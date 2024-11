Víc Chelsea už nechceme. Lidé z městečka zhatili plány s větším tréninkovým centrem

Fotbalová Chelsea neuspěla s plány na rozšíření tréninkového centra. Obyvatelé městečka jihozápadně od Londýna jsou tvrdě proti.

Do roku 2007 bylo městečko Stoke D'Abernon v hrabství Surrey jako tisíce dalších ležících v srdci klidné anglické krajiny.

Jenže pak tu tehdejší ruský boss Chelsea Roman Abramovič otevřel tréninkové středisko londýnského klubu a bylo po venkovské idyle.

Nynější majitelé Blues chtějí centrum fotbalového klubu výrazně rozšířit, což však narazilo na tuhý odpor.

Místní obyvatelé jsou na své domovy a komorní atmosféru okolní krajiny hrdí, a proto se proti těmto plánům hlasitě postavili.

Návrh zahrnoval mimo jiné stavbu luxusního obytného komplexu se šesti domy naproti tréninkovému centru.

Podle architektů zadavatele by to však znamenalo demolici "nevzhledných stájí" a přestavbu historických viktoriánských stodol na rezidenční jednotky. Plán se však nesetkal s pochopením a místní rada jej neschválila.

"Žadatel dostal několik příležitostí řešit problémy s žádostí, ale bez odezvy," uvedl mluvčí samosprávy.

Řadu obyvatel Stoke D'Abernon tento postup úřadů potěšil.

"Určitě by to pro nás nebylo dobré. Všichni kolem žijí v domnění, že tu bydlíme s fotbalisty Chelsea, ale my si tu žijeme svoje vlastní životy. Myslí si, že na nich vyděláváme velké peníze, jenže obyčejný člověk se tu cítí trochu odstrčený. Už teď je tu doprava katastrofální," cituje list The Sun místní obyvatelku Angelu Johnstoneovou, která poukázala na velký provoz luxusních a sportovních vozů fotbalových hvězd.

Dalším problémem by podle místních bylo zdražení už tak nákladných nemovitostí.

"Snažíme se udržet dostupné bydlení, ale mladí lidé odcházejí, protože na bydlení tady nemají šanci. Ani jeden z mých synů by si tu nemohl nic pořídit," prohlásila Johnstoneová.

Ovšem ne všichni lidé ze Stoke D'Abernon jsou proti. Jsou tací, kteří nemají s přítomností Chelsea problém. Naopak, podle nich měl příchod fotbalového klubu pozitivní vliv na místní ekonomiku.

"Nevím o žádných škodách, které by příchod Chelsea způsobil. Jejich centrum zaměstnává 150 lidí. Samozřejmě, pokud bydlíte hned vedle, možná z toho nejste nadšení a máte obavy, ale jinak to prosperuje. Na ceny nemovitostí tu má vliv spousta jiných věcí, nejen Chelsea," připomněl Russell Benzies, který v městečku žije už 25 let.

Místní teď s napětím čekají, jak na záporné rozhodnutí samosprávy zareagují šéfové Chelsea a zda nepřijdou s novými, byť okleštěnými plány na rozšíření tréninkového centra.