Fiorentina je favorit, ale doma už jsme zvládli i silnější soupeře, burcuje Hejda

Kapitán plzeňských fotbalistů Lukáš Hejda si pochvaluje, že historicky prvním čtvrtfinálovým zápasem v pohárech žije celé město.

Čtyřiatřicetiletý obránce označil Fiorentinu před čtvrtečním úvodním domácím zápasem v Evropské konferenční lize za velkého favorita, zároveň je ale přesvědčen, že Západočeši už dokázali v soutěžích UEFA porazit i silnější soupeře.

Na tiskové konferenci se v žádném případě nechtěl vymlouvat na to, že Viktorii bude z různých důvodů chybět několik hráčů.

"Musím říct, že nálada je dobrá. Je to pro nás historický milník, všichni se na to těšíme. Cítím to nejen z kluků, ale z celého klubu, i ve městě. Lidi mě zastavují a přejou štěstí. Myslím, že tady v Plzni to žije. Klademe na to velký důraz a moc se na to těšíme," uvedl Hejda, který působí v Plzni od roku 2012.

Fiorentina v minulé sezoně došla až do finále Konferenční ligy a bookmakeři na její postup vypsali nízký kurz 1,2:1.

"Nebudeme říkat, že my jsme favorit. Bereme to tak, že Fiorentina je velkým favoritem. Ale myslím si, že jsme tady už zvládli zápasy i se silnějšími soupeři, odehráli jsme tady těch těžkých utkání strašně moc. Máme hlavně v domácím prostředí velkou sílu. Respektujeme sílu soupeře, mají velmi kvalitní tým, ale myslím, že my jsme také dostatečně kvalitní," prohlásil Hejda.

Jeho tým bude postrádat několik hráčů, problémy má především na pozici halfbeka.

"Možná menší komplikace to je, že nás není úplně hodně. Ale od toho máme široký kádr. Myslím, že ti, co nastoupí, jsou dostatečně kvalitní, aby tento zápas zvládli. Určitě se nebudeme vymlouvat na to, že je nás málo. Chceme uhrát dobrý výsledek tak, abychom před odvetou pořád měli šanci postoupit," řekl Hejda.

Fiorentinu považuje za ofenzivní tým.

"Čeká nás strašně těžký zápas. Vypadají, že jsou velmi dobří na balonu. Vesměs celý tým je technicky dobře vybavený, všechna tahle špičková zahraniční mužstva mají v ofenzivně strašně velkou sílu. Mají strašně rychlá křídla, vepředu jsou všichni šikovní na balonu, dávají také hodně branek zpoza vápna. Musíme být kompaktní. Bude to pro nás těžká prověrka a moc se na to těšíme," uvedl Hejda.

"Samozřejmě byl nám pomohl první gól, to pomůže každému. Když co nejdříve chytneme lidi, bude se nám hrát snadněji. Uvidíme, jak bude průběh zápasu vypadat, jaké tempo bude od začátku. Věřím, že jsme schopni odehrát dobrý zápas," doplnil bývalý obránce Sparty.

Jeho tým potřebuje uhrát v tomto ročníku Konferenční ligy ještě aspoň jednu remízu, aby tím zajistil českým klubům 10. místo v žebříčku koeficientů UEFA a šampionovi přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů pro přespříští sezonu.

"Popravdě úplně téma to v kabině nebylo. Samozřejmě o tom víme, ale že bychom to nějak probírali na přípravě, to ne. Byl by to samozřejmě úspěch, kdybychom český fotbal dotlačili dopředu takhle do Ligy mistrů. Ale teď na to úplně nekoukáme. Chceme to zvládnout jako Plzeň a uděláme pro to maximum," řekl Hejda.