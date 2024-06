Snový týden. Mladý český talent zazářil na ME, Staněk byl centimetry od bronzu

Koulař Tomáš Staněk skončil na mistrovství Evropy pátý, bronz z Mnichova po zranění neobhájil. S výkonem 20,88 metru ho od medaile dělilo šest centimetrů. V Římě vyhrál domácí favorit Leonardo Fabbri v rekordu šampionátu 22,45. Staněk se postaral o zatím nejlepší umístění české výpravy. Petr Meindlschmid obsadil ve finále dálky sedmou příčku. Třetí titul za sebou získal Řek Miltiadis Tentoglu.

Staněk absolvoval první start v sezoně a medaili měl nakonec na dosah. Jeho výkon z páté série byl stejný jako vrh čtvrtého Brita Scotta Lincolna, zůstal za ním jen kvůli horšímu druhému pokusu. Polák Michal Haratyk se ale hned napoprvé vzepjal k sezonnímu maximu 20,94 a uhájil bronz.

Český rekordman Staněk měl hořkosladké pocity. "Jako zklamání to nemůžu úplně brát. Vůbec nebylo jisté, jestli sem odjedu. Jsem hrozně rád, že i když je to můj první závod, tak to mělo stoupající tendenci. Ale chybělo strašně málo, mrzí mě to. Udělal jsem pro to všechno, div jsem se nerozerval. Tahá mě levé tříslo, prsní sval. Jsem rád, že jsem to ustál směrem k olympiádě," řekl České televizi.

Stříbro získal šampion z Mnichova Chorvat Filip Mihaljevič výkonem 21,20. Fabbri poslal hned druhým vrhem kouli za 22 metrů a prakticky rozhodl soutěž. Zlato ještě stvrdil pátým pokusem dlouhým 22,45.

Osmnáctiletý Meindlschmid ve finále vylepšil vlastní český juniorský rekord na 803 cm a postaral se o nejlepší výsledek českého dálkaře na ME od čtvrtého místa Radka Jušky v Amsterodamu 2016. Završil snový týden. V pondělí se dozvěděl o nominaci na ME a v juniorském rekordu 792 centimetrů vyhrál Odložilův memoriál. V páteční kvalifikaci poprvé překonal osmimetrovou hranici a výkonem 801 centimetrů postoupil do finále.

Dnes znovu na první pokus letěl za osm metrů a jako první Čech od stříbrného Milana Gombaly z Helsinek 1994 předvedl ve finále ME osmimetrový skok. "Splnil jsem, co jsem chtěl, ale mohlo to být i lepší. Bylo tam hodně chyb v rozběhu a ve skocích. Ale za to jsem rád, víme co zlepšit a vím, že můžu skákat ještě dál," řekl atletickému svazu.

Pozici krále současné dálky potvrdil Tentoglu. Od první série vedl a pátým pokusem dlouhým 865 centimetrů překonal rekord šampionátu a přiblížil se na jeden centimetr řeckému rekordu Luise Tsatumase z roku 2007. Už jako jistý šampon letěl v šesté sérii navlas stejně daleko. Stříbro získal italský mladík Mattia Furlani v novém světovém juniorském rekordu 838 centimetrů, bronz vybojoval Švýcar Simon Ehammer za 831 centimetrů.

Evropský titul v chůzi na 20 kilometrů získal Švéd Perseus Karlström. V čase 1:19:13 hodiny vybojoval své první velké zlato. Český reprezentant Vít Hlaváč na něj ztratil téměř pět minut a obsadil 18. příčku. Čtyřiatřicetiletý Karlström měl dosud ve sbírce evropské stříbro z Mnichova a jednu stříbrnou a tři bronzové medaile z mistrovství světa.

Do finále osmistovky se nedostal osmnáctiletý Jakub Dudycha. V prvním semifinále doběhl pátý, přímo postupovali tři nejlepší. Dudychův čas 1:46,94 minuty byl o více než dvě sekundy pomalejší než jeho juniorský český rekord z rozběhu a na postup mezi dvěma nejlepšími výkony nestačil.

Potřetí za sebou ovládla sedmiboj na mistrovství Evropy Belgičanka Nafissatou Thiamová. Dvojnásobná olympijská vítězka nasbírala 6848 bodů, což je nový rekord šampionátu. Stříbro získala v osobním rekordu 6635 bodů Francouzka Auriana Lazraqová-Khlassová. Úspěch belgických barev podtrhla bronzem Noor Vidtsová (6596).

Krátké překážky ovládli domácí Lorenzo Ndele Simonelli (13,05) a Francouzka Cyréna Sambaová-Mayelaová (12,31).