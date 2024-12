Dusno kolem akce s Krejčíkovou. Po dopingu Šwiatekové sílí pnutí v tenisu

Mezinárodní tenisové organizace i samotná Iga Šwiateková mohou vysvětlovat jak chtějí, že řešení dopingového nálezu polské superstar vlastně proběhlo podle veškerých regulí a pravidel. Napjatá atmosféra ze světa tenisu jen tak nezmizí. Řada tenistů a tenistek je přesvědčená o existenci "dvojího metru".

Jedním z nejvýraznějších kritiků letošních dopingových případů prominentních tenisových hvězd Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové se stal Nick Kyrgios.

Australan, který se v lednu vrátí na kurty po dlouhodobých problémech s chodidlem, kolenem a zápěstím, si jako obvykle nebere žádné servítky.

"Směšné. Bez ohledu na to, jestli šlo o nehodu, nebo úmysl. Když jsi dvakrát testovaný na zakázanou látku, měl bys dostat zákaz na dva roky. Tvůj výkon byl vylepšen," uvedl v létě na adresu světové jedničky z Itálie, v jehož těle testy dvakrát objevily anabolický steroid klostebol.

"Náš sport je úplně vyřízený," napsal na sítě nyní v reakci na kauzu polské tenistky, která užila v Polsku volně prodejné léky na spaní kontaminované zakázaným trimetazidinem.

"Všichni se teď můžeme vymlouvat na to, že jsme to nevěděli. Profesionálům na nejvyšší úrovni sportu nyní stačí jen říct: Nevěděli jsme to," komentoval ironicky devětadvacetiletý Kyrgios, finalista Wimbledonu z roku 2022.

Nebyl zdaleka sám, tenisová média takřka na denní bázi přinášejí slova někoho, komu se nízké tresty pro Sinnera a Šwiatekovou nezamlouvají.

Pnutí v tenisovém světě sílí a dusno začíná být kolem exhibiční akce World Tennis League v Abú Zabí, na které se těsně před vánočními svátky měli v jednom týmu potkat právě Kyrgios se Šwiatekovou.

Australan byl původně zařazen do týmu s polskou tenistkou, na konci minulého týdne ale pořadatelé složení jednotlivých celků bez vysvětlení změnili.

O tom, zda se tak stalo na základě Kyrgiosovy veřejné kritiky Šwiatekové nebo snad po konkrétní žádosti jednoho z protagonistů, mohou tenisoví fanoušci prozatím pouze spekulovat.

Místo se Šwiatekovou si australský tenista prožije svůj návrat na kurty po boku Češky Barbory Krejčíkové. Letošní wimbledonská vítězka zažije ve Spojených arabských emirátech svou premiéru na tomto týmovém exhibičním klání.

Kyrgios ocenil Krejčíkovou během jejího pohádkového tažení letošním Wimbledonem.

"Já na to upozorňoval. Snad o ženském tenise pár věcí vím a s Barborou jsem kdysi hrával v juniorech, takže vím, že má hru na to, aby soupeřkám na trávě zatopila," upozornil tehdy na vlastní odvážnou predikci.

V týmu Draků je s nimi ještě Italka Jasmine Paoliniová a Nor Casper Ruud.

Polka bude hrát za Orly společně s krajanem Hubertem Hurkaczem a párem Stefanos Tsitsipas - Paula Badosaová.

Sokoly tvoří Jelena Rybakinová, Caroline Garciaová, Daniil Medveděv a Andrej Rubljev. Čtvrtým týmem jsou Jestřábi: Aryna Sabalenková, Mirra Andrejevová, Taylor Fritz a Sumit Nagal.