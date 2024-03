České Budějovice zdolaly Karlovy Vary a mají v předkole mečbol, stejně jako Litvínov

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 2. utkání předkola play off doma nad Karlovými Vary 5:4 v prodloužení a při vedení 2:0 na zápasy mají postupový mečbol do čtvrtfinále. Stejně na tom je i Litvínov v souboji s Plzní, Hradec Králové v konfrontaci s Vítkovicemi a Olomouc proti Liberci.

Jihočeši mohou rozhodnout už v sobotu na západě Čech. Motor sice ve třetí třetině ztratil vedení 4:0, ale v čase 61:40 rozhodl kapitán Milan Gulaš, který si připsal tři body za dvě branky a jednu asistenci. Obránce Michal Gulaši v dresu domácích odehrál jubilejní 1000. zápas v extralize.

Karlovarští namísto distancovaného Ondřeje Beránka povolali sokolovského Vojtěcha Tomečka. Domácí nenahradili stejně postiženého Ordoše, ale dali přednost alternaci křídelních útočníků.

První šanci měl u pravé tyčky jeden z alternujících Filip Přikryl, v dalším průběhu dvakrát zahrozil karlovarský Gríger. Znovu na sebe upozornil Filip Přikryl, jenže ve výhodné pozici váhal se střelou. Zajímavou příležitost měl Kondelík po akci Gulaše. Zakončit zkoušel také Valský po objetí branky zezadu. Pozornost brankáře Frodla ve vlastním oslabení prověřil Kubík.

Domácí kapitán Gulaš poté nastartoval akci na útočné modré čáře, do ukázkového ťukesu se zapojil obránce Doudera a jeho přihrávku proměnil Harris u levé tyčky ve vedoucí trefu. Následkem bitky u českobudějovické branky se Jihočeši bránili ve třech proti čtyřem, ale hosté příliš neohrozili Hrachovinu.

V úvodu druhé části usedl za katr Mikyska a veteránu Pechovi stačilo šest vteřin k využití přesilovky. Umístil kotouč do horního růžku Frodlovy branky. Brzy nato mohl zvýšit Harris, ale gól přidal až v následující přesilovce Gulaš, který se trefil ranou bez přípravy z prostoru nad levým kruhem.

Podruhé za sebou šel pykat Huttula a tentokrát domácí využili početní výhodu až sedm vteřin před jejím potencionálním závěrem. Kubík udělal kličku, popojel do mezikruží a střelou švihem počtvrté překonal Frodla. Při Pechově vyloučení zahrozili Filip Přikryl s Kondelíkem, před druhou sirénou ukázali hezkou akci Gulaš s Tomanem.

Začátek třetí třetiny poznamenala potyčka mezi Redlichem a Gulašim. Oba skončili na trestné lavici. Po jejich návratu se prezentoval zajímavou akcí Koláček, neúspěšně zakončoval Vopelka. Karlovarský Redlich poté projel velkou rychlostí celé kluziště a skončil v brance namísto puku. Po vyhraném vhazování napravo od Hrachoviny a přihrávce zpoza branky snížil Koffer.

Poté se domácí bránili šest vteřin ve třech proti pěti a v pokračující klasické přesilovce přidal zblízka druhý gól hostí Kangasniemi. Za necelou minutu z dorážky snížil Hladonik a ze zápasu se stalo drama. Jihočeši nevyužili přesilovku, načež karlovarští dokončili zmrtvýchvstání. Rachůnek vystřelil po přejetí modré čáry, kotouč odražený od brusle obránce Gulašiho překvapil Hrachovinu a hosté si vynutili nastavený čas.

V úvodu prodloužení trefil Harris tyčku, další šance přibývaly na obou stranách. Po výborné práci a nahrávce Kondelíka vstřelil vítězný gól ranou z pravé strany Gulaš. Hosté si ještě vyžádali trenérskou výzvu, ale rozhodčí po prozkoumání videa potvrdili původní verdikt.

Znovu zářil Brit Kirk

Hráči Litvínova i ve druhém utkání série předkola play off extraligy porazili Plzeň a po dnešním domácím vítězství 4:1 se ujali vedení 2:0 na zápasy. Dvěma góly zazářil britský útočník Liam Kirk, v této sezoně se mu to povedlo už počtvrté. Třetí utkání se odehraje v sobotu na ledě Západočechů a Verva v něm může rozhodnout o postupu.

Na rozdíl od prvního zápasu začal ten druhý o poznání klidněji i opatrněji. Nebezpečnější byli domácí. A když hráče a publikum rozproudily dvě bitky, poprvé se změnilo skóre. Gólman Hlavaj vyrazil střelu litvínovského Hlavy od mantinelu na druhou stranu, kde číhal David Kaše a z téměř nulového úhlu poslal puk do odkryté branky. Plzeň mohla srovnat, neujala se Mertlova teč ani Soukupovo zakončení při přečíslení.

Záhy po startu druhé třetiny Severočeši svůj náskok navýšili. Díky Baránkovi přenesli hru mezi kruhy a Kirk kotouč zvedl nad lapačku Hlavaje, který se přesouval. Litvínov ještě neměl dost, chvíli před polovinou zápasu zvýšil na 3:0 díky využité přesilovce. Střelu Davida Kašeho zastavil bránící Laakso, jenže tím jen přichystal palebnou pozici Hlavovi. Útočník nekompromisně zavěsil pod horní tyčku. Opařená Škoda dlouho chytala druhý dech, až ke konci druhé části se jí to povedlo, když se prosadil Soukup švihem z prostoru mezi kruhy.

V poslední dvacetiminutovce se Plzeň do soupeře zprvu zakousla a vytvořila si několik slibných možností, jenže musela být neustále ve střehu. Domácí hrozili z rychlých protiútoků. A pak i oni hosty zmáčkli. Řetězec šancí vyústil ve druhou trefu Kirka, který obral soupeře o puk a poslal ho mezi brankářovými betony do sítě. Plzni šance definitivně vyhasla, když Lev narazil na mantinel Jakse a dostal trest na pět minut plus do konce zápasu. Po konci zápasu se strhla hromadná bitka, ale rozhodčí ji včas uhasili.

Rozhodl jediný gól

Hokejisté Hradce Králové na startu série předkola play off proti Vítkovicím beze zbytku využili výhody domácího prostředí a do Ostravy pojedou za stavu 2:0 na zápasy. Ve druhém utkání jim k vítězství stačil jediný gól z první části, který byl připsán Kevinu Klímovi. Úřadující vicemistr tak může v repríze loňského semifinále rozhodnout už v sobotu.

Mountfield napodobil svižný start z úvodního duelu, Klimeš chytl první vyloženou šanci ve čtvrté minutě Perretovi. Hosté ale tentokrát nacházeli odpovědi z protiútoků. Hezkým průnikem se blýskl juniorský obránce Prčík, brankář Pařík měl co dělat i při střele Chlána. Pokus Lednického z velkého úhlu už propustil mezi betony a při zaváhání ho zachránila tyč.

Hradecká aktivita v 16. minutě vedla k otevírací brance duelu. Klíma ještě ve velké možnosti neuspěl, vzápětí ale do Blainovy střely sáhl Okuliar a pravděpodobně to byl on, kdo tečoval puk pod břevno. Gól byl oficiálně připsán Klímovi, ovšem celá domácí sestava oslavovala právě slovenského střelce.

Velkým tématem byla po středě zbytečná vyloučení hráčů Mountfieldu. Ti se viditelně ponaučili a téměř celý zápas se hrálo v pěti na obou stranách. Tento poměr znovu svědčil domácím, kteří ve druhé třetině čelili jediné vítkovické střele. Vytrvalou územní převahu však neproměnili v uklidňující gól a o výsledek se dál museli bát.

Zvlášť když ve třetí části přestali hrát a Ridera je postupně zatlačila do hluboké defenzivy. Obrovskou chutí hýřil mladík Chlán, jenž stál za několika nebezpečnými akcemi, Pařík s bránící pěticí přestál i slalom Rihardse Bukartse.

Pořádně horko mu však bylo teprve po Prčíkově střele, kterou propustil za záda a kotouč vytáhl až z brankové čáry. Minutu před koncem třetí třetiny předvedl zákrok utkání lapačkou proti Kalusovi a Vítkovice už závěrečný nápor v power play nevyužily.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

České Budějovice - Karlovy Vary 5:4 v prodl. (1:0, 3:0, 0:4 - 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Harris (M. Doudera, Gulaš), 23. Pech (Kondelík, Harris), 28. Gulaš (Pech, Štencel), 31. Kubík (Hovorka, Pýcha), 62. Gulaš (Kondelík) - 47. Koffer (T. Redlich), 50. Kangasniemi (O. Procházka, T. Rachůnek), 51. Hladonik (Plutnar), 58. T. Rachůnek (Huttula). Rozhodčí: Mrkva, Obadal - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 7:8. Využití: 3:1. Diváků: 5803. Stav série: 2:0.

České Budějovice: Hrachovina - Hovorka, Gulaši, Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera - Gulaš, Kondelík, F. Přikryl - Valský, Pech, M. Toman - Vopelka, Koláček, Chlubna - Kubík, Harris. Trenér: Čihák.

Karlovy Vary: Frodl - D. Mikyska, Bartejs, Plutnar, Huttula, Stříteský, Havlín, Dlapa - V. Tomeček, Černoch, Kangasniemi - O. Procházka, Gríger, T. Rachůnek - Kružík, Hladonik, T. Redlich - Bernovský, Kofroň, Koffer. Trenér: Eismann.

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. D. Kaše (Hlava, Šalda), 24. Kirk (M. Sukeľ, Baránek), 30. Hlava (D. Kaše, Jaks), 52. Kirk - 38. M. Soukup (Jansa, P. Straka). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 5:5, navíc Lev (Plzeň) 5 min. a do konce zápasu. Využití: 1:0. Diváci: 4717. Stav série: 2:0.

Litvínov: M. Tomek - Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Jurčík - Havelka, Gut, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček, Dujsík, Kvasnička, Malák - Rekonen, M. Soukup, Pour - Schleiss, Mertl, Holešinský - M. Indrák, Lev, Söderlund - Matýs, Jansa, P. Straka. Trenér: Kořínek.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 16. Kevin Klíma (Blain, Jergl). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Hynek, Thuma. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 4577. Stav série: 2:0.

Hradec Králové: Pařík - Blain, Freibergs, Pláněk, T. Pavelka, McCormack, Pilař, Jank - Jasper, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Okuliar - Šťastný, Estephan, Eberle - Miškář, Lalancette, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.

Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Prčík, Auvitu - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Rihards Bukarts, Krieger, Roberts Bukarts - Dej, Chlán, M. Kalus - Lednický, Claireaux, R. Půček. Trenér: Trnka.

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Rychlovský (Filippi, Faško-Rudáš), 32. Faško-Rudáš (Filippi, A. Najman) - 36. Navrátil (Macuh, J. Káňa), 60. Bambula (Navrátil), 61. Orsava (P. Musil, Sirota). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Frodl, Špůr. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:1. Diváci: 4686. Stav série: 0:2.

Liberec: D. Král - Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, Budík, Kolmann, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Zachar, A. Najman, Flynn - Hawryluk, Bulíř, Birner - Kelly Klíma, J. Šír, J. Vlach. Trenér: Pešán.

Olomouc: Konrád (41. J. Sedláček) - A. Rutar, Sirota, Řezníček, Ondrušek, Rašner, Škůrek, L. Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Navrátil, Macuh, Plášek - Bambula, Anděl, Kunc - Klimek, J. Knotek, Kusko. Trenér: J. Tomajko.