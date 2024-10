Na výkon proti Albánii můžeme být hrdí, míní autor obou gólů Chorý

Fotbalista Tomáš Chorý vyzdvihl týmový výkon, díky němuž reprezentace v dalším utkání Ligy národů ve skupině B1 porazila Albánii 2:0.

Autor obou gólů po utkání přiznal, že národní tým byl pod tlakem, ale dokázal na to ideálně zareagovat. Z mužstva cítil velkou sílu, a pokud si takovou formu udrží, může podle něj potrápit každého.

Odehrál jeden z životních zápasů, chválil však celý tým.

"Jsou to strašně cenné tři body, jsem rád za přístup celého týmu. Byl tady vyvíjený nějaký tlak na českou reprezentaci. Jsem rád, že jsme se uzavřeli do takového klubíčka, vylezli jsme na hřiště jenom my a nasazení a komplexnost, co z nás sršely, bylo fantastické. Za podpory dvanáctého hráče, diváků, jsme předvedli výkon, na který můžeme být pyšní," uvedl Chorý.

Minulý sraz začala reprezentace debaklem v Gruzii, teď nastavila úplně odlišnou tvář.

"Sedli jsme si, všichni pro to něco udělali navíc. Nebudeme vykládat co, to si necháme v kabině. Je to pro mě zadostiučinění, jakým způsobem jsme to zvládli. Každý frajer musel cítit, jak jsme silní, na hřišti i na lávce. Pak můžete potrápit každého," popsal devětadvacetiletý rodák z Olomouce.

Na Letné osobně zažil velký večer. "Jo, dal jsem dva góly. Jsem za ně rád, ale bez kluků a týmu bych to nezvládl. Smetánku jsem slízl já, ale zvládli jsme to především týmově. Když takhle budeme makat jeden za druhého, nemám strach."

Bylo cítit, jak mužstvo zápas baví. "Je to tak, vylezli jsme z tunelu všichni plní elánu. Chtěli jsme hrát, z každého bylo cítit, že chce vyhrát, toho si moc vážím. Cítil jsem to i v šatně," řekl útočník Slavie.

"Tak jsme chtěli hrát, byl tam plán, povedlo se to. Věřím, že ani inkasovaný gól by nás případně nesložil a zvládli bychom to. Sedlo si to náramně, všichni byli pozitivně naladěni. Makali jsme jeden za druhého," dodal.

Skóre otevřel již ve třetí minutě v akrobatické pozici. "Vzpomněl jsem si na první gól, co jsem tady dal na Spartě za reprezentaci (proti Arménii). To bylo levačkou a otáčel jsem se na druhou stranu. Dnes to bylo trefené s větší razancí. Jak jsem se podíval, už to bylo u tyče. Říkal jsem si ty jo, jak jsi to mohl takhle trefit… Ale jsem strašně rád, že jsem tak mohl týmu pomoct," řekl Chorý.

Na rozdíl od nedávného utkání s Ukrajinou, mužstvo tentokrát mělo náležitou podporu z hlediště.

"Bylo to sto a jedna jiné než v Edenu s Ukrajinou. Tam jsme to nemohli ovlivnit, když jsme dali gól, neslyšeli jsme ani Šulcíkovo (Šulcovo) jméno, což bylo dost blbé. Dneska bylo povzbuzování úplně jiné. Hráč to samozřejmě na hřišti ucítí. Fakt super výkon, užili jsme si to," uzavřel Chorý.