T. Poletín - A. Novotný, Hoch, J. Klíma - Kubiesa, Žemlička, Titlbach. Trenér: P. Augusta.
Kanada: George - Parekh, Cameron Reid, Brunicke, Carels, Danford, Aitcheson, MacKenzie - Martone, Misa, Iginla - Martin, Hage, McKenna - Luchanko, Beaudoin, Reschny - O'Reilly, Cootes, Greentree - Desnoyers. Trenér: D. Hunter.
