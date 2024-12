Chtěli jsme to urvat vabank, přiznal po prohře Trpišovský. Teplice už budou na krev

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský neskrýval po posledním domácím utkání v letošním roce velké zklamání. Pražané podlehli Anderlechtu Brusel 1:2 a připsali si tak v hlavní fázi Evropské ligy čtvrtou porážku v řadě. Osmačtyřicetiletý kouč na tiskové konferenci přiznal, že jeho tým má na pohárové scéně problémy na obou stranách hřiště.

Slávisté doma podlehli shodným výsledkem jak Fenerbahce Istanbul, tak nyní Anderlechtu. Výsledkem je, že dvě kola před koncem ligové fáze ztrácejí tři body na 24. příčku, která jako poslední zaručuje postup do play off.

"Jsme zklamaní, že jsme doma prohráli dva zápasy po sobě o gól. Fenerbahce nám dalo dvě branky ze tří střel na branku, Anderlecht dokonce jen ze dvou. V Evropě dostáváme víc gólů, než jsme zvyklí. A soupeři jsou navíc velmi efektivní," vyzdvihl Trpišovský.

Pražané ještě do přestávky pustili soupeře do dvougólového vedení. "Soupeř měl větší kvalitu ve finální třetině, technicky na tom byl lépe. Do druhé půle jsme se trochu přeskupili a věřili v obrat. Podařilo se nám dát gól ze standardky, škoda, že jsme zbytek akcí nedotáhli. Když dáte jen jednu branku, těžko se vyhrává. Ve dvou domácích zápasech jsme dostali čtyři góly, tímhle stylem se body dělat nedají. Mrzí nás to," řekl pražský rodák.

Slavia k úvodní výhře v bulharském Razgradu přidala už jen bod za domácí remízu s Ajaxem. "Po dvou zápasech venku jsme možná byli až moc netrpěliví, chtěli jsme to urvat trochu vabank. Soupeři situace řeší skvěle, pykáme za chyby. Ze tří domácích zápasů máme jen bod s Ajaxem, který tu byl paradoxně asi nejnebezpečnější. Alfa a omega evropských zápasů je produktivita, jak vždycky říkám, rozhoduje se v boxu," poukázal Trpišovský.

Poslední dva zápasy základní fáze se budou hrát až koncem ledna. Pokud chtějí Pražané postoupit, budou muset porazit jak PAOK v Soluni, tak Malmö v Praze.

"Věřím, že nám měsíční pauza bez soutěžního zápasu pomůže. Hrajeme 22. ledna, nemáme s tím úplně zkušenost. Musíme být v tu dobu připraveni na top úrovni. Vidím, že se kluci těší, že na chvíli vypnou, nebudou muset každý den koukat na videa. Dostanou pár dní volno, aby pak mohli jet zase několik měsíců v plném zápřahu," nastínil kouč.

Nejprve však jeho tým musí zvládnout ještě nedělní ligový duel v Teplicích. "Očekávám náročné utkání. Zápas s Anderlechtem nás stál spoustu sil. Čeká nás dobývání bloku, máme plán, budeme chtít něco zkusit. Teď je hlavní regenerace a maximální koncentrace na neděli. Bude to na krev, vyždímáme se," ujistil Trpišovský.