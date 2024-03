Hraje tak agresivně, žasne Sinner nad Lehečkou. Čech ho chce zbavit neporazitelnosti

Z ryšavého tenisty jde strach. Letos ještě neprohrál. Tentokrát se ale Janniku Sinnerovi postaví český tenista Jiří Lehečka, který při cestě do čtvrtfinále turnaje v Indian Wells ukázal všechno, jen ne strach či přehnaný respekt k favoritům. A italská světová trojka si je toho před jejich čtvrteční bitvou plně vědoma.

Schyluje se k bitvě vrstevníků, jejich data narození dělí jen pár měsíců. K duelu, který v následujících letech uvidí tenisoví fanoušci ještě hodně často.

Na okruhu ATP se oba potkají vůbec poprvé. I když spolu už jedno utkání svedli. Před pěti lety na ostravském challengeru dominoval ve dvou setech Sinner.

"Pořádně si na to ani nevzpomínám, je to už hodně dávno. Od té doby jsme už hodně vyrostli a dospěli. Bude to úplně jiný zápas," tuší italský vítěz posledního grandslamu.

I když sám sklízí superlativa za to, jak na kurtu působí neporazitelně, protože letos vyhrál všech 15 zápasů, stejně měl pro Lehečku pouze slova obdivu.

"Viděl jsem jeho dnešní osmifinále a hrál tak agresivně. Hraje tady opravdu neuvěřitelný tenis, asi budu muset hrát jinak než proti Sheltonovi. Musím se soustředit od prvního míče," nechal se slyšet Sinner.

Lehečka si už zvykl na to, že v kalifornské poušti nastupuje do zápasů jako outsider. Stejně pak ale neohroženě zametl jak s Rusem Alexandrem Rubljovem, tak s Řekem Stefanosem Tsitsipasem.

"Musím říct, že se na ten zápas těším, už jen proto, že na okruhu zase poznám nového hráče. Je to výzva a ty já mám rád," dodal dvaadvacetiletý Ital.

Sám vnímá, že tlak na jeho ramenou roste a s každým vyhraným zápasem je těžší udržet vítěznou šňůru.

"Vyhrát grandslam je krásná věc, ale přináší to s sebou i to očekávání lidí. Do toho vás jedni milují, druzí nenávidí. Ale vždycky jsem byl člověk, kterému je jedno, co ostatní říkají. Spíš hráči se proti vám chtějí vytáhnout, mají motivaci porazit grandslamového šampiona," ví Sinner.

Jestli se proti němu vytáhne i český tenista, bude jasné ve čtvrtek večer. Zápas by měl začít krátce po 19. hodině a deník Aktuálně.cz ho přinese v on-line reportáži.