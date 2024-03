Historický unikát. City porazilo Newcastle a pošesté v řadě je v semifinále FA Cupu

Fotbalisté Manchesteru City porazili Newcastle 2:0 a pošesté v řadě si zahrají semifinále Anglického poháru, což dokázali jako první v historii. Udrželi navíc šanci na obhajobu treble.

Postup slavilo také druholigové Coventry. Po divokém závěru díky dvěma brankám v sedmé a desáté minutě nastavení porazilo Wolverhampton 3:2. V semifinále je Coventry poprvé od roku 1987, kdy vybojovalo jediný triumf v soutěži.

Hrdinou City byl portugalský záložník Silva, oba góly měl na kontě už ve 31. minutě. Ve zbývajících čtvrtfinále se utkají Chelsea s Leicesterem a Manchester United s Liverpoolem.

Coventry poslal do vedení v 53. minutě Simms. Domácí v 83. a 88. minutě góly Ajta-Núrího a Huga Buena skóre otočili, ale v 97. minutě se podruhé v zápase prosadil Simms a obrat dokonal o tři minuty později Wright.

"Jsem hrdý na to, že jsme to zvládli a ani za stavu 2:1 jsme se nevzdali. Zahrát si ve Wembley bude úžasné. Bude to náročný zápas proti špičkovému týmu z Premier League, ale dáme do toho všeho," uvedl Ellis Simms, který v tomto ročníku FC Cupu vstřelil už pět branek.

To se v dresu Coventry naposledy podařilo před 37 lety Keithu Houchenovi při cestě za vítězstvím v soutěži. Coventry, které je v druhé lize na osmém místě, se dostalo v poháru mezi nejlepší čtveřici teprve podruhé.

Čtvrtfinále Anglického fotbalového poháru:

Wolverhampton - Coventry 2:3 (84. Ajt-Núrí, 88. H. Bueno - 53. a 90.+7 Simms, 90.+10 Wright), Manchester City - Newcastle 2:0 (13. a 31. Silva).