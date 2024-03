Chorý nezapomněl na Vindahla, jak "pumpoval" na Letné. A chtěl to Spartě vrátit

Plzeňský fotbalista Tomáš Chorý si cenil výhry 4:0 ve šlágru 24. ligového kola nad Spartou o to víc, že měl stále v hlavě, jak Západočeši při porážce 1:2 v podzimním vzájemném duelu na Letné v závěru těsně nedosáhli na vyrovnání.

Devětadvacetiletý útočník přispěl k drtivému vítězství dvěma brankami, na první hattrick v nejvyšší soutěži v kariéře ale nemyslel. Na tiskové konferenci připustil, že nebýt zbytečných ztrát s outsidery, mohli být Plzeňští v tabulce jinde. Je rád, že se Viktoria ideálně naladila na čtvrteční osmifinálovou odvetu Evropské konferenční ligy se Servette Ženeva.

Chorý dal počtvrté v kariéře dva góly v jednom ligovém utkání, premiérového hattricku v nejvyšší soutěži se ale nedočkal ani tentokrát. "Popravdě jsem si na to ani nevzpomněl. Měl jsem hodně dvougólových večerů, ale dnes jsem na hattrick rozhodně nepomýšlel. Pro mě byla straně cenná výhra, skalp Sparty. Měl jsem v hlavě zápas, který jsme hráli u nich. Mohli jsme v 95. minutě vyrovnat na 2:2, (Martin) Vitík byl za (Peterem) Vindahlem a vyhlavičkoval míč z čáry," řekl Chorý.

"Na to nezapomenu, jak tam Vindahl pumpoval, trochu to bylo ve mně. Cítil jsem, že dnes bude ten moment, abychom jim to trochu vrátili. Jsem strašně rád nejen za sebe, ale za celý tým. Atmosféra teď bude suprová, dobře jsme se naladili na čtvrtek. Nesmíme polevit a věřím, že to dotáhneme," doplnil Chorý k odvetě proti Servette, v níž budou Západočeši po venkovní remíze 0:0 útočit na postup.

Plzeňští po listopadové výhře 2:1 na Slavii získali také skalp druhého pražského favorita, vinou nečekaných domácích ztrát s Karvinou, Slováckem či Hradcem Králové ale z třetího místa v tabulce nadále na rivaly výrazně ztrácejí. K druhé Slavii jim chybí osm bodů, k vedoucímu obhájci titulu z Letné ještě o bod více.

"Znáte to přísloví, na kdyby se nehraje. Ve fotbale ani v životě. Samozřejmě ty ztráty na domácí půdě mrzí nejvíc, mohli jsme být někde jinde. Situace taková není, ale pořád hrajeme na třech frontách. To je samozřejmě krásné. Kdyby nám to někdo řekl před začátkem sezony, asi by tomu nikdo nevěřil," připomněl Chorý, že jeho tým je vedle ligy a Evropské konferenční ligy ve hře ještě v domácím poháru.

Ve šlágru kola otevřel skóre ve 45. minutě z dorážky po střele Lukáše Červa. "Byli jsme upozorňováni na to, že Vindahl s tím trochu mívá problémy, že to vyráží před sebe. Ještě po rozcvičce na to apeloval Koza (trenér brankářů Matúš Kozáčik). Prostě po střele máme vždy dobíhat," řekl Chorý.

"Trochu jsem s tím počítal a byl jsem za to odměněný. Měl jsem to na dlouhou nohu, ještě jsem musel předskakovat Panáka. Bylo to nadvakrát, ale naštěstí to tam padlo. To byl asi zlomový moment utkání, Spartu to trochu podráždilo," doplnil Chorý, který si v ligové sezoně polepšil na sedm branek.

Hodně si cenil způsobu, jakým jeho tým favorita porazil. "Samozřejmě je to krásné vítězství. Nejen pro nás, ale pro celý realizák, celé město. Všichni si to užili. Když šli fanoušci na stadion, říkali si, jak to asi dopadne? Sparta našlapaná, hrála s Liverpoolem a tak dále. My jsme jí zasadili takový poslední hřebíček do rakve. U Sparty se asi nebude moc často stávat, aby dostala devět gólů za dva zápasy," připomněl Chorý porážku Pražanů 1:5 ve čtvrtečním úvodním osmifinále Evropské ligy.

Po faulu na něj byl v 52. minutě po druhé žluté kartě vyloučen letenský kapitán Ladislav Krejčí. "O poločase jsme si říkali, že na ně trochu zatlačíme. Že zkusíme udělat tlak na Panáka a Krejčího, který už má žlutou kartu. První karta byla podle mě úplně jasná. V druhém případě to byl stoprocentně faul a rozhodčí to ocenil druhou žlutou. Pro nás jedině dobře," uvedl Chorý.

Vzhledem k jeho aktuálně formě by se ve středu mohl dostat do nominace nového trenéra české reprezentace Ivana Haška na březnové přípravné zápasy. "Tomuto tématu jsem se chtěl vyhnout," řekl s úsměvem Chorý, který připustil, že současný program je velmi náročný. "Snažím se co nejvíc regenerovat. Manželka mi každý večer připravuje kvalitní plzeňský nápoj. Takže regeneruji a funguje to. Jen věřím, že to bude šlapat jako doteď," dodal bývalý olomoucký hráč.