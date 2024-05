Chelsea zvládla derby. Porazila Tottenham a útočí na poháry

Fotbalisté Chelsea porazili v dohrávce 26. kola anglické ligy v londýnském derby 2:0 Tottenham a přiblížili se pohárovým příčkám. Spurs nebodovali potřetí za sebou a na pátém místě tabulky se jim vzdálil postup do Ligy mistrů.

Chelsea vedenou bývalým úspěšným trenérem Tottenhamu Mauriciem Pochettinem poslal do vedení ve 24. minutě hlavičkou pod břevno Trevoh Chalobah. Pojišťovací gól přidal v druhém poločase také hlavou Nicolas Jackson, jenž poslal do sítě míč odražený od břevna po přímém kopu Colea Palmera, kterému tak chybělo jen pár centimetrů ke 21. gólu sezony, jímž by se dotáhl na nejlepšího střelce ligy Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

"Blues" jsou aktuálně osmí a čtyři zápasy před koncem ztrácejí tři body na Manchester United, jenž drží poslední šestou pohárovou příčku. Tottenham po třech porážkách v řadě zaostává sedm bodů, i když s utkáním k dobru, za čtvrtou Aston Villou.

Anglická fotbalová liga - 26. kolo:

Chelsea - Tottenham 2:0 (24. Chalobah, 72. Jackson).

1. Arsenal 35 25 5 5 85:28 80 2. Manchester City 34 24 7 3 82:32 79 3. Liverpool 35 22 9 4 77:36 75 4. Aston Villa 35 20 7 8 73:52 67 5. Tottenham 34 18 6 10 67:54 60 6. Manchester United 34 16 6 12 52:51 54 7. Newcastle 34 16 5 13 74:55 53 8. Chelsea 34 14 9 11 65:59 51 9. West Ham 35 13 10 12 56:65 49 10. Bournemouth 35 13 9 13 52:60 48 11. Wolverhampton 35 13 7 15 48:55 46 12. Brighton 34 11 11 12 52:57 44 13. Fulham 35 12 7 16 51:55 43 14. Crystal Palace 35 10 10 15 45:57 40 15. Everton 35 12 8 15 37:48 36 16. Brentford 35 9 8 18 52:60 35 17. Nottingham 35 7 9 19 42:62 26 18. Luton 35 6 7 22 48:77 25 19. Burnley 35 5 9 21 38:70 24 20. Sheffield United 35 3 7 25 34:97 16

Poznámka: Everton přišel o 8 bodů a Nottingham o 4 body jako trest za porušení finančních pravidel.