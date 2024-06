Amatérské sportování je v ohrožení. Chybějí dobrovolníci a děti lenivějí

Sportovním klubům a tělovýchovným jednotám chybějí dobrovolníci, kteří by se podíleli na jejich vedení.

V aktuálním průzkumu České unie sportu (ČUS), do něhož se na jaře zapojilo 2145 zástupců klubů a jednot, si na to stěžovalo 72 procent z nich. Předseda ČUS Miroslav Jansta na dnešní valné hromadě řekl, že to považuje za alarmující. I tento průzkum potvrdil klesající fyzickou kondici českých dětí. Vnímá ji 67 procent respondentů.

Jansta se obává, že sportovní kluby brzy nebude mít kdo řídit. "Česku docházejí dobrovolníci, hrdinové, co tuhle činnost dělají bezplatně. Je to o celkovém postoji naší společnosti ke sportu. Jestliže stát nedá signál, že sport je váženou oblastí, kterou chce podporovat, těžko budeme shánět dobrovolníky a těžko budeme hledat lidi, kteří se o ty kluby budou starat," řekl.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek by se u podpory dobrovolnictví rád inspiroval systémy známými ze severských zemí.

"Dobrovolnická činnost pro sport nebo sociální oblast může být zohledněna u zaměstnavatele delší možností čerpání dovolené. Nebo že si na čtrnáct dní dobrovolnické práce nemusejí brát ti lidé dovolenou a normálně jim to zaměstnavatel zaplatí. To je ta cesta, kterou bychom chtěli dobrovolnictví zatraktivnit," uvedl.

Zhruba dvě třetiny představitelů klubů zaznamenali klesající kondici českých dětí, kterou v nedávné analýze zjistila i Česká školní inspekce. "Když děti sportují, tak jen pro zábavu a nejsou ochotny překročit svou komfortní zónu. Až na ojedinělé výjimky," uvedl zástupce z Florbalu Jesenice.

"Opravdu nás tíží lenost dětí, neochota spolupracovat a neschopnost provádět předváděné cviky," doplnil zástupce jednoho z plzeňských klubů.

Pětapadesát procent zástupců klubů uvedlo, že postrádá prostředky na svou činnost. "Je to velké číslo, ale bývalo ještě horší, bylo to kolem 70, 80 procent," poznamenal Jansta. Finanční prostředky chybějí sportovnímu prostředí zejména na provoz a údržbu sportovišť, případně na trenéry.

Předseda NSA Šebek vyjednává o rozpočtu pro sport na příští rok. Rozpočtový výhled zatím počítá s tím, že by NSA měla stejně jako letos rozdělovat 6,9 miliardy korun. Vedení NSA se bude snažit o zvýšení této částky.

"Ta jednání probíhají. Mám potvrzenou schůzku s panem ministrem financí (Zbyňkem Stanjurou) v první dekádě července. Využíváme spolupráce se všemi aktéry v oblasti sportu, abychom prosadili ten za nás oprávněný požadavek navýšení rozpočtu. Měl být směřován do všech spekter sportu, aby byly prostředky na trenéry, kteří jsou v pubertě dětem někdy i bližší než rodiče, aby byly prostředky na kluby, na investice," řekl.

Konkrétní částku nyní Šebek nezveřejnil. Předseda ČUS Jansta by přivítal, kdyby státní rozpočet počítal pro NSA s částkou zhruba deset miliard korun.