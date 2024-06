"Čert a soupeř nikdy nespí." Souček vynechal část prvního tréninku českého týmu

Kapitán Tomáš Souček z preventivních důvodů vynechal některá cvičení na prvním tréninku české fotbalové reprezentace v dějišti mistrovství Evropy v Německu.

Podle asistenta trenéra Jaroslava Veselého má devětadvacetiletý záložník West Hamu drobný zdravotní problém z pondělního posledního přípravného utkání se Severní Makedonií, nejedná se ale o nic vážného a jeho start v úterním úvodním duelu na šampionátu proti Portugalsku by neměl být v ohrožení. Spolupracovník hlavního kouče Ivana Haška to řekl na tiskové konferenci.

"Kdyby ho něco trápilo, tak to tady nebudu prozrazovat. Přece jen čert a soupeř nikdy nespí," vtipkoval Veselý. "Je to nějaký drobný problém ze zápasu, ale není to nic zásadního ani vážného. Nechce se mi ho specifikovat. Tomáš netrénoval z preventivních důvodů, víceméně jsme se jen nechtěli pouštět do rizika. Kdyby bylo potřeba, trénink by absolvoval celý," doplnil kouč, který zároveň vede prvoligové Bohemians Praha 1905.

Reprezentanti si po čtvrtečním příletu do dějiště Eura před polednem poprvé zatrénovali v Norderstedtu na stadionu tamního týmu ze čtvrté německé ligy. Na více než hodinovou jednotku měla přístup veřejnost. Souček se spoluhráči absolvoval rozcvičku a úvodní přihrávky, v závěru se ale nezapojil do hry na dvě branky.

"Nebylo potřeba jít do rizika nějakého kontaktu a udělat nějaký problém. On měl svůj program, ať už včera nebo dnes. Včera jsme měli jen trénink v terénu, nějaký výklus mimo hřiště, abychom se zadaptovali z přesunu. U Tomáše to bylo preventivní, nechtěli jsme tomu jít zbytečně naproti. Neviděl bych tam nějaký problém, který by ho měl vyřadit ze hry," uvedl Veselý.

Pouze část tréninku absolvoval s týmem také obránce Ladislav Krejčí, který ve čtvrtek řešil přestup z pražské Sparty do španělské Girony a k národnímu mužstvu do Německa přicestoval až večer. "Láďu jsme dávali v druhé části tréninku pryč, protože měl včera ten přesun ze Španělska. Takže to je zase spíše otázka prevence," podotkl Veselý. "Zatím myslím, že bude všech 26 hráčů na zápas s Portugalskem k dispozici," dodal kouč.