"Co tímhle myslel?" Straka nechápal, co jeho hráč vyváděl před brankou

Odehráli třináct ligových zápasů, ale vstřelili v nich dohromady pouhopouhé tři góly. Fotbalisté Českých Budějovic potvrdili střeleckou mizérii i v duelu s Libercem a jejich kouč František Straka už byl po remíze 0:0 zoufalý.

"Bohužel se pořád opakuje, že neproměňujeme šance. Už nevím, co mám udělat, aby se to změnilo," lomil rukama kouč Jihočechů.

Dynamo přitom nehrálo proti Liberci špatně. Naopak. Jenže… "Chybí nám tam hráč s instinktem zabijáka, který by míč do sítě dorval," stýskal si Straka.

Jeho svěřenci příležitosti měli, síť však k pohybu nepřiměli. "Když si vezmu šanci Ekpaie ze šesté minuty, tak nevím, co tam dělal. To se podle mě nedá nedat. Nechápu to," zůstával trenérovi rozum stát.

S nigerijským křídelníkem si hodlá pohovořit. A pro rodáka z Uya to asi nebude příjemná promluva. "Zeptám se ho, jak to chtěl zakončit, nebo co tímhle řešením myslel," nepřestával se Straka divit.

Pak svérázný kouč slíbil, že na koncovce bude se svěřenci dál pracovat. "Věřím, že až jednou tu smůlu zlomíme, že tam začnou góly padat," zasnil se.

Kdy to ale bude? Už teď to vypadá, že Dynamu prvoligový vlak ujíždí. V tabulce jsou Jihočeši i vinou mizerné koncovky ukotvení na dně, bodů mají ještě o jeden méně než vstřelených gólů.

"Za dnešní zápas však hráčům děkuju, protože jej skvěle odpracovali. Kluci ukázali charakter a velmi se mi to líbilo," našel Straka slova chvály.

""Dnes jsme dva body ztratili, měli jsme ten zápas vyhrát. Trochu mě mrzí výkon v prvním poločase, kdy jsme byli zbytečně nervózní, z čehož pramenily i naše chyby, které jsme dělali. Ve druhé půli jsme už ale byli dominantní a předvedli jsme výkon, který si představujeme," hodnotil českobudějovický trenér.

Na víc než bod to ovšem proti týmu, který v týdnu vypadl z poháru s třetiligovým Hlučínem, stejně nestačilo.

"Nebyl to z naší strany ideální výkon. Viděl jsem České Budějovice v minulém kole proti Hradci Králové a věděli jsme, že umí být nepříjemným soupeřem, což se dnes potvrdilo. Jsem si jistý, že doma ještě nějaké body urvou a ztratí tu i jiné týmy," zavěštil si kouč Slovanu Radoslav Kováč.