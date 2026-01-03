Dakar zahájil nejlépe Šoltys, Macík se musel vyrovnat s penalizací

Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl dnes nejvýše čtvrtý Martin Šoltys. Aleš Loprais skončil pátý, Michal Valtr osmý a obhájce prvenství Martin Macík po třicetisekundové penalizaci jedenáctý.
Španěl Edgar Canet se ve dvaceti letech stal nejmladším vítězem etapy v motocyklové kategorii v historii. Švéd Mattias Ekström byl nejrychlejší mezi osobními vozy a prolog ovládl již potřetí v kariéře. Mezi kamiony do rallye nejlépe vstoupil Mitchel van den Brink z Nizozemska.
Účastníci 48. ročníku rallye absolvovali na začátku 22 měřených kilometrů a Michek byl o 44 sekund pomalejší než tovární jezdec KTM Canet. Prokop zaostal za Ekströmem o 25 sekund.
"Máme za sebou první ostré kilometry, které opravdu kousaly. Nebylo to nic jednoduchého, ale myslím si, že jsme se s tím poprali dobře," řekl Michek na sociálních sítích.
Sedmatřicetiletý český závodník startuje na Dakaru poprvé s čínským motocyklem Hoto. "Nový projekt nám dává docela dost zabrat a na motorce nás ještě čeká práce. Musíme toho dost doladit a vyladit. Myslím si ale, že budeme den za dnem lepší a lepší. První kousavé kilometry jsme ale dojeli a ještě více o dost kousavějších je před námi," dodal Michek.
Osmnáctým časem vstoupil do rallye Dušan Drdaj. Milan Engel zajel 27., Martin Prokeš 44., David Pabiška 55. a Jiří Brož 71. čas.
"Prolog byl v uvozovkách poslední odpočinkový den. Ráno byla na klukách (v týmu) vidět docela velká nervozita, přece jen jsme po roce na Dakaru. Dopadlo to ale docela dobře. Osmnácté místo je bomba a ještě to ladí s našim startovním číslem. Pravý Dakar začíná zítra," řekl Drdaj, který byl loni nejlepším českým motocyklistou na startu rallye.
Prokop krátce po startu řešil první krizovou situaci. "Ve 170 jsme se vyhýbali velkému kamenu, který vyhodilo auto před námi, a dostali jsme hrozné bodlo. Zaseklo se nám zadní kolo a bylo to fakt nepříjemné," řekl Prokop, který startuje poprvé s továrním speciálem Ford.
Následně jej překvapilo, že musel jet šest kilometrů maximální povolenou rychlostí. "A pak to začalo. Složitá navigace mezi kaňony, hodně trialu. Vypadalo to jednoduše, ale pak nebylo. Jestli má takhle vypadat Dakar, tak se máme na co těšit," dodal jezdec týmu Orlen Jipocar.
Miroslav Zapletal byl na úvod v kategorii Ultimate 43., Karel Trněný 50. a Martin Koloc šedesátý. Aliyyah Kolocová startující s licencí Seychel byla na 31. místě.
Mezi kamiony útočí Macík na vítězný hattrick, v prologu ale zaostal za Mitchelem van den Brinkem o 35 sekund. Později ještě obdržel penalizaci. Loprais byl o sekundu rychlejší, Šoltys ztratil na první místo 17 sekund.
"Prolog byl od nás trošku pomalejší, to si musíme říct. Samé šutry, samé skály. Navigace byla v pohodě, vše jsme trefili bez problémů. I auto je v cajku," řekl Macík, který v té době ještě nevěděl o půlminutové penalizaci. Původně byl šestý.
Rallye Dakar - prolog (95 km celkově/22 km rychlostní zkouška):
Motocykly: 1. Canet (Šp./KTM) 11:31, 2. Sanders (Aust./KTM) -3, 3. Brabec (USA/Honda) -5, ...10. Michek (ČR/Hoto) -44, 18. Drdaj (ČR/KTM) -1:00, 27. Engel (ČR/Kovo) -1:25, 44. Prokeš -2:22, 55. Pabiška -2:57, 71. J. Brož (všichni ČR/KTM) -3:45.
Automobily (kategorie Ultimate): 1. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) 10:48, 2. Guthrie, Walch (USA/Ford) a De Mévius, Baumel (Belg., Fr./Mini) všichni -8, ...13. Prokop, Viktor Chytka (ČR/Ford) -25, 43. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -1:35, 50. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) -1:48, 60. Koloc, Brun (ČR, It./Red-Lined) -2:20.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 13:05, 2. Žala (Lit./Iveco) -3, 3. G. Huzink (Niz./Renault) -6, 4. Šoltys (ČR/Buggyra) -17, 5. Loprais (ČR/Iveco) -34, ...8. Valtr (ČR/Iveco) -51, 11. Macík (ČR/MM Technology Iveco) -1:05, 22. Poslední (ČR/Tatra) -4:23.
Klasik: 1. Pece, Morosiová (It./Nissan Terrano) 3 trest. body, ...7. Klymčiw, J. Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 5, 41. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra 815) 28, 44. Vinš, Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 29.
