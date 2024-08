Český supertalent nepřestává řádit. Mladé tenistky už třetím rokem vládnou světu

Dominance trvá. Potřetí za sebou ovládly české tenistky světový šampionát do čtrnácti let, ve finále si poradily se Spojenými státy. Na turnaji v Prostějově zářil zejména obrovský talent pražské Sparty, čtrnáctiletá Jana Kovačková, která byla ve vítězném týmu kapitánky Petry Cetkovské i před rokem. Spolu s ní letos slavily Kateřina Zajíčková a Laura Chlumská.

Jana Kovačková, o dva roky mladší sestra podobně úspěšné Aleny, během pěti singlových vystoupení neztratila ani set a výraznou měrou se zasloužila o týmový úspěch.

Mladé Češky si v základní skupině poradily s Japonkami a Australankami, v play off pak postupně přehrály Slovenky, Britky a Američanky.

Kovačková ve vyřazovací fázi na prostějovské antuce předváděla jeden velký výkon za druhým. Viktorii Novákové ze Slovenska naložila 6:2, 6:0, Britce Megan Knightové 6:2, 6:3 a Američance Welles Newmanové 6:0, 6:4.

České tenistky musely finálové klání proti USA otáčet z nepříznivého skóre, za stavu 1:1 na zápasy rozhodovala čtyřhra a v ní panovaly Kovačková se Zajíčkovou.

V samostatné historii státu se českým dívkám povedlo prestižní mistrovství vyhrát už posedmé, z toho počtvrté od roku 2019.

Před pěti lety Češky získaly trofej poprvé po dlouhých šestnácti letech ve složení Linda Fruhvirtová, Brenda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková.

Triumfy českých tenistek na MS do 14 let (od roku 2019): 2019: Linda Fruhvirtová, Brenda Fruhvirtová, Nikola Bartůňková 2022: Alena Kovačková, Laura Samson, Eliška Forejtková 2023: Sára Oliveriusová, Lucie Slaměníková, Jana Kovačková 2024: Jana Kovačková, Kateřina Zajíčková, Laura Chlumská Zdroj: Sport

Jedinou tenistkou, která od té doby slavila dvakrát, se nyní stala právě Jana Kovačková.

Hráčka, která začínala s tenisem ve třech letech pod vedením svého otce na kurtech tenisového klubu TK Písnice, roste v posledních letech v generační talent.

V červenci na Wimbledonu slavila titul ve stínu fenomenálního triumfu Barbory Krejčíkové mezi ženami. Kovačková v All England Clubu vyhrála jako první Češka turnaj do 14 let, který se v rámci nejslavnějšího grandslamu hraje od roku 2022.

Obdivovatelka Markéty Vondroušové, Novaka Djokoviče a Aryny Sabalenkové tím navázala na neméně cenný primát z konce loňského roku, kdy si na Floridě podmanila Orange Bowl, podle mnohých nejprestižnější juniorský podnik světa.

Předtím ještě v listopadu vyhrála juniorské Masters do 14 let v Monte Carlu.

Výrazné úspěchy už má v kapse i její starší sestra Alena Kovačková, ta minulý rok po boku Laury Samson získala deblový juniorský titul na Wimbledonu.