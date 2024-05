Pastrňák v Praze: Je neskutečné, jak hokej lidi probudil. Otazníků bylo dost, přiznal

Dva dny po vyřazení Bostonu v play off NHL už David Pastrňák stál před hloučkem českých novinářů v Praze. Na mistrovství světa dorazil se spoluhráčem Pavlem Zachou a čeká se, že oba naskočí již do zítřejšího utkání o první příčku ve skupině proti Kanadě. Nejlepší český hokejista současnosti podotkl, že se nemůže dočkat, až si doma zahraje.

Jak se cítíte? Jaký byl let?

Byly tam trochu komplikace s rodinkou, která musela přebookovat let a dorazí později. Jsem rád, že jsme se sem dostali. Celkově to bylo v pohodě.

Jaké bude začít na mistrovství světa hned proti Kanadě?

Nemám s tím problém. Dostat se zpět do zápasového tempa po jednom tréninku sice nebude nic příjemného, ale snad to zvládnu. (úsměv)

Těšíte se speciálně na někoho z Kanady?

Nevím přesně, kdo za Kanadu hraje, ale viděl jsem několik zápasů, všiml jsem si, že jim to výborně bruslí. Určitě to bude dobrý zápas, hlavně půjde o první místo v tabulce. Bude to dobrý hokej.

Dnešní trénink jste se Zachou ještě nestihli, ale podle složení útoků na něm je jednou z možností, že budete hrát ve formaci s Ondřejem Palátem. Co by to pro vás znamenalo?

Palič je velmi zkušený, veterán z NHL, má dva Stanley Cupy. Měl jsem šanci s ním hrát na Světovém poháru, pár tréninků, možná i zápasů. Vím, že je strašně chytrý, bojuje a je to super hráč na to, abychom si to ťukli. Souhra s ním nebude problém, zatím tady hraje výborně.

A kdybyste měl hrát v lajně s Romanem Červenkou?

Všichni víme, že souhra s Červusem tam je. Nebylo by to nic nového, kdybych s ním nastoupil. Oba víme, co od sebe očekávat. Stejně jako Palič, taky on hraje výborně. Celkově se snažím přizpůsobit jakémukoliv hráči v lajně, za celou kariéru se u mě protočilo hodně spoluhráčů a nemám s tím problém. Tohle jsou příjemné starosti.

Co jste říkal na atmosféru, když jste šampionát sledoval na dálku?

Vždy, když jsem to zapnul, tak jsem viděl neskutečnou atmosféru. Sledoval jsem to jedním okem, po vypadnutí z play off trochu víc. Je neskutečné, jak hokej lidi zase probudil. Jasně ukazuje, že je tady na prvním místě. Hrozně moc se těším, nehrál jsem v Česku a před rodinou, ani nepamatuju.

Jak se na váš bleskový přesun do Prahy dívali v Bostonu?

Samozřejmě neměli moc radost. Hokeje bylo hodně, hrál jsem hodně minut a zápasů byla spousta. Určitě se jim to nelíbilo, ale na druhou stranu jim musím poděkovat, že to chápali. Říkal jsem jim, že by pro mě bylo hrozně těžké odjet, kdyby MS nebylo v Česku. Ale takhle to pochopili.

Po oznámení vašeho příjezdu dost vzrostla očekávání českých fanoušků. Jak to vnímáte?

Musíme se soustředit hlavně na přítomnost, nekoukat se moc daleko. Zítra je před námi zápas s Kanadou a jak jsem říkal, první místo v tabulce může být naše, pokud je porazíme. Musíme zůstat v daném momentu a nekoukat se daleko, přemýšlet teď o čtvrtfinále je podle mě hloupost.

Věděl jste po vypadnutí Bruins hned, že pojedete? Nebo jste chvilku váhal?

Samozřejmě jsem chtěl, ale někdy jsou tam komplikace. Nikdy nevíte, jestli budete mít tu šanci přijet. Určitě tam bylo hodně otazníků, které musely být vyřešené, abych mohl přijet.

Jste po play off v NHL hodně obouchaný?

Teď bych to nechtěl řešit. Můžeme se o tom pobavit po mistrovství, ale určitě kdybych se necítil, že můžu týmu pomoct, tak bych tady nebyl.