České kluby v Evropě vydělaly přes miliardu a půl korun. Nejvíc brala Sparta

České fotbalové kluby v dosavadním průběhu této sezony evropských pohárů vydělaly už 65,2 milionu eur, tedy 1,64 miliardy korun. Na největší sumu díky účasti v hlavní fázi Ligy mistrů dosáhla Sparta, která inkasuje 28,512 milionu eur (716 milionů korun). Slavia si přijde na 16,712 milionu eur (420 milionů korun), Plzeň zatím získala 12,835 milionu eur (322,5 milionu korun).

Západočeši jako jediní z českých týmů budou v pohárech po čtvrtečním konci ligové fázi pokračovat i ve vyřazovací části.

Sparta si jako jediná z tuzemských klubů zahrála hlavní část Ligy mistrů, do play off nepostoupila. Nejvýraznější částí příjmu Letenských byl bonus za účast v ligové fázi, každý z 36 celků po změně formátu evropských soutěží inkasuje 18,62 milionu eur (468 milionů korun). Další finance kluby dostávají v takzvaném hodnotovém pilíři, který je rozdělen na dvě části. První tvoří síla televizního trhu dané země v součtu s pětiletým klubovým koeficientem, druhou pak koeficient za posledních 10 let.

Sparta patřila v obou částech k nejslabším a podle specializovaného účtu Football Meets Data dohromady získala 5,33 milionu eur (134 milionů korun). Dalších 2,8 milionu eur (70,34 milionu korun) inkasuje úřadující český šampion za výsledky - v osmi kolech ligové fáze uhrál jedno vítězství a remízu. Bonus za umístění Letenských v tabulce činí 1,76 milionu eur (44 milionů korun).

Slavia sice nepostoupila do hlavní fáze Ligy mistrů a v Evropské lize překvapivě neprošla do play off, i tak vydělala přes 400 milionů korun. Za vyřazení v posledním předkole Ligy mistrů dostala "bolestné" 4,29 milionu eur (107,8 milionu korun). Startovné za hlavní část Evropské ligy vyneslo aktuálnímu lídrovi české nejvyšší soutěže 4,31 milionu eur (108,3 milionu korun).

V hodnotovém pilíři na tom byla Slavia lépe než Sparta v Lize mistrů a v součtu obou částí jí připadne 6,78 milionu eur (170 milionů korun). Za výsledky, vítězství a dvě remízy, vydělali červenobílí dalších 750 tisíc eur (18,8 milionu korun), bonus za umístění na 30. pozici z 36 účastníků byl přes půl milionu eur (14,6 milionu korun).

O necelé čtyři miliony eur méně než Slavia zatím získala v sezoně Plzeň. Stejně jako rival z Edenu zapsala 4,31 milionu eur (108,3 milionu korun) za účast v hlavní fázi Evropské ligy. Na hřišti byla Viktoria mnohem úspěšnější a za výsledky inkasuje 1,8 milionu eur (45 milionů korun).

Za konečné 16. místo v tabulce si Západočeši přijdou na 2,04 milionu eur (51,2 milionu korun) a dostanou také bonus 300 tisíc eur (7,5 milionu korun) za postup do úvodního kola vyřazovací fáze. V hodnotovém pilíři jsou slabší než Slavia a v součtu obou částí jim připadne 4,21 milionu eur (106 milionů korun). Viktoria jako jediná z českých klubů zůstává po ligové fázi ve hře a může si ještě přilepšit.

Na slušnou sumu si přišla i Mladá Boleslav díky účasti v hlavní fázi Konferenční ligy. Největší část tvoří 3,17 milionu eur (79,6 milionu korun) jako "startovné", 1,57 milionu eur (39,5 milionu korun) dostanou Středočeši za hodnotový pilíř, 800 tisíc eur (20 milionů korun) jim vynesly výsledky. Do jarních bojů těsně nepostoupili. Zbylý pátý český zástupce v pohárové sezoně Baník Ostrava vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy a získal 725 tisíc eur (18,2 milionu korun).

Nový formát pohárů jen podtrhl, jak se klubům vyplatí hrát hlavní fázi Ligy mistrů. Mezi účastníky nejsilnější soutěže po skončení ligové fáze zatím poputuje 73 procent ze všech prostředků, které UEFA na odměnách rozděluje. Na Evropskou ligu připadá 18 procent a na Konferenční ligu jen devět procent. Pouze jediný celek z Evropské ligy, Manchester United, si zatím na odměnách přišel na vyšší sumu (22,72 milionu eur) než tým s nejslabším výdělkem v Lize mistrů Slovan Bratislava (21,872 milionu eur). Pro příští sezonu má jistou účast v hlavní fázi Ligy mistrů nový český šampion.